Прокуратура АРК и правозащитники обратятся в Гаагу по факту милитаризации детей в Крыму
Прокуратура АРК и Крымская правозащитная группа готовятся подать заявление в Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, по факту пропаганды среди детей службы в армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в АРК.
"Прокуратура автономии совместно с Крымской правозащитной группой готовит очередное информационное сообщение в Международный уголовный суд по факту совершения пропаганды среди детей службы в армии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В Крымской правозащитной группе ранее сообщали, что крымские "казаки" принимают участие в призывной кампании и пропаганде службы в российской армии среди детей, что нарушает нормы международного гуманитарного права.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время заседания в Совете безопасности ООН рассказал о милитаризации детей на оккупированном полуострове.
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не вижу стариков фольксштурма
думают ли эти детишки, что они могут встретиться с "озверевшими бендеровцами" ?
а зря......