Украинцы не могут пересекать границу с помощью е-паспорта в приложении "Дія" - Госпогранслужба

В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы возможность украинцев с 1 июня при поездках за границу подавать e-паспорт и е-паспорт для выезда за границу через Единый государственный вебпортал электронных услуг "Портал Дія" воспользовавшись для этого одноименным мобильным приложением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На сегодняшний день граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, которые определены законодательством Украины, которое регламентирует оформление лиц на границе. Зато предъявления электронных документов в мобильном приложении "Действие" возможно только внутри страны в случаях согласно перечню, четко определенным соответствующим постановлением ", - сообщили в пресс-служб.

Государственная пограничная служба Украины обратила внимание на то, что распространенная в СМИ информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины.

Отмечается, что правительство действительно приняло Постановление "О реализации экспериментального проекта по применению отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отображение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу" (от 15 апреля 2020 № 278). Так, Е-паспорта в "Операции" являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению. Особую актуальность эта норма вступает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг и тому подобное.

"Однако ни один из пунктов Порядка применения, определенных Постановлением, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождения процедур оформления в частности", - отметили в Госпогранслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы запустили цифровые паспорта украинцев в приложении "Дія", - Зеленский