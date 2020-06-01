Прокуратура АРК и правозащитники обратятся в Гаагу по факту милитаризации детей в Крыму

Прокуратура АРК и Крымская правозащитная группа готовятся подать заявление в Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, по факту пропаганды среди детей службы в армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в АРК.

"Прокуратура автономии совместно с Крымской правозащитной группой готовит очередное информационное сообщение в Международный уголовный суд по факту совершения пропаганды среди детей службы в армии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Крымской правозащитной группе ранее сообщали, что крымские "казаки" принимают участие в призывной кампании и пропаганде службы в российской армии среди детей, что нарушает нормы международного гуманитарного права.

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Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время заседания в Совете безопасности ООН рассказал о милитаризации детей на оккупированном полуострове.