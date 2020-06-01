На Волыни сотрудник лесхоза попался на взятке 42 тыс. грн за отгрузку неучтенной древесины, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки помощника лесничего одного из лесохозяйственных предприятий Волынской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, сотрудник лесхоза вымогал 42 тыс. гривен за отгрузку древесины вне бухгалтерского учета и без оформления соответствующего договора на поставку. За один кубический метр древесины помощник лесничего установил цену 1 100 гривен.

1 июня чиновника задержали во время получения второй части взятки в размере 21 тыс. гривен в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород. ФОТОрепортаж





В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также читайте: На Ривненщине пограничник задержан на взятке 19,2 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО