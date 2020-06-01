Украинцы не могут пересекать границу с помощью е-паспорта в приложении "Дія" - Госпогранслужба
В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы возможность украинцев с 1 июня при поездках за границу подавать e-паспорт и е-паспорт для выезда за границу через Единый государственный вебпортал электронных услуг "Портал Дія" воспользовавшись для этого одноименным мобильным приложением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"На сегодняшний день граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, которые определены законодательством Украины, которое регламентирует оформление лиц на границе. Зато предъявления электронных документов в мобильном приложении "Действие" возможно только внутри страны в случаях согласно перечню, четко определенным соответствующим постановлением ", - сообщили в пресс-служб.
Государственная пограничная служба Украины обратила внимание на то, что распространенная в СМИ информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины.
Отмечается, что правительство действительно приняло Постановление "О реализации экспериментального проекта по применению отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отображение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу" (от 15 апреля 2020 № 278). Так, Е-паспорта в "Операции" являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению. Особую актуальность эта норма вступает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг и тому подобное.
"Однако ни один из пунктов Порядка применения, определенных Постановлением, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождения процедур оформления в частности", - отметили в Госпогранслужбе.
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https://plinskiy.media/read/news/83418/bunt-kontrabandistov-na-zakarpate-chto-na-samom-dele-proizoshlo-na-postu-tisa
А если серьезно, то эта «клоунада» 🤢
А когда в базу ГАИ вошёл с компа при помощи приват 24 то там мои права,тех паспорта на авто!
На моей памяти через Одесский аэропорт вывезли масадовцы палестинца! Под видом больного на лечение в Израиль.А там на лечение летят на креслах каталках в предсмертном без памяти состоянии со всеми оригинальными документами!!!
2) "Техпаспорт" на авто
3) Автостраховка
4) Паспорт
Все это можно предъявлять полиции и в других учреждениях, например на почте при получении/отправке посылки.
Если оно тебе не нужно, то это вовсе не значит что оно никому не нужно.