Ни одной смерти от COVID-19 за сутки не зафиксировали в Испании, но выявили 71 новый случай
Согласно данным, опубликованным 1 июня, Министерство здравоохранения не зафиксировало случаев смерти от COVID-19 за последние 24 часа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание El Mundo.
Отмечается, что за последнюю неделю умерло 35 человек, а общее число смертей составляет 27 117 человек.
В то же время, общее число инфицированных коронавирусом в Испании оценивается в 239 638 человек. За последние сутки выявлен 71 новый случай (по сравнению с 96 в предыдущий день).
Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении предложить парламенту продлить в стране действие чрезвычайного положения, передает DW. Сейчас оно действует до 7 июня, а продлить планируется еще на две недели - до 21 июня.
Напомним, Испания относится к странам, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19. Для ограничения темпов распространения опасной болезни страна с 15 марта ввела крайне жесткие ограничения. Однако постепенно испанское правительство ослабляет введенные ранее ограничения. Со 2 мая испанцы смогли заняться спортом на улице и выйти на прогулки. Должны снова открыться театры и кинотеатры.
С 1 июля в Испании планируют отменить норму об обязательном карантине для иностранных туристов.
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ПС Я не сильно расстроил Вас тем, что не спутал ее с летальностью?
Я не сильно расстроил Вас тем, что не спутал ее с летальностью?
--
я привык презрительно относиться к выкладкам и мелким ошибкам. не расстроили.
швейцарские "ветхие домики" посыплются после выхода из дурантина. так что говорить, что они кого-то спасли, нужно с оговорками...
можно вспомнить и другие дурантинные потери. я о них уже писал.
если для Вас свобода (чужая) - это дрянь, я могу это только принять к сведению. но это не может быть предметом спора.
ПС Переходить улицу на красный свет или хватать провод под высоким напряжением это для Вас свобода?
--
опять дешёвые манипуляции в стиле председателя Мао! да конечно [нецензурное ругательство] - право вдохнуть полной грудью аромат портянки хозяина - это высшая форма свободы. и только идиот может это не понимать. я ничего не перепутал?
что же касается цифр 33 000 и 424, чует моя душа, что с ними не всё в порядке, но это мелочь.
не мелочь - 40 000 000 безработных в США. ну и много чего ещё.
кстати, Вы в курсе, что сидение взаперти паршиво на иммунитет влияет?
По безработным в США у меня душа тоже плачет, но безработица у них была и до этого. Я еще в школе учился и всюду были страшные картинки о безработных в США и что скоро от этого Америке конец.
По поводу иммунитета не читал таких исследований. Ссылка есть?
--
спасительная дурочка включись, раз два!
безработица у них была и до этого.
--
это новые безработные. последствия дурантина.
По поводу иммунитета не читал таких исследований. Ссылка есть?
--
https://www.bbc.com/future/article/20200521-can-staying-inside-weaken-the-immune-system
пойдёт?
в следующий раз попросите ссылку, доказывающую, что небо голубое? или предпочтётИ долго и нудно перечислять случаи, когда оно бывает другого цвета?
А уменьнение иммунитета от сидения дома - так тогда на сессию все студенты вымирать должны были. Во всяком смлучае, во времена, когда я был студентом. Да и в армии на боевом дежурстве - 6 часов на смене, 6 отдых и так месяц. и без загара и шашлыков и плюч высокочастотное излучение. и не умерли. Аж странно.
Для обеспечения нормальной дозы витамина D необходимо находиться с открытыми для солнечных лучей конечностями на полуденном солнце (в промежуток с 10 утра до 3 часов дня), по крайней мере, дважды в неделюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D#cite_note-gov-24 [24] . Людям со светлой кожей достаточно 5-минутной солнечной ванны, темнокожие должны находиться на солнце не менее получасаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D#cite_note-campbell-25 [25] .
Если каждый день на работу и с работы мужчина в рубашке с коротким рукавом, а женщина в блузке с не очень длинной юбкой то проблемы нет (плюс поступление витамина с пищей).
Ну и работа на даче, пешие прогулки (но не в парках, что я тоже с самого начала считал перебором, как и запрет на спортплощадки) и хождение в гости под запретом не были.
Так что даже люди плохо питающиеся (что не так часто), не особо рисковали получить дефицит витамина Д. А сейчас, при поэтапном послаблении карантина, и подавно.
Ну и сейчас погода такая, что уже лето, а все ходят тепло одевшись. Так что карантин или нет - разница на накопление витамина выеденного яйца не стоит.
С витамином тоже не всё так радужно... В очередной раз вспоминаю про "взять на измор".
Далеко не очевиден. Много людей вместо метро и автобусов добираются на работу на великах и самокатах.
Ношение масок снижает распространение кори, туберкулеза, гриппа и коронавируса.
С витамином Д - в Индии примерно у 60% его недостаток. Правильное питание тут более весомый фактор, чем солнечные ванны.
Тезис о вредном действии запугивания проигнорирован.
То, что я имел в виду сидящих взаперти, "не замечено".
Вспоминаются куры и телескоп. Что дальше? Обсудим влияние дурантина на здоровье преЗедента? да?
Что там Вы имели в виду о "сидящих взаперти"?
Вот как-то не охота мне писать очевидности.
Если бы Вы так фехтовали (а именно: парировали бы только те удары, которые Вам нравится парировать и др.), Вас бы достаточно быстро превратили в друшлячок.
--
Склероз? Мы начали с испанских детей. Но Вы обожаете уводить разговор в сторону.
я пытался получить от Вас оценку ущерба от несвободы.
дурантины имели (и имеют) место быть разные. я для определённости взял самый садистский из широко известных, а именно, испанский. там детей заперли без права выхода из дому вообще. собаку выгулять можно, сына - нельзя.
А если был бы интерес в честном споре, дело решалось бы просто. Вернулись бы к вопросу: Сколько человеко-дней справедливо держать детей в испанском дурантине для увеличения продолжительности жизни одного хроника на 1 день?
Я в такие игры играть не желаю.
Вы отказываетесь отвечать на основной вопрос. Что дальше?
Швеция смертность от ковид19 4403/102,30= 43,04 на 100тыс населения
Швейцария смертность от ковид19 1920/85,7= 22.40 на 100тыс населения
Но это текущие значения. По крайней мере для Швеции. У них еще много болеющих (33 тыс. ) и новых слусаев заражения. Точно посчитать можно после окончания вспышки в этой стране. А в Швейцарии 454 болеющих сильно статистику уже не изменят.
Switzerland
Confirmed: 30 874
Deaths: 1 920
Recovered: 28 500
Active: 454
01.06 за день 9 новых случаев
Sweden
Confirmed: 37 814
Deaths: 4 403
Recovered: 0
Active: 33 411
01.06 за день 272 новых случая
Я уже тыщу раз показывал, где мухлёж. Вы в упор "не видели". Откуда следует, что в тыща первый раз результат будет другим?
кстати, Вы в курсах, что препаратики, рекомендованые для лечения к19 смертность повышают?
--
0
правильно так: Вы согласны, что длительное (2 недели и более) сидение взаперти снижает иммунитет?
кстати, снова проигнорирован "удар".
Тем более, что реально "взаперти сидели" только старики старше 60 да и то далеко не все. Там от иммунитета одно воспоминание.
Тогда соотношение смертельных исходов от ковид-19 к общему числу зараженных должно быть максимально в северных странах и минимально в южных.
Южные
France
Case-Fatality Ratio: 15,36%
Castilla - La Mancha, Spain
Case-Fatality Ratio: 17,01%
Extremadura, Spain
Case-Fatality Ratio: 17,10%
Liguria, Italy
Case-Fatality Ratio: 15,08%
Lombardia, Italy
Case-Fatality Ratio: 18,10%Северные
Denmark
Case-Fatality Ratio: 4,85%
Norway
Case-Fatality Ratio: 2,80%
Finland
Case-Fatality Ratio: 4,64%
Sweden
Case-Fatality Ratio: 11,13%
Практически полная противоположность Вашей теории.
А испанские дети сидели дома 6 недель. Потому что власть, что выбрали их папы и мамы вовремя не ввела карантин. А когда правительство поняло, что провтыкало, меры пришлось вводить жестче, чем в других странах.
да только не шашлыки не пустили к ребёнку. не пустили правила.
кстати, ни мать ни ребёнок не были больны к19.
https://lenta.ua/v-kievskom-ohmatdete-umer-rebenok-v-kotoromu-iz-za-karantina-ne-pustili-mamu-53011/
ну и на хрена я должен лишать себя "шашлычков" для продления жизни таким садо-мазохистским личностям? скорее наоборот: чем раньше вы повыздыхаете, тем раньше восстановится нормальная жизнь.
Требовать солидарности с каждым, кому можно помочь, - абсурд абсурдный. Каждые 3 секунды кто-то умирает. Даже если просто почтить память каждого секундой молчания - это жизнь под откос.
Швейцария 1920/85,7=22.40 на 100тыс населения
Но это текущие значения. По крайней мере для Швеции. У них еще много болеющих (33 тыс. ) и новых слусаев заражения. Точно посчитать можно после окончания вспышки в этой стране. А в Швейцарии 454 болеющих сильно статистику уже не изменят.