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Украинцы не могут пересекать границу с помощью е-паспорта в приложении "Дія" - Госпогранслужба

Украинцы не могут пересекать границу с помощью е-паспорта в приложении

В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы возможность украинцев с 1 июня при поездках за границу подавать e-паспорт и е-паспорт для выезда за границу через Единый государственный вебпортал электронных услуг "Портал Дія" воспользовавшись для этого одноименным мобильным приложением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На сегодняшний день граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, которые определены законодательством Украины, которое регламентирует оформление лиц на границе. Зато предъявления электронных документов в мобильном приложении "Действие" возможно только внутри страны в случаях согласно перечню, четко определенным соответствующим постановлением ", - сообщили в пресс-служб.

Государственная пограничная служба Украины обратила внимание на то, что распространенная в СМИ информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины.

Отмечается, что правительство действительно приняло Постановление "О реализации экспериментального проекта по применению отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отображение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу" (от 15 апреля 2020 № 278). Так, Е-паспорта в "Операции" являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению. Особую актуальность эта норма вступает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг и тому подобное.

"Однако ни один из пунктов Порядка применения, определенных Постановлением, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождения процедур оформления в частности", - отметили в Госпогранслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы запустили цифровые паспорта украинцев в приложении "Дія", - Зеленский

Автор: 

Госпогранслужба (6374) электронные документы (120) Дія (420)


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Топ комментарии
+7
Вот именно ети твари с лицами неандертальцев и лоббируют и приветствуют повышение пошлин и акцизов. Чем больше налоги тем больше можно заработать на контрабанде. Именно ети твари вместе с таможенниками и визжат что нельзя снижать пошлины с посылок и *евроблях*. Потому что ето их нажива. Пока будет выгодно ввозить контрабанду, а не нормально растаможить по человеческой цене с контрабандистами бороться бессмысленно. Потому что львиную часть награбленного они передают в Киев на самый верх.
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01.06.2020 23:30
+7
Ага. Чтобы ФСБ следило за каждым прямо из кремля, а хакеры могли тырить твои деньги и подделывать документы.
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01.06.2020 23:32
+6
каким надо быть одаренным чтобы повестить на этот лохотрон от зе-мрази
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01.06.2020 23:05
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Бунт контрабандистов на Закарпатье. Что на самом деле произошло на посту "Тиса"?

https://plinskiy.media/read/news/83418/bunt-kontrabandistov-na-zakarpate-chto-na-samom-dele-proizoshlo-na-postu-tisa

Украинцы не могут пересекать границу с помощью е-паспорта в приложении "Дія" - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5088
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01.06.2020 23:03 Ответить
мда....
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01.06.2020 23:14 Ответить
Вот именно ети твари с лицами неандертальцев и лоббируют и приветствуют повышение пошлин и акцизов. Чем больше налоги тем больше можно заработать на контрабанде. Именно ети твари вместе с таможенниками и визжат что нельзя снижать пошлины с посылок и *евроблях*. Потому что ето их нажива. Пока будет выгодно ввозить контрабанду, а не нормально растаможить по человеческой цене с контрабандистами бороться бессмысленно. Потому что львиную часть награбленного они передают в Киев на самый верх.
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01.06.2020 23:30 Ответить
Звісно що не можна.А хтось по іншому думав? Дія це лише додаток.а його розпіарили ніби квантумний комп'ютер.
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01.06.2020 23:04 Ответить
каким надо быть одаренным чтобы повестить на этот лохотрон от зе-мрази
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01.06.2020 23:05 Ответить
ЗлоДія - схвалено ФСБ. Завантажуй!
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01.06.2020 23:06 Ответить
Хтось при пам'яті взагалі це встановлював?
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01.06.2020 23:06 Ответить
«Страна в смартфоне».......🤣
А если серьезно, то эта «клоунада» 🤢
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01.06.2020 23:07 Ответить
.. а погранцы же все таки не клоуны)
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01.06.2020 23:09 Ответить
А кто то может внятно расказать зачем ета х***ня на которую потратили кучу денег и пиарились несколько год?
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01.06.2020 23:21 Ответить
У нас есть внутренняя база данных и под эту базу создалі дію! Где идет привязка при помощи банковской карты и ТД.Ежели по всему миру былаб общая база данных то можно былоб и паспорта не предъявлять на границе)
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01.06.2020 23:28 Ответить
Ага. Чтобы ФСБ следило за каждым прямо из кремля, а хакеры могли тырить твои деньги и подделывать документы.
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01.06.2020 23:32 Ответить
Думаешь не знают твоих данных? Миру подарили электронную игрушку где люди стали добровольно подконтрольные)!
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01.06.2020 23:33 Ответить
Устанавливай, лопоухий.
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01.06.2020 23:36 Ответить
Дружище выключи интернет и выкинь смартфон)) Для того чтоб залезть в интернет с компа идёт привязка по макатриксу где указывается фамилия имя и очество и ещё адрес) В смартфоне чтоб пользоваться нужно в Google зарегистрироваться.А притом ещё пользуешься фейсбуком вайбером и всякой хренью и наверное ещё там приват 24) И ты думаешь никто за тебя ничего не знает? Или где ты передвигается?! Последние смартфоны все с вареной батареей! Или ты пользуешься ещё кнопочным телефоном?!
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01.06.2020 23:41 Ответить
А ты что в Гугл регистируешься под своим именем еще и привязку делаешь к фейсбуку или Приват 24? А потом напишешь какой то пост против кацапов, а они тебя или твоих родственников уже будут пасти пока ты не подойдешь к ихней границе или выцепят в стране-содружества. Поетому и нужно иметь несколько дешовых телефонов и симкарт никчему не привязаных которые не жалко выкинуть. Понятное дело что при желании любого можно найти. Но зачем облегчать им работу?
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01.06.2020 23:47 Ответить
И все, что ты даже на цензоре постишь тоже когда-то зачтется. Будет правда и справедливость непременно.
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02.06.2020 03:02 Ответить
Кстати в ДIЯ еще и твоя свежая фотография будет везде светиться.
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01.06.2020 23:50 Ответить
Я был приятно удивлен когда зашёл на сайт Минюста и увидел в свободном доступе решение суда в отношении меня за дтп со всеми данными!
А когда в базу ГАИ вошёл с компа при помощи приват 24 то там мои права,тех паспорта на авто!
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01.06.2020 23:55 Ответить
Молодец. Зайду завтра посмотрю твои права и техпаспорт и перепишу все на себя. А когда ты уедешь в Турцию продам твою хату. Шютка. А меня вообще то нет в Привате 24. Ето помойка
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02.06.2020 00:06 Ответить
Сколько раз в своей жизни ты в гос структуры и банки давал свои данные?! А *** на выборы когда ходишь,пригласительную для тебя из пальца высасывают?!
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02.06.2020 00:42 Ответить
А приват банк где все твои данные с фотографией и местом жительства! Тоже самое в налоговой,в миграционной службе) откуда думаешь в дiю попадают фотографии? С тех же баз данных! Где гарантия что без дії эти базы не взломают?))
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01.06.2020 23:58 Ответить
Я же тебе говорю, одно дело когда ФСБ знает где ты живешь а другое когда твоя фотография в твоем кармане путешествует по Украине и возможно заграницу, где тебя уже будут ждать. И хорошо если ты окажешься им не нужен. А если например твой родственник работает на секретной службе или на нужном для ФСБ месте. А ты очень хороший рычаг с помощью которого можно на твоего родыча надавить и заставить работать не ФСБ? Ты же помнишь дурачка Гриба, которого вытащили через соцсети на Беларашку с помощью влажной мохнатки которую он и не нюхал? Вот тебе наглядный пример как действует ФСБ
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02.06.2020 00:12 Ответить
У тебя паспорт биометрический?! Захотят тебя упаковать тебя упакуют ,захотят из страны вывезти с документами такими что ты представитель дип мисии,они у тебя будут и тебя вывезут!
На моей памяти через Одесский аэропорт вывезли масадовцы палестинца! Под видом больного на лечение в Израиль.А там на лечение летят на креслах каталках в предсмертном без памяти состоянии со всеми оригинальными документами!!!
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02.06.2020 00:36 Ответить
Знают конечно. Но по крайней мере не смогут следить в онлайн режиме если выключу телефон. А Ахметов завтра психанет отключит свет и интернет и все люди станут безымянными и исчезнут как електронные фотографии с разбитого телефона. Знаешь сколько сейчас хакеры воруют денег в електронном виде в том числе и в биткойнах? Карманные воры рыдают от зависти.
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01.06.2020 23:39 Ответить
Фальгу на голову одень ) и спрячся мышке в попу и пойди перерубай интернет кабель а то вычеслят что по сетевой карте откуда ты пишешь))
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02.06.2020 00:38 Ответить
1) Водительское удостоверение
2) "Техпаспорт" на авто
3) Автостраховка
4) Паспорт

Все это можно предъявлять полиции и в других учреждениях, например на почте при получении/отправке посылки.

Если оно тебе не нужно, то это вовсе не значит что оно никому не нужно.
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02.06.2020 00:12 Ответить
То что касается внутри страны то это только внутри страны)Есть еще международныеидоговора про взаимные поездки и с каждой страной свой договор! хотелось бы видеть рожу немца,или поляка когда наш им покажет паспорт в приложении дія))
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01.06.2020 23:26 Ответить
Пока в этом приложении мало полезного. На сколько я понимаю ее вообще делают, чтоб штрафы удобнее было взымать...
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02.06.2020 00:34 Ответить
Это чисто внутряняя лабуда для полицаев и остальных структур!Я забыл права ,тормознули посмотрели в телефон и укатили,на крайний случай по номеру пробили и увидели права в базе! Эта хрень ещё в 1997 году уже была в Австрии!!!
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02.06.2020 00:44 Ответить
Я в 1995 на морвокзале у гражданина США афроамериканеца іd карту увидел! Мы как аборигены ее рассматривали))
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02.06.2020 00:45 Ответить
То 25 лет отставания?
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02.06.2020 03:06 Ответить
Конечно, ведь Дія - это очередной зелохотрон, сделанный для удобства слежки власти за людьми, а не для удобства людей.
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02.06.2020 05:52 Ответить
 
 