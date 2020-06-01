В Раде предлагают создать ВСК для расследования уклонения от уплаты налогов на табачном рынке
В Верховной раде Украины предлагают создать Временную следственную комиссия для расследования фактов уклонения от уплаты налогов производителями сигарет.
Об этом заявил народный депутат Украины, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов в эфире канала "112 Украина".
"За прошлый год более 3 млрд грн вывели табачные компании из Украины по разным схемам минимизации базы налогообложения, вплоть до благотворительной помощи, в США, Россию, Швейцарию. Для этого используются схемы вывода через роялти, проценты и заказ услуг за границей", - сказал Холодов.
По его словам, в Верховной раде создана рабочая группа, депутаты в течение последних месяцев собирали информацию о том, как платят налоги производители сигарет.
Напомним, 90% сигарет в Украине производят 4 крупнейшие компании - Philip Morris (Харьковская табачная фабрика), Imperial Tobacco (Киевская табачная фабрика), British American Tobacco (табачная фабрика в Прилуках) и Japan Tobacco (Кременчугская табачная фабрика).
Табачные компании платят два вида налогов - непрямые (акциз и НДС) и прямые (например, налог на прибыль). Непрямые налоги - акциз и НДС - включены в стоимости пачки сигарет в магазине, и эти налоги платят потребители. Отмечалось, что курильщики только в 2019 году заплатили около 44 миллиардов гривен налогов в госбюджет.
При этом налогов на прибыль компания Philip Morris в 2019 году заплатила всего 661 млн, JTI еще меньше - 266 млн, Briritsh American Tobacco - 634 тыс. грн, а Imperial Tobacco - вообще 0 грн.
"Маржа табачных компаний при производстве и продаже сигарет - 100%, доходы компаний - это миллиарды гривен. Есть несколько схем вывода денег из Украины. Во-первых - через роялти, оплату за использование торговой марки. Владелец торговой марки за границей сам устанавливает, сколько хочет получить за ее использование в Украине", - считает Холодов.
По его словам, смысл создания ТСК в том, чтобы привлечь правоохранительные органы и найти конкретное решение для проблемы уплаты налогов производителями сигарет.
"Минимум 1 миллиард гривен мог дополнительно пойти в бюджет государства в случае, если бы табачные производители прозрачно платили налоги на прибыль в Украине", - добавляет нардеп.
Напомним, 10 октября 2019 года Антимонопольный комитет опубликовал результаты своего расследования, которым установил факт наличия картельного сговора на рынке табака в Украине.
По данным Антимонопольного комитета, 4 крупнейшие табачные компании Philip Morris, Imperial Tobacco, British American Tobacco и JTI вели согласованную дистрибьюторскую политику, а также продавали оптовые партии сигарет одному оптовику, что привело к монополизации рынка и нарушению прав других оптовых дистрибьюторских компаний в Украине. На участников сговора был наложен штраф в 6,5 млрд грн. Штраф был оспорен в суде и в госбюджет до сих пор не выплачен.
В ноябре 2019 года АМКУ выдал табачному картелю рекомендации по устранению монополии, которые должны были быть выполнены до января 2020 года.
11 декабря 2019 года Кабинет министров подписал с табачными компаниями Меморандум, в котором были закреплены договоренности об оплате налогов, устранении монополии и открытию рынка табака для всех оптовых дистрибьюторов.
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Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_travni_2020_roku_do_zagalnogo_fondu_derzhbiudzhetu_nadiishlo_639_mlrd_grn_-_rozpis_vikonano_na_100-2167 пресслужба Міністерства фінансів.
При цьому розпис держбюджету в травні виконаний на 100%.
Розпис надходжень з податків і зборів на доходи фізичних осіб в травні перевиконаний на 0,1 млрд грн, показник по рентній платі за користування надрами перевиконано на 14,7% або 0,3 млрд грн, розпис по акцизному податку перевиконано на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, в основному за рахунок надходжень податку з тютюнових виробів.
У той же час на 0,2% недовиконано розпис по податку на додану вартість, недонадходження становили 0,1 млрд грн. Ще 0,5 млрд грн становило недовиконання по податку на прибуток підприємств, розпис виконано на 97,2%.
"З урахуванням невиконання розпису доходів, яке склалося в січні-квітні 2020 року (86,1%), розпис доходів за підсумками січня-травня по загальному фонду державного бюджету в цілому виконаний на 88,4%", - наголошується в повідомленні.
У той же час за січень-травень 2020 року видатки по загальному фонду державного бюджету становили 392,8 млрд грн або 83,4% від розпису звітного періоду.
В цілому за підсумками січня-травня поточного року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в розмірі 47,8 млрд грн, в тому числі загальний фонд - дефіцитом в сумі 52,2 млрд грн, що знаходиться в межах запланованого на цей період показника бюджету.
Економічна правдаhttps://www.epravda.com.ua/news/2020/06/1/661245/