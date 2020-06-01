РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11184 посетителя онлайн
Новости
6 410 48

Апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея

Апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея

Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Думская. 

Вторая инстанция постановила отказать художнику в удовлетворении иска против регионального собрания. Таким образом, Ройтбурду все же придется покинуть пост директора музея.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея

С полным текстом постановления, вынесенного коллегией судей в составе Анатолия Заикина, Александра Князюка и Александра Таварткилазде, можно ознакомиться здесь.

Апелляционный суд констатировал, что Ройтбурд был назначен на должность согласно законной процедуре, но все же допустил ряд нарушений: проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов, производил ремонт без согласования работ с собранием (до его назначения, напомним, едва не погибла уникальная экспозиция Серебряковского зала, на что депутатом было начхать).

Автор: 

музей (722) Одесса (7868) Ройтбурд Александр (43)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Портнов рулить?
показать весь комментарий
01.06.2020 23:55
+12
Гниды.
показать весь комментарий
02.06.2020 00:15
+7
так это и твой попутчик Труханов. в одной стране с ним живешь - попутчик
показать весь комментарий
02.06.2020 07:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Портнов рулить?
показать весь комментарий
01.06.2020 23:55 Ответить
Нет это Трухановская мафия.
показать весь комментарий
02.06.2020 01:04 Ответить
Это скорик и опожопы постарались. Опять хотят разворовывать музей. Там много уникальных экспанатов.
показать весь комментарий
02.06.2020 01:06 Ответить
Трухан и Портнов - г**нюки один другого вонючее.
показать весь комментарий
02.06.2020 05:23 Ответить
Это работает бригада попутчика Порошенко Труханова.
показать весь комментарий
02.06.2020 02:08 Ответить
так это и твой попутчик Труханов. в одной стране с ним живешь - попутчик
показать весь комментарий
02.06.2020 07:05 Ответить
Ройтбурд не Коломойский.Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн/ Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Украина выплатит компании Коломойского 12,5 миллионов долларов/ Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов / Верховный Суд обязал "ПриватБанк" выплатить 25 млн грн Коломойскому/ Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен .
показать весь комментарий
02.06.2020 00:13 Ответить
Гниды.
показать весь комментарий
02.06.2020 00:15 Ответить
Таки позбавились патріота.
показать весь комментарий
02.06.2020 00:22 Ответить
Если ругань прикрывают сигналом "пи", то произведение этого художника покрывают тряпками, чтобы их никто не видел! Такой патриот без таланта и даром никому не надо!
показать весь комментарий
02.06.2020 02:50 Ответить
«Художника обидеть может каждый».
Давай, розповідай: «шо ты сделал для хип-хопа?». А для мистецтва? А для України?
показать весь комментарий
02.06.2020 03:11 Ответить
По крайней мере, я свою страну такими художествами не позорю!
показать весь комментарий
02.06.2020 03:27 Ответить
Express! Я давно хотела вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?
показать весь комментарий
02.06.2020 03:32 Ответить
а вам как творчество ройтбурга?
показать весь комментарий
02.06.2020 07:31 Ответить
Оно гениально. Ройтбурд - мастер техники живописи и одновременно тонкий артист умеющий эпатировать зрителя. Его труды заслужено торгуются на международных аукционах и стоят десятки тысяч долларов.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:53 Ответить
зато он поддерживал Майдан
показать весь комментарий
02.06.2020 07:29 Ответить
если пациенты психбольницы поддерживали майдан, то это не повод дать им руководящие должности
показать весь комментарий
02.06.2020 07:30 Ответить
Повод. И даже Долг!
показать весь комментарий
02.06.2020 07:42 Ответить
Нет, он активист и герой, спасающий народ от гадкого совка и рашизма. Он так же прославляет украинскую культуру, как секретарь по культуре украинского посольства во Франции Ирэна Карпа прославила в своих песнях, типа "Ванька - х...й!" и других таких же.
показать весь комментарий
02.06.2020 07:54 Ответить
Его и здесь неплохо кормят
показать весь комментарий
02.06.2020 07:55 Ответить
Какая разница? Главное - он хороший директор музея, который сделал для него больше, чем другие за предыдущие 30 лет независимости.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:49 Ответить
Слив зекраины в парашу идет полным ходом.
показать весь комментарий
02.06.2020 00:25 Ответить
https://dumskaya.net/news/truhanov-poroshenko-vse-za-chto-nas-uvazhayut-et-096161/ Ну да, ведь при Порошенко Труханов сидел в тюрьме... "Труханов поддержал Порошенко: «Все, за что нас уважают, - это все благодаря вам!»
показать весь комментарий
02.06.2020 02:12 Ответить
Так а чего ж ваш клоун ничего не делает? Где уголовные дела по Труханову? Где обещанные клоуном посадки?
показать весь комментарий
02.06.2020 07:22 Ответить
"Клоун" вовсе не мой, я за него не голосовал. И Труханов "клоуна" не поддерживает.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:10 Ответить
Для порошкососов любой, кто косо посмотрит на их любимого - автоматически сторонник Зеленского. У них в голове не укладывается иное.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:48 Ответить
Уголовные дела по фсбшнику слил ещё пораженко в 2017-2018.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:05 Ответить
Верните пораженко, при нём ничего подобного точно не было вообще!!!
показать весь комментарий
02.06.2020 10:51 Ответить
Он слишком проукраинской как для еврея, так и для Одессы в целом.
показать весь комментарий
02.06.2020 07:56 Ответить
Хіба це художество?
Апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 8801
показать весь комментарий
02.06.2020 10:30 Ответить
А це що за мазня?
Апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 3908
показать весь комментарий
02.06.2020 10:31 Ответить
А это что за мазня, знаешь?Апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 6228
Это - Иероним Босх, средневековый художник, картины которого сейчас стоят бешеных денег.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:09 Ответить
Та ти шо, а за скільки можна продати першу картинку? А то тут лео лео писав що то, картини божевільних.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:19 Ответить
До речі, а звідки у Босха, який помер за 272 роки до відкриття Австралії, взявся утконіс?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:24 Ответить
Шариковы решили что музей уже достаточно восстановлен и его можно продолжать дерибанить
показать весь комментарий
02.06.2020 10:46 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser Проклятый Зеленский с его судебной реформой!!!
показать весь комментарий
02.06.2020 10:47 Ответить
Проклятые уроды! У одесской ОГА нет никаких других проблем, кроме как уволить директора музея. Объездной дороги вокруг поскота нет, половина поскота стонет от фур, это фигня. Главное - директор музея... Вот чем занимается ОПЗЖ, вопрос к тем, кто голосует за эту мразь типа туалетного утёнка: вам таки важнее, кто директор музея, или всё-таки есть более насущные проблемы в Одессе и области? Чем думали, когда выбирали этих мерзавцев?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:12 Ответить
Не надо сводить разговор к картинам Ройтбурда; они могут нравиться или не нравиться - это субъективно. Но как директор музея он был реально на своем месте. Даже если прочитать, на каком основании судьи его увольняют...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:51 Ответить
 
 