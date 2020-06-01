"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать
Как народный депутат Александр Ткаченко надеется на принятие закона о поддержке культуры во время карантина и продолжение работы над "индустриальным законом о СМИ".
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил коллег по фракции, которые почти единогласно поддержали его кандидатуру на пост министра культуры и информполитики, за доверие и напомнил, что впереди еще голосование в Раде.
"Культура сегодня в тревожном состоянии. За период карантина мы уже несколько раз боролись за ее финансирование. Сначала во время секвестра бюджета, теперь - когда правительство не выделяет нужного финансирования в своей программе. Речь о 1,8 млрд грн. Комитет разработал ряд законов в поддержку культуры и креативных индустрий. Планируем на этой неделе пройти второе чтение закона №3377. Продолжаем работу над индустриальным законом о СМИ. Это те задачи, которые должен довести до конца", - уверен нардеп.
Он сообщил, что эффективно сотрудничал с бывшим министром Владимиром Бородянским и нынешней и.о. - Светланой Фоменко.
"Самое главное сейчас - разобрать накопившиеся дела из-за переформатирования министерства и отсутствия в течение двух месяцев министра. И начать работать.
Уверен, мы сможем наладить результативное сотрудничество с министрами Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля.
Приветствовал бы также приобщение к работе в правительстве и других коллег по фракции, с которыми мы прошли непростой год", - подытожил Ткаченко.
Напомним, до выборов в Верховную Раду 2019 года Ткаченко был гендиректором группы телеканалов "1+1 Media", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
31 мая Александр Ткаченко объявил о намерении участвовать в праймериз "Слуги народа" к выборам мэра Киева. О таких же планах сообщили его коллеги Александр Дубинский и Александр Качура.
1 июня Качура сообшил, что фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.
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Про це йшлося у розслідуванні журналістів-розслідувачів Watchdogs на телеканалі "Прямий".
Як повідомлялось, українська держава через недбальство Міністерства культури втратила контроль над Одеською кіностудією, яка перейшла у фактичну власність народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та славнозвісного київського забудовника Андрія Вавриша.
Олександр Ткаченко п'ятнадцять років тому ініціював акціонування Одеської кіностудії. Ідея була така - 50% плюс одна акція Одеської кіностудії лишаються у держави, а решта акцій переходять компанії Ткаченка "Нова студія". Все виглядало нібито непогано - держава залишала собі контрольний пакет, а натомість мала отримати потужний потік інвестицій через Олександра Ткаченка.
В реальності вийшло усе як завжди. Ніякого золотого дощу, натомість кіностудія перестала знімати кіно. За п'ятнадцять років при Ткаченку там зняли аж два фільми.
Кіностудія має п'ять гектарів на березі моря, на Французькому бульварі. Це найдорожча земля, яка тільки може бути в Одесі.
Андрій Вавриш став співвласником кіностудії разом із Ткаченком, у них обох по 25%. І звичайно, ми маємо просто повірити, що київський будівельник вирішив знімати в Одесі кіно.
Ще в січні Господарський суд міста Києва вирішив забрати у держави 7 мільйонів акцій Одеської кіностудії, близько 12%.
В тексті рішення це називається парадоксально - "витребувати акції із чужого незаконного володіння держави". Акції мали перейти на рахунок самого ж акціонерного товариства. Тобто кіностудія тепер сама ж має стати своїм акціонером, і це трохи мозколомна схема.
Міністерство культури за його очільника фактично "злило" це суд під Ткаченка і Вавриша.
Головне ось що - держава втрачає контрольний пакет, а для Вавриша і Ткаченко відкривається небачене вікно можливостей.
https://prm.ua/faktichno-znishhiv-odesku-kinostudiyu-rozsliduvanya-pryamogo-pro-oleksandra-tkachenka-yakiy-mozhe-ocholiti-ministerstvo-kulturi/
Вот и с культурой теперь будет то же самое.
Як і хотєл.
1. Уничтожить культуру Украины.
2. Следовать пункту 1...
Дайте йому лопату!!!
"Мене, наприклад, турбує Ткаченко на посаді міністра культури. Я дуже добре пам'ятаю його біографію, коли він виступав проти дублювання фільмів українською мовою. Чи змінилася його позиція? Ну, нехай вийде і нехай сам скаже українцям, що, мовляв, я тоді помилявся, коли виступав проти того, щоб українська кіноіндустрія розвивалася як український кінематограф, не кажучи вже про інформаційні речі. Якшо не покається - то це буде продовження серіалів про Голобородька", - сказав Синютка.
Зелена пліснява так "боролася" з епідемією, що витратила лише 13,02 млрд грн (20%) з фонду боротьби з Ковід. Не розподіленими залишились 51,6 млрд грн.
Ось де ваші засоби захисту для медпрацівників, ось де страховка, ось де 10 млн тестів і ось де 200%-надбавки лікарям.
Зелена срань тупо економила на хворих.
До речі, якщо просто роздати по 5000 грн кожному в якості підтримки по втраті заробітку в епідемію, як це роблять у західних країнах для стимулювання економіки, цих 50 мільярдів вистачило б на 10 мільйонів громадян.
Тепер 718 людей померло, 24 тис похворіли, зелена срань вилазить із нори і пропонує: давайте виділимо 35 мільядрів із Ковід-фонду на дороги! Там легко вкрасти, ще й покажемо роботу влади перед виборами.
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Кожний міністр, призначається без чіткої програми дій та економічних розрахунків, потім декілька місяців "знайомиться", після чого жаліється на "папєрєдників" та нестачу коштів.