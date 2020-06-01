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Новости Взяточники
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На Волыни сотрудник лесхоза попался на взятке 42 тыс. грн за отгрузку неучтенной древесины, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки помощника лесничего одного из лесохозяйственных предприятий Волынской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Волыни сотрудник лесхоза попался на взятке 42 тыс. грн за отгрузку неучтенной древесины, - ГБР 01

По предварительной информации, сотрудник лесхоза вымогал 42 тыс. гривен за отгрузку древесины вне бухгалтерского учета и без оформления соответствующего договора на поставку. За один кубический метр древесины помощник лесничего установил цену 1 100 гривен.

На Волыни сотрудник лесхоза попался на взятке 42 тыс. грн за отгрузку неучтенной древесины, - ГБР 02

1 июня чиновника задержали во время получения второй части взятки в размере 21 тыс. гривен в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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На Волыни сотрудник лесхоза попался на взятке 42 тыс. грн за отгрузку неучтенной древесины, - ГБР 03
На Волыни сотрудник лесхоза попался на взятке 42 тыс. грн за отгрузку неучтенной древесины, - ГБР 04

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также читайте: На Ривненщине пограничник задержан на взятке 19,2 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (6151) лес (627) ГБР (2971) Волынская область (991)


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Топ комментарии
+1
Таких полно уродов...
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01.06.2020 23:11
+1
На Волыни режут леса под ноль, а находят какую то мелочь.
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02.06.2020 00:10
+1
30 лет независимости. воры сидят в ВР, Воры сидят в правительствах. На лоховирусе поднялись, а садят лохов за 42 штуки. Демократия
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02.06.2020 00:23
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Алё, братан! Как поднять бабла?
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01.06.2020 22:46 Ответить
Отпустите его, беднягу - разве это взятка по масштабу сегодняшней власти? Так себе, выражение благодарности.
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01.06.2020 22:50 Ответить
Тут тебе не кацапия, ответит гнидос..
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01.06.2020 22:59 Ответить
Его с каких времен туда назначили?
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01.06.2020 22:58 Ответить
Ще ніколи лісів так не випилювали, як зараз...
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01.06.2020 22:59 Ответить
Таких полно уродов...
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01.06.2020 23:11 Ответить
На Волыни режут леса под ноль, а находят какую то мелочь.
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02.06.2020 00:10 Ответить
30 лет независимости. воры сидят в ВР, Воры сидят в правительствах. На лоховирусе поднялись, а садят лохов за 42 штуки. Демократия
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02.06.2020 00:23 Ответить
Тільки не демократия, а олігократія.
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02.06.2020 06:23 Ответить
Если виноват - пусть порубит лес по 20 гр за куб - валка , раскряжевка и доставка на промплощадку ветки в кучу, пила старая и цепь тупая 2000 кубов и свободен , минус деньгами бензин,масло,цепи,паек, и проживание в вагончике тогда прочувствует цену тысячам.
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02.06.2020 10:12 Ответить
 
 