Ордена для ваты. Как Минобороны награждает любителя "русского мира" Вилкула. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как так получилось, что медали за содействие украинским Вооруженным Силам может получить чуть ли каждый ватник или сепаратист. На днях министр обороны Украины Андрей Таран наградил медалью "За содействие вооруженным силам" получил не кого иного, как Юрия Вилкула, отца Александра Вилкула.

Как отец, так и сын, упорно не замечают присутствия российских войск в Донбассе. А получатель медали Юрий Вилкул вообще утверждал, что на Донбасс напали ... ветераны АТО. Что же такого хорошего сделал Юрий Вилкул, что хватило на медаль?

Хватит ли у его земляка Андрея Тарана медали еще и для Вилкула-младшего? И почему заигрывания с кланом Вилкулов не помогут министру обороны удержать должность?

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