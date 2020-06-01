Ни одной смерти от COVID-19 за сутки не зафиксировали в Испании, но выявили 71 новый случай

Согласно данным, опубликованным 1 июня, Министерство здравоохранения не зафиксировало случаев смерти от COVID-19 за последние 24 часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание El Mundo.

Отмечается, что за последнюю неделю умерло 35 человек, а общее число смертей составляет 27 117 человек.

В то же время, общее число инфицированных коронавирусом в Испании оценивается в 239 638 человек. За последние сутки выявлен 71 новый случай (по сравнению с 96 в предыдущий день).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания пересмотрела статистику по COVID-19: число умерших оказалось почти на 2 тыс. меньше

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении предложить парламенту продлить в стране действие чрезвычайного положения, передает DW. Сейчас оно действует до 7 июня, а продлить планируется еще на две недели - до 21 июня.

Напомним, Испания относится к странам, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19. Для ограничения темпов распространения опасной болезни страна с 15 марта ввела крайне жесткие ограничения. Однако постепенно испанское правительство ослабляет введенные ранее ограничения. Со 2 мая испанцы смогли заняться спортом на улице и выйти на прогулки. Должны снова открыться театры и кинотеатры.

С 1 июля в Испании планируют отменить норму об обязательном карантине для иностранных туристов.

Также читайте: В Европе спортзалы, парки и пляжи открываются после карантина