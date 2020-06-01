ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве
Прокурор САП огласил обвинительный акт на заседании Высшего антикоррупционного суда по делу экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"1 июня 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника" в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 ("мошенничество"), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины. На заседании прокурором САП объявлено краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.
Также во время заседания и сторона обвинения, и сторона защиты выступили со вступительными речами. Уточняется, что прокурор САП также заявил гражданский иск по делу относительно возмещения убытков, которые были нанесены в результате совершения этого преступления.
Следующее заседание по делу назначено на 13:00 12 июня 2020 года.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.
В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.
22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника".
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ни одна цыганка не в состоянии продать должность будучи уволенной из правительства, а Грымчак смог !