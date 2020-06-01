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"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать

Как народный депутат Александр Ткаченко надеется на принятие закона о поддержке культуры во время карантина и продолжение работы над "индустриальным законом о СМИ".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил коллег по фракции, которые почти единогласно поддержали его кандидатуру на пост министра культуры и информполитики, за доверие и напомнил, что впереди еще голосование в Раде.

"Культура сегодня в тревожном состоянии. За период карантина мы уже несколько раз боролись за ее финансирование. Сначала во время секвестра бюджета, теперь - когда правительство не выделяет нужного финансирования в своей программе. Речь о 1,8 млрд грн. Комитет разработал ряд законов в поддержку культуры и креативных индустрий. Планируем на этой неделе пройти второе чтение закона №3377. Продолжаем работу над индустриальным законом о СМИ. Это те задачи, которые должен довести до конца", - уверен нардеп.

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Он сообщил, что эффективно сотрудничал с бывшим министром Владимиром Бородянским и нынешней и.о. - Светланой Фоменко.

"Самое главное сейчас - разобрать накопившиеся дела из-за переформатирования министерства и отсутствия в течение двух месяцев министра. И начать работать.

Уверен, мы сможем наладить результативное сотрудничество с министрами Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля.

Приветствовал бы также приобщение к работе в правительстве и других коллег по фракции, с которыми мы прошли непростой год", - подытожил Ткаченко.

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Слуга народа Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать 01

Напомним, до выборов в Верховную Раду 2019 года Ткаченко был гендиректором группы телеканалов "1+1 Media", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

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31 мая Александр Ткаченко объявил о намерении участвовать в праймериз "Слуги народа" к выборам мэра Киева. О таких же планах сообщили его коллеги Александр Дубинский и Александр Качура.

1 июня Качура сообшил, что фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.

Автор: 

ВР (29228) Министерство культуры и информационной политики (771) назначение (2165) Ткаченко Александр (429) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+31
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 463
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01.06.2020 23:08
+28
Ексгендиректор медіахолдінгу "1+1", нардеп від президентської партії Олександр Ткаченко був причетний до фактичного знищення Одеської кіностудії.
Про це йшлося у розслідуванні журналістів-розслідувачів Watchdogs на телеканалі "Прямий".
Як повідомлялось, українська держава через недбальство Міністерства культури втратила контроль над Одеською кіностудією, яка перейшла у фактичну власність народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та славнозвісного київського забудовника Андрія Вавриша.
Олександр Ткаченко п'ятнадцять років тому ініціював акціонування Одеської кіностудії. Ідея була така - 50% плюс одна акція Одеської кіностудії лишаються у держави, а решта акцій переходять компанії Ткаченка "Нова студія". Все виглядало нібито непогано - держава залишала собі контрольний пакет, а натомість мала отримати потужний потік інвестицій через Олександра Ткаченка.
В реальності вийшло усе як завжди. Ніякого золотого дощу, натомість кіностудія перестала знімати кіно. За п'ятнадцять років при Ткаченку там зняли аж два фільми.
Кіностудія має п'ять гектарів на березі моря, на Французькому бульварі. Це найдорожча земля, яка тільки може бути в Одесі.
Андрій Вавриш став співвласником кіностудії разом із Ткаченком, у них обох по 25%. І звичайно, ми маємо просто повірити, що київський будівельник вирішив знімати в Одесі кіно.
Ще в січні Господарський суд міста Києва вирішив забрати у держави 7 мільйонів акцій Одеської кіностудії, близько 12%.
В тексті рішення це називається парадоксально - "витребувати акції із чужого незаконного володіння держави". Акції мали перейти на рахунок самого ж акціонерного товариства. Тобто кіностудія тепер сама ж має стати своїм акціонером, і це трохи мозколомна схема.
Міністерство культури за його очільника фактично "злило" це суд під Ткаченка і Вавриша.
Головне ось що - держава втрачає контрольний пакет, а для Вавриша і Ткаченко відкривається небачене вікно можливостей.
https://prm.ua/faktichno-znishhiv-odesku-kinostudiyu-rozsliduvanya-pryamogo-pro-oleksandra-tkachenka-yakiy-mozhe-ocholiti-ministerstvo-kulturi/
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01.06.2020 23:08
+26
Осталось только посочувствовать культуре....и министерству...все будет "Скоты"...
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01.06.2020 23:10
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Все буде 1+1!"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 5192
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01.06.2020 23:07 Ответить
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 463
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01.06.2020 23:08 Ответить
Там и так особо нечего грабить, унесут последнее.
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01.06.2020 23:10 Ответить
Г+Г = культура



насмешили.....
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01.06.2020 23:21 Ответить
Ексгендиректор медіахолдінгу "1+1", нардеп від президентської партії Олександр Ткаченко був причетний до фактичного знищення Одеської кіностудії.
Про це йшлося у розслідуванні журналістів-розслідувачів Watchdogs на телеканалі "Прямий".
Як повідомлялось, українська держава через недбальство Міністерства культури втратила контроль над Одеською кіностудією, яка перейшла у фактичну власність народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та славнозвісного київського забудовника Андрія Вавриша.
Олександр Ткаченко п'ятнадцять років тому ініціював акціонування Одеської кіностудії. Ідея була така - 50% плюс одна акція Одеської кіностудії лишаються у держави, а решта акцій переходять компанії Ткаченка "Нова студія". Все виглядало нібито непогано - держава залишала собі контрольний пакет, а натомість мала отримати потужний потік інвестицій через Олександра Ткаченка.
В реальності вийшло усе як завжди. Ніякого золотого дощу, натомість кіностудія перестала знімати кіно. За п'ятнадцять років при Ткаченку там зняли аж два фільми.
Кіностудія має п'ять гектарів на березі моря, на Французькому бульварі. Це найдорожча земля, яка тільки може бути в Одесі.
Андрій Вавриш став співвласником кіностудії разом із Ткаченком, у них обох по 25%. І звичайно, ми маємо просто повірити, що київський будівельник вирішив знімати в Одесі кіно.
Ще в січні Господарський суд міста Києва вирішив забрати у держави 7 мільйонів акцій Одеської кіностудії, близько 12%.
В тексті рішення це називається парадоксально - "витребувати акції із чужого незаконного володіння держави". Акції мали перейти на рахунок самого ж акціонерного товариства. Тобто кіностудія тепер сама ж має стати своїм акціонером, і це трохи мозколомна схема.
Міністерство культури за його очільника фактично "злило" це суд під Ткаченка і Вавриша.
Головне ось що - держава втрачає контрольний пакет, а для Вавриша і Ткаченко відкривається небачене вікно можливостей.
https://prm.ua/faktichno-znishhiv-odesku-kinostudiyu-rozsliduvanya-pryamogo-pro-oleksandra-tkachenka-yakiy-mozhe-ocholiti-ministerstvo-kulturi/
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01.06.2020 23:08 Ответить
Я даже и не сомневалась в том что столько перелопатив резюме и вакансий выберут именно правильного человека)
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02.06.2020 09:10 Ответить
Бізнес-партнер Коломойського, у минулому зам гендиректора РЕН-ТВ(Москва).- "Мы практически один народ". "Мыжебратья!"
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01.06.2020 23:09 Ответить
А я вам говорил что скоро гривны не будет.... будет рубель и больше не будет пыва а подет пииво.нужно восстанавливать эту версию до предыдущей а еще лучше во времена Ющенко вернуться
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01.06.2020 23:22 Ответить
У минулому і РЕН-ТВ, і НТВ були досить непогані, але потім потрапили під трактор Хла і все стало Гебельс-ТВ, але тоді ж його вже не було...
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02.06.2020 12:27 Ответить
Осталось только посочувствовать культуре....и министерству...все будет "Скоты"...
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01.06.2020 23:10 Ответить
Ещё страшнее, что приплели и информполитику сюда же. Теперь нам расскажут правильные новости и научат заодно правильно думать. Гёббельс отдыхает, Ткаченко рулит.
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02.06.2020 00:12 Ответить
Может Табачник номер 2 , есть такое понятие как Цикличность .Посмотрим и не удивимся если Что.
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01.06.2020 23:11 Ответить
Смотри на политику и эфир 1+1. Кацапские сериалы и фейковые новости.

Вот и с культурой теперь будет то же самое.
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01.06.2020 23:14 Ответить
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 5434
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01.06.2020 23:13 Ответить
А кто способствовал внедрению ,этого морального урода -проститута позорного ,на должность през. ? Не шабунин с егоркой соболевым и другими борцунами с Порошенко
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01.06.2020 23:34 Ответить
Зепилка, когда собаков стал министром? Бубочке года не хватило собакова убрать, дать еще год?
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01.06.2020 23:44 Ответить
а що дописувачка не так сказала? Хіба не шабуніни та інша мерзота,оті серлещі, найоми, та соболєви Пороха гівном обливали? Підхоплювали різні нісенітниці про Порошенка та тиражували у своїх сраних фейсбуках. Свідомо, чи за москальські гроші, то вже діло десяте. А тепер вони роблять вигляд що зелена мразота при владі то не їх рук робота. Перевертні ті шабуніни та інші серлещі.
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02.06.2020 00:50 Ответить
Кацапка, хочешь детей от Вавы?))
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01.06.2020 23:45 Ответить
лікуйся Вася, бо в тебе оптичний обман зору.
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02.06.2020 09:43 Ответить
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 3714
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01.06.2020 23:14 Ответить
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать - Цензор.НЕТ 8822
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01.06.2020 23:16 Ответить
Ну да ! Если уже вилкулов наградили…🤮🤮🤮
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01.06.2020 23:35 Ответить
Зауважте, нагородили рекацапи, яких Вілкули підтримували і продовжуються це робити, а цілий міністр Зєлєнского такий собі Таран увага!!!! - за "допомогу українській армії"!!! Оксюморрон!
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02.06.2020 08:20 Ответить
ера халтури наступає - всіх на хозращот і самоокупаємость!!! Хай народ проголосує рубльом!!! Дадім народу то, шо він хоче: квартал, свати, голаборідька
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01.06.2020 23:17 Ответить
Не, не. Галабародька - ніззя. Фатіт. Небезпечно. Нарід може порівняти з дійсністю і прийти до тями
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01.06.2020 23:29 Ответить
так і каже, шо буде боротися за... гроші.
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01.06.2020 23:18 Ответить
После Зеленского в Украине из украинского останутся только могилы.
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01.06.2020 23:18 Ответить
Зате наріт пожив трохи без Порошенка.
Як і хотєл.
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01.06.2020 23:22 Ответить
Не.останется моя футболка с надписью УКРОП
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01.06.2020 23:24 Ответить
От яке відношення цей брехливий дуполиз Коломойського має до культури?
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01.06.2020 23:20 Ответить
Приблизно также ж, як брехливий дуполиз коломойского на посаді президента до управління країною.
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01.06.2020 23:45 Ответить
Хто це?
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01.06.2020 23:21 Ответить
Українофоб в кріслі міністра.
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01.06.2020 23:23 Ответить
Зеленський інших не бере
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01.06.2020 23:32 Ответить
Одесскую киностудию "слуги" разграбили, теперь за Довженко взялись. Обыски, изъятия, увольнения и назначения. все будет один большой "квартал".
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01.06.2020 23:26 Ответить
крыварожский.
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02.06.2020 00:41 Ответить
План действий нового министра культуры Украины:
1. Уничтожить культуру Украины.
2. Следовать пункту 1...
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01.06.2020 23:31 Ответить
Даа, шото Саакашвили притих
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01.06.2020 23:35 Ответить
отъедается после голодных нидерландских годов. надо в том ресторане поискать где он зависал
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01.06.2020 23:40 Ответить
чого, він сьогодні щось вякнув про наше метро в Дніпрі. З чого б це?? В нього немає інших турбот, окрім нашого метро? ))
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02.06.2020 00:40 Ответить
"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать..."

Дайте йому лопату!!!
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01.06.2020 23:37 Ответить
Сракашвили куплен и перекуплен - дешевка с 👅 языком без костей. Как Жириновский Одно бла -бла-бла , кто заплатит, тот и танцует
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01.06.2020 23:40 Ответить
правительство все из зеленых не дает денег - решение, поставить зеленого министром
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01.06.2020 23:41 Ответить
Ручной лабрапудель баломойского. Ни на что не способный, кроме как клепать пачками дегенеративные сериалы для одноклеточного быдла типа сватов. Фу, гидота.
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01.06.2020 23:43 Ответить
шо этот чел думает о деле шеремета организованного зеленским ?
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01.06.2020 23:56 Ответить
Очередной Сывохо.
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02.06.2020 00:08 Ответить
Трындец! Украинофоба и пропагандона на министра культуры Украины! Зеленые ни разу не палятся.
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02.06.2020 00:21 Ответить
Эти гниды хотят как на московии сделать: ограничить доступ к телу осла оманского журналистам. Хотят создать "президентский пул" из 25 журнашлюх, которые будут "освещать" его бездеятельность в нужном ракурсе---остальные не нужны)))
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02.06.2020 00:24 Ответить
Начебто на мера збирався, падонаг. Дубінського злякався, чи шо?
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02.06.2020 00:26 Ответить
Ткаченко не Дробович.При Ткаченко украинская культура расцветёт и заколосится. Крупнейшим в мире мемориальным комплексом «Память украинского народа народа . Голодомор в Украине». Будет построен «Мемориальный центр Голодомора.Вымершее украинское село Безымянное » стоимостью 100 млн долларов.
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02.06.2020 00:27 Ответить
Бенино говно.
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02.06.2020 00:32 Ответить
他將在文化上應付
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02.06.2020 00:33 Ответить
вже скоро весь гівно канал 1плюс1 перекочує у владу. Нещодавно натрапила на мосійчучку на плюсах, "новасті" розказувала, більше року її не бачила, ну і пика в неї стала, хоч цуценят бий, здоровезна, одразу видно що при президенті цей к-анал непогано почувається, розжиріли всі, і бубочка, і всі інші слуги каломойського такі упітані стали.
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02.06.2020 00:36 Ответить
Мосейчукча
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02.06.2020 03:41 Ответить
Голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, кандидатуру якого ухвалили на посаду міністра культури, виступав проти дублювання фільмів українською мовою. - нагадує народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олег Синюткав в ток-шоу "Прямий ефір".

"Мене, наприклад, турбує Ткаченко на посаді міністра культури. Я дуже добре пам'ятаю його біографію, коли він виступав проти дублювання фільмів українською мовою. Чи змінилася його позиція? Ну, нехай вийде і нехай сам скаже українцям, що, мовляв, я тоді помилявся, коли виступав проти того, щоб українська кіноіндустрія розвивалася як український кінематограф, не кажучи вже про інформаційні речі. Якшо не покається - то це буде продовження серіалів про Голобородька", - сказав Синютка.
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02.06.2020 00:43 Ответить
Тобто, після знищення Одеської кіностудії з-за жирних гектарів,добити Довженко-центр ?
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02.06.2020 00:59 Ответить
"Культура сегодня в тревожном состоянии. За период карантина мы уже несколько раз боролись за ее финансирование".



Зелена пліснява так "боролася" з епідемією, що витратила лише 13,02 млрд грн (20%) з фонду боротьби з Ковід. Не розподіленими залишились 51,6 млрд грн.
Ось де ваші засоби захисту для медпрацівників, ось де страховка, ось де 10 млн тестів і ось де 200%-надбавки лікарям.
Зелена срань тупо економила на хворих.
До речі, якщо просто роздати по 5000 грн кожному в якості підтримки по втраті заробітку в епідемію, як це роблять у західних країнах для стимулювання економіки, цих 50 мільярдів вистачило б на 10 мільйонів громадян.
Тепер 718 людей померло, 24 тис похворіли, зелена срань вилазить із нори і пропонує: давайте виділимо 35 мільядрів із Ковід-фонду на дороги! Там легко вкрасти, ще й покажемо роботу влади перед виборами.
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02.06.2020 01:13 Ответить
Ткаченко - зеленый порохобот, а индустриальный закон о СМИ - это цензура! И в интернете в том числе!
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02.06.2020 02:31 Ответить
Порохобот це я , а ти зелений дурогон разом з ткаченками .
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02.06.2020 04:20 Ответить
Если Ткаченко порохобот то я испанский летчик
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02.06.2020 03:43 Ответить
Теж саме , що й риги робили , тільки в турбо режимі. Ще одну одіозну жопу на ключову посаду всунули .
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02.06.2020 04:18 Ответить
У меня складывается уверенное впечатление о малообразованности сией хвигуры Ткаченко. У него диплом журналиста? Типа опыт работы продюсером... Ну да. Ага. Министр культуры. Он об науке "культурологии" хотя бы слышал?
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02.06.2020 04:45 Ответить
Теперь Малюське будет не скучно.... .

"Слуга народу" Ткаченко розповів про плани на посаді міністра культури: Розібрати накопичені справи і почати працювати - Цензор.НЕТ 1761 .
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02.06.2020 06:07 Ответить
Министр Г+Гультуры.
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02.06.2020 06:48 Ответить
Поняли ЗЕленые, что Киев им не светит.
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02.06.2020 07:16 Ответить
Ткаченко,пошел вон,какой из тебя "министр культуры"?Ты Бенина подстилка для распила бабла.
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02.06.2020 07:30 Ответить
Ну этот будет рыть землю ногами - подумал Мюллер.
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02.06.2020 07:37 Ответить
Должность мэра оказалась недостаточно культурной)
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02.06.2020 07:56 Ответить
Да. Докрасти Одеську кіностудію і почати красти Київську.
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02.06.2020 08:08 Ответить
ты чмо сначала не законный дом разбери.
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02.06.2020 08:31 Ответить
О ця гидота министр культуры? Это именно он убил Одесскую киностудию, именно он отключил на спутниковом тв каналы Украины, чтоб смотрели россию.
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02.06.2020 08:53 Ответить
А можна до призначення ознайомитися зі справами, розробити чіткі плани роботи,надати економічні викладки, а вже потім висуватися на помаду міністра, щоб задарма не витрачати бюджетні кошти на час " ознайомлення зі справами"? Так роблять у багатьох бізнесових структурах. Щоб були видно зразу чи здатен претендент виконати запропоновані ним плани і скільки це коштуватиме державі?
Кожний міністр, призначається без чіткої програми дій та економічних розрахунків, потім декілька місяців "знайомиться", після чого жаліється на "папєрєдників" та нестачу коштів.
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02.06.2020 09:08 Ответить
"Бриллиантовый полицейский" в формате министра культуры.
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02.06.2020 11:21 Ответить
 
 