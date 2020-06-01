"Слуга народа" Ткаченко рассказал о планах на посту министра культуры: Разобрать накопившиеся дела и начать работать..."

Как народный депутат Александр Ткаченко надеется на принятие закона о поддержке культуры во время карантина и продолжение работы над "индустриальным законом о СМИ".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил коллег по фракции, которые почти единогласно поддержали его кандидатуру на пост министра культуры и информполитики, за доверие и напомнил, что впереди еще голосование в Раде.

"Культура сегодня в тревожном состоянии. За период карантина мы уже несколько раз боролись за ее финансирование. Сначала во время секвестра бюджета, теперь - когда правительство не выделяет нужного финансирования в своей программе. Речь о 1,8 млрд грн. Комитет разработал ряд законов в поддержку культуры и креативных индустрий. Планируем на этой неделе пройти второе чтение закона №3377. Продолжаем работу над индустриальным законом о СМИ. Это те задачи, которые должен довести до конца", - уверен нардеп.

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Он сообщил, что эффективно сотрудничал с бывшим министром Владимиром Бородянским и нынешней и.о. - Светланой Фоменко.

"Самое главное сейчас - разобрать накопившиеся дела из-за переформатирования министерства и отсутствия в течение двух месяцев министра. И начать работать.

Уверен, мы сможем наладить результативное сотрудничество с министрами Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля.

Приветствовал бы также приобщение к работе в правительстве и других коллег по фракции, с которыми мы прошли непростой год", - подытожил Ткаченко.

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Напомним, до выборов в Верховную Раду 2019 года Ткаченко был гендиректором группы телеканалов "1+1 Media", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

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31 мая Александр Ткаченко объявил о намерении участвовать в праймериз "Слуги народа" к выборам мэра Киева. О таких же планах сообщили его коллеги Александр Дубинский и Александр Качура.

1 июня Качура сообшил, что фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.