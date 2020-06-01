Суд заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, еще двоим определен домашний арест, - Аваков

Броварской районный суд Киевской области заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, двум лицам, сотрудничавшим со следствием, суд определил домашний арест.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определён домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий", – отметил Аваков.

Также он сообщил, что "это (показания) подкрепляет позицию следствия".

Аваков добавил, что работа продолжается.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.