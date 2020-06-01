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На Волыни сотрудник лесхоза попался на взятке 42 тыс. грн за отгрузку неучтенной древесины, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали при получении взятки помощника лесничего одного из лесохозяйственных предприятий Волынской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, сотрудник лесхоза вымогал 42 тыс. гривен за отгрузку древесины вне бухгалтерского учета и без оформления соответствующего договора на поставку. За один кубический метр древесины помощник лесничего установил цену 1 100 гривен.
1 июня чиновника задержали во время получения второй части взятки в размере 21 тыс. гривен в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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