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ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве

ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве

Прокурор САП огласил обвинительный акт на заседании Высшего антикоррупционного суда по делу экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"1 июня 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника" в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 ("мошенничество"), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины. На заседании прокурором САП объявлено краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Также во время заседания и сторона обвинения, и сторона защиты выступили со вступительными речами. Уточняется, что прокурор САП также заявил гражданский иск по делу относительно возмещения убытков, которые были нанесены в результате совершения этого преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд оставил бывшего замминистра МинВОТ Гримчака под домашним арестом

Следующее заседание по делу назначено на 13:00 12 июня 2020 года.

ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве 01

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также читайте: В НАБУ подтвердили, что дело против Гримчака закрыто, но только в части недостоверного декларирования

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.

В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.

22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника".

Читайте также: Это было заказное дело. Буду добиваться полного оправдания, а дальше посмотрим, - Гримчак

Автор: 

Гримчак Юрий (348) САП (2059) Антикоррупционный суд (1202)


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Топ комментарии
+7
Якось стихли голоси тих прекрасних молодих людей, які знали, як зробити усіх багатими і щасливими, якщо тільки усунути від влади Порошенка. Шо, падлюки, нє палучілась?
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01.06.2020 22:51
+5
А где то грустит брат д'Єрмака. Ведь у него было всё тоже самое
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01.06.2020 22:48
+4
ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве - Цензор.НЕТ 7663
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01.06.2020 22:54
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А где то грустит брат д'Єрмака. Ведь у него было всё тоже самое
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01.06.2020 22:48 Ответить
ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве - Цензор.НЕТ 4445
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01.06.2020 22:50 Ответить
А всему этому цена - дерьмо!
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01.06.2020 23:32 Ответить
все ромалы Украины рыдают от "мошеника" Грымчака !!!

ни одна цыганка не в состоянии продать должность будучи уволенной из правительства, а Грымчак смог !
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02.06.2020 01:08 Ответить
Цыганка не смогла, а уличный торговец госдолжностями Ермак - смог
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02.06.2020 05:53 Ответить
ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве - Цензор.НЕТ 2661
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01.06.2020 22:49 Ответить
Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами!
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01.06.2020 23:34 Ответить
Якось стихли голоси тих прекрасних молодих людей, які знали, як зробити усіх багатими і щасливими, якщо тільки усунути від влади Порошенка. Шо, падлюки, нє палучілась?
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01.06.2020 22:51 Ответить
ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве - Цензор.НЕТ 7663
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01.06.2020 22:54 Ответить
Ага,сидел,сидел себе петя у корыта,а тут бац и пенделя дали
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01.06.2020 23:27 Ответить
Россия в этой войне нам помогут.
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01.06.2020 23:29 Ответить
Петя себе корыто сам построил еще 700 млн за год на благотворительность дал..а эти нищеброды..которые пришли к власти..эти жрут из общего....и им все мало и мало..скоро тем кто их выбрал..может ничего и не остаться
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02.06.2020 08:37 Ответить
Будет драка!
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01.06.2020 23:27 Ответить
Война будет, это как пить дать.
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01.06.2020 23:28 Ответить
Только у свинопети отвратительнее харя...
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01.06.2020 22:54 Ответить
В каком полку вы служили, уважаемый?
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01.06.2020 23:23 Ответить
Себе давно в дзеркалі бачив?
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02.06.2020 05:57 Ответить
Дегенератам и его детям нравится...
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01.06.2020 22:55 Ответить
Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нём и начнёт поносить.
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01.06.2020 23:26 Ответить
петро о нем уже не вспоминает
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01.06.2020 23:28 Ответить
Больше вам говорить и не надо.
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01.06.2020 23:30 Ответить
На жирного медведчука похож и цели те же...
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01.06.2020 22:56 Ответить
Что вы хотите этим сказать?
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01.06.2020 23:24 Ответить
Хорошее лето стоит.
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01.06.2020 23:33 Ответить
Карл,тебе плохо?
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01.06.2020 23:44 Ответить
Нас это не касается. Не про нас это писано. Это Лукяновкой пахнет.
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01.06.2020 23:35 Ответить
 
 