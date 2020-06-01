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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Платформа переговоров по деоккупации Крыма сначала может быть без России, - представитель Президента в АРК Кориневич

Платформа переговоров по деоккупации Крыма сначала может быть без России, - представитель Президента в АРК Кориневич

Отдельный формат для обсуждения прекращения российской оккупации Крыма в начале может не включать Россию.

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, на существующих площадках довольно трудно обсуждать вопрос прекращения оккупации Крыма. Это также отмечали и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и министр иностранных дел Украины, и мы в Представительстве также разделяем это мнение. Нам необходимо ввести отдельную платформу по Крыму", - отметил он.

По словам Кориневича, сейчас "хороший момент, как и общее видение и желание со стороны ключевых стейкхолдеров, поднимать этот вопрос". "Вместе с тем есть понимание того, что в начале эта платформа, этот формат может и не включать Российскую Федерацию. Но важно именно начать процесс", - заявил чиновник.

Отдельно постпред Президента Украины в АРК отметил важность сохранения нынешних и введение новых санкций против РФ: "Они работают - и украинские, и международные. Конечно, всем хотелось бы, чтобы было так: ввели санкции - и сразу положительные изменения. Но здесь немного по-другому. Санкции действуют, но их нужно постоянно усиливать и ни в коем случае не допустить их ослабления".

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Представитель Президента в АРК напомнил, что недавно уже был введен новый пакет украинских санкций против культурных и научных учреждений РФ за незаконную деятельность в Крыму, а следовательно, вопрос усиления санкций - на повестке дня.

"Представительство Президента в АРК сейчас работает над введением отдельных ограничений в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушениям международного права и законодательства Украины, которые совершаются на территории временно оккупированного Крыма. Мы надеемся, что наши иностранные партнеры также усилят санкционный режим. Думаю, у многих из них есть готовность к этому", - заявил Кориневич.

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Автор: 

Крым (26365) россия (95372) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+9
Хватит украинцам вешать лапшу
Раша Крым не отдаст
Единственный вариант - если раша развалится на куски
Вот и надо ее валить , а недоучка ЗЕ ЕЙ ПОМАГАЕТ
И НИКАКОЙ ВОДЫ В КРЫМ !!!! Столько ребят погибло из-за козломордых

Слава Украине !!!!
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01.06.2020 23:27
+7
Он раньше вроде приходил на Рассмеши комика и заикался смешно,да?
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01.06.2020 23:25
+6
Боюсь вас обидить но этот взгляд похож на больного синдромом Дауна
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01.06.2020 23:45
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Он раньше вроде приходил на Рассмеши комика и заикался смешно,да?
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01.06.2020 23:25 Ответить
воевать за крым нужно было а не договариваться. теперь пойди осуди от мертвого осла уши
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01.06.2020 23:25 Ответить
Он пороха боится... а ты говоришь воевать. .. не путай к#й с трамвайной ручкой
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01.06.2020 23:29 Ответить
Не может быть,посмотрите на его фотографию,этот мужик ничего не боится,у него взгляд хищника
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01.06.2020 23:43 Ответить
Боюсь вас обидить но этот взгляд похож на больного синдромом Дауна
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01.06.2020 23:45 Ответить
это просто окуляры делают его похожим на задрота,а так, я уверен,***** жидко обгадится при личной встрече,если конечно не побоится встретится с этим выдающимся политиком современности.
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01.06.2020 23:50 Ответить
Обгадится .... нефик в своём анусе ковырятся ...чрезмерное ковыряние в том месте - часто приводит к энкопрезу.это я вам как несостоявший гинеколог утверждаю
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01.06.2020 23:55 Ответить
Это просто стратегия такая,вы же понимаете,что умнейший зе не назначил бы на такую должность человека,по внешнему виду комиссованного по энурезу.Он же не дурак,чтоб назначать постпредом того кто смешнее.
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02.06.2020 00:14 Ответить
Хватит украинцам вешать лапшу
Раша Крым не отдаст
Единственный вариант - если раша развалится на куски
Вот и надо ее валить , а недоучка ЗЕ ЕЙ ПОМАГАЕТ
И НИКАКОЙ ВОДЫ В КРЫМ !!!! Столько ребят погибло из-за козломордых

Слава Украине !!!!
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01.06.2020 23:27 Ответить
Сказочник брехло сраное 🤮 , путлер со своей сворой просто так тебе Крым вернут
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01.06.2020 23:27 Ответить
"... сначала может быть без России". А може і не бути.

Видимість бурної діяльності. А в результаті, намагання завуалювати здачу інтересів України.
Зараз почнуть про воду, про подвійне громадянство, про референдум
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01.06.2020 23:42 Ответить
Типа «іхтамопятьнєт» ?
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01.06.2020 23:50 Ответить
Так, судя по видосикам и интервью ЗЕ, и война на Донбассе проходит без Роиси.
ЗЕ ни разу за год ее не упомянул в этом контексте.
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02.06.2020 03:30 Ответить
 
 