Россия официально не обращалась к Киеву по поводу подачи воды в оккупированный Крым, - Резников

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечает, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отвечая на вопрос о том, обращалась ли Россия к Украине на предмет возможных переговоров о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.

"Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", - сказал он.

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