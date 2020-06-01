ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве

Прокурор САП огласил обвинительный акт на заседании Высшего антикоррупционного суда по делу экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"1 июня 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника" в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 ("мошенничество"), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины. На заседании прокурором САП объявлено краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Также во время заседания и сторона обвинения, и сторона защиты выступили со вступительными речами. Уточняется, что прокурор САП также заявил гражданский иск по делу относительно возмещения убытков, которые были нанесены в результате совершения этого преступления.

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Следующее заседание по делу назначено на 13:00 12 июня 2020 года.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.

В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.

22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника".

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