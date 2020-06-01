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Новости
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Суд заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, еще двоим определен домашний арест, - Аваков

Суд заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, еще двоим определен домашний арест, - Аваков

Броварской районный суд Киевской области заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, двум лицам, сотрудничавшим со следствием, суд определил домашний арест.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определён домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий", – отметил Аваков.

Также он сообщил, что "это (показания) подкрепляет позицию следствия".

Аваков добавил, что работа продолжается.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Бровары (337) стрельба (3251) мера пресечения (450)


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Мразь рюкзакова в отставку ,со всей шоблой «янелоха» !
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01.06.2020 22:48 Ответить
Отстрелялись - да успокоились. Ну, задержали. Ну и? Кто же иного результата ожидал? На кого надо как бы хомуты навесят, не более того. А кобылка нашенская и далее будет прихрамывать да волочить воз по бездорожнью, некормленная-непоянная, под названием держава, состояние её копыт в верхах знатных как всегда никого абсолютно никого не е...ет..
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01.06.2020 22:52 Ответить
Аваков, пока есть возможность, добровольно иди в отставку. Присосался, блин.
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01.06.2020 22:52 Ответить
Аваков/ Как не оправдал доверия товарищ Берия так и не оправдал доверия Коломойского и Зеленского товарищ Аваков.Заявление 23.02.19 Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков оказалось пуком.
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01.06.2020 22:53 Ответить
бе-бе-бе-бе-зе-зе-зе-зе,пшол нахрен в отставку мразь вороватая,ещё за Белого с тебя спросят,и в Италии не спрячешься мусор-мусорянский
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01.06.2020 23:08 Ответить
Двое смогли заплатить...
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02.06.2020 02:05 Ответить
Щас. Аваков піде, а на його місце посталять кварталместера або товариша по підїзду Зеленськго агента ФСБ? Ні краще нехай гризуться слуги урода і Аваков, Це такий український варіант розділення повноважень.
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02.06.2020 06:28 Ответить
Хотя бы намекнул кто же организаторы раз уж организованная группа. Чьи вы,хлопцы, будете, кто вас в бой ведет?
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02.06.2020 07:22 Ответить
 
 