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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Прокуратура АРК и правозащитники обратятся в Гаагу по факту милитаризации детей в Крыму

Прокуратура АРК и правозащитники обратятся в Гаагу по факту милитаризации детей в Крыму

Прокуратура АРК и Крымская правозащитная группа готовятся подать заявление в Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, по факту пропаганды среди детей службы в армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в АРК.

"Прокуратура автономии совместно с Крымской правозащитной группой готовит очередное информационное сообщение в Международный уголовный суд по факту совершения пропаганды среди детей службы в армии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Крымской правозащитной группе ранее сообщали, что крымские "казаки" принимают участие в призывной кампании и пропаганде службы в российской армии среди детей, что нарушает нормы международного гуманитарного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время заседания в Совете безопасности ООН рассказал о милитаризации детей на оккупированном полуострове.

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Крым (26365) правозащитники (678) прокуратура (5005) пропаганда (3670)


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От увидите.... полноценная война неизбежна через 5 - 10 лет это будет.вот не нужно было в 94 подписыввть бомажку в городе где Икарусы делали...непросто так кабаевцы за детей взялись
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01.06.2020 21:47 Ответить
Готовят полным ходом пушечное мясо на будущее, видимо для углубления дружбы с соседями. Надо это осознавать и готовится, а не жаловаться в спортлото
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01.06.2020 21:49 Ответить
А что тут особенного? Так происходит во всех странах без исключения. У нас что ли учат детишек быть голубями мира?! Не смешите мои тапочки!
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01.06.2020 22:00 Ответить
Не знаю, где это у вас, но у нас дети в картонных танках не изображают из себя "готовность повторить".
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01.06.2020 22:04 Ответить
Прокуратура АРК и правозащитники обратятся в Гаагу по факту милитаризации детей в Крыму - Цензор.НЕТ 3538
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01.06.2020 22:08 Ответить
Просто Нет Контрпропаганды, - Покажите Обратную сторону Медали.Покажите , что зря садитесь в Танк, - Кто был в россии и ее авось пронесет , - Покажите , что не пронесет.Покажите как драпают вагнеры.
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01.06.2020 22:12 Ответить
это у них "Юнармия" зовется, короче, Пути-югенд.

не вижу стариков фольксштурма

думают ли эти детишки, что они могут встретиться с "озверевшими бендеровцами" ?
а зря......
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01.06.2020 22:25 Ответить
Прокуратура АРК і правозахисники звернуться до Гааги щодо факту мілітаризації дітей у Криму - Цензор.НЕТ 5210
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01.06.2020 22:58 Ответить
 
 