Россия официально не обращалась к Киеву по поводу подачи воды в оккупированный Крым, - Резников
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечает, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отвечая на вопрос о том, обращалась ли Россия к Украине на предмет возможных переговоров о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.
"Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", - сказал он.
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Росія (ворожа паРаша) офіційно не зверталася до Києва з приводу подачі води в окупований Крим, заявив схоже що сепаратист, але точно капітулянт - Резніков.
А навіщо вам московським холуям ЗЕбілам тоді взагалі піднімати це питання про звернення до них проклятої паРаші? ... Видно ці продажні ЗЕбіли- капітулянти все таки чекають цього звернення від кремлівських фашистів )(уйла про подачу української води в окупований найлютішими ворогами України в світі наш рідний український Крим. І всупереч поширеній протилежній думці українського народу все таки ЗЕбіли Іуди хочуть злочинно хочуть дати окупантам - виродкам в Крим нашу воду . І при цьому побільше заробити собі кривавих кремлівських срібняків для Іуди. Вже і найлютіший ворог України і її територіальної цілісності з про-кремлівської зграї ЗЕбілів - капітулянтів міжнародний бандит аферист коломой.. торгує нашим тимчасово окупованим кремлем Кримом. І він хоче заробити собі на цьому нашому рідному півострові 300 мільярдів доларів.
Якби Україна змінила саме природне русло річки Дніпро і цим перекрили воду в наш але окупований Крим, то тоді нашим лютим ворогам окупантам проклятим кремлівським фашистам )(уйла ще можна було б висувати якісь свої претензії на подачу води нашим ворогам. А так як канал це українське штучне спорудження на території суверенної України. Так тоді вирішувати а чи потрібен Україні цей канал взагалі це тільки народу України. А не нашим лютим ворогам окупантам проклятим фашистам )(уйла.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Она в личном официальном обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
«Такие действия ставят под угрозу жизни миллионов людей и могут приравниваться к репрессиям», - написала Поклонская в обращении. По ее словам, действия властей Украины нарушают Устав ООН, ст. 30 Всеобщей декларации прав человека, ст. 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Депутат Госдумы отметила, что жители Крыма готовы предоставить подробные материалы о происходящем и надеются на скорый ответ от верховного комиссара. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам просит верховного комиссара ООН по правам человека «принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала» и предотвратить повторение водной блокады полуострова в будущем.
По словам Поклонской, основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра, обеспечивавший 85% потребностей людей в чистой и
безопасной питьевой воде. Однако в 2014 г. подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. Автор обращения напомнила, что Крым является уникальным многонациональным регионом, где проживает 2,4 млн человек и 170 национальностей, в том числе - уникальные автохтонные народы, численность которых не превышает 2000 человек. Она также отметила, что река Днепр - международная, она берет свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину. Сам же Северо-Крымский канал строился за счет средств и усилий не одной Украины, а всего Советского Союза в 50-е гг. прошлого века, когда полуостров входил в состав Российской Федерации.
По мнению депутата, «украинская сторона целенаправленно предпринимает действия, создающие угрозу гуманитарной катастрофы путем лишения жителей Крыма права на воду», а власти Украины «руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве». По оценке Поклонской, перекрытие канала в 2014 г. сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма: заболотились и засолились почвы, гибнут представители флоры и фауны, теряет плодородность почва, ухудшается здоровье местных жителей.
и потом быстро к хорошему привыкается...а когда лишаются чего-то обычного-привычного, то сразу память отшибает, а с хераси все произошло и кто теперь взялся кормить и поить выбравших говень и камни с неба...
Госдуму России попросили отменить документ с осуждением пакта Молотова-Риббентропа
https://ru.krymr.com/a/news-gosduma-otmena-dokumenta-s-osuzhdeniem-pakta-molotova-ribbentropa/30648380.html
А чего осуждать? Сталина - подельника гитлера - уже отбелили, к памятнику палачу цветы охапками носят... Скоро рядышком памятник алоизовичу поставят и гвоздики таскать будут