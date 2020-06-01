Платформа переговоров по деоккупации Крыма сначала может быть без России, - представитель Президента в АРК Кориневич

Отдельный формат для обсуждения прекращения российской оккупации Крыма в начале может не включать Россию.

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, на существующих площадках довольно трудно обсуждать вопрос прекращения оккупации Крыма. Это также отмечали и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и министр иностранных дел Украины, и мы в Представительстве также разделяем это мнение. Нам необходимо ввести отдельную платформу по Крыму", - отметил он.

По словам Кориневича, сейчас "хороший момент, как и общее видение и желание со стороны ключевых стейкхолдеров, поднимать этот вопрос". "Вместе с тем есть понимание того, что в начале эта платформа, этот формат может и не включать Российскую Федерацию. Но важно именно начать процесс", - заявил чиновник.

Отдельно постпред Президента Украины в АРК отметил важность сохранения нынешних и введение новых санкций против РФ: "Они работают - и украинские, и международные. Конечно, всем хотелось бы, чтобы было так: ввели санкции - и сразу положительные изменения. Но здесь немного по-другому. Санкции действуют, но их нужно постоянно усиливать и ни в коем случае не допустить их ослабления".

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Представитель Президента в АРК напомнил, что недавно уже был введен новый пакет украинских санкций против культурных и научных учреждений РФ за незаконную деятельность в Крыму, а следовательно, вопрос усиления санкций - на повестке дня.

"Представительство Президента в АРК сейчас работает над введением отдельных ограничений в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушениям международного права и законодательства Украины, которые совершаются на территории временно оккупированного Крыма. Мы надеемся, что наши иностранные партнеры также усилят санкционный режим. Думаю, у многих из них есть готовность к этому", - заявил Кориневич.

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