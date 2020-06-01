Апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея

Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Думская.

Вторая инстанция постановила отказать художнику в удовлетворении иска против регионального собрания. Таким образом, Ройтбурду все же придется покинуть пост директора музея.

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С полным текстом постановления, вынесенного коллегией судей в составе Анатолия Заикина, Александра Князюка и Александра Таварткилазде, можно ознакомиться здесь.

Апелляционный суд констатировал, что Ройтбурд был назначен на должность согласно законной процедуре, но все же допустил ряд нарушений: проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов, производил ремонт без согласования работ с собранием (до его назначения, напомним, едва не погибла уникальная экспозиция Серебряковского зала, на что депутатом было начхать).