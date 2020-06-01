Законопроект о референдуме может быть принят Радой до конца текущей сессии, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что законопроект "О всеукраинском референдуме" будет принят на текущей, третьей сессии парламента, которая продлится до середины июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это зависит от того, когда он будет подан в Верховную Раду. Если на этой неделе он будет подан, например завтра, то на следующей пленарной мы его теоретически сможем рассмотреть - это через 2 недели. Поскольку мы работаем до середины июля, есть все шансы, что мы сможем принять его в целом", - сказал Разумков.

Председатель ВР надеется, что в ближайшее время законопроект будет зарегистрирован в парламенте.

"Я думаю, что в ближайшее время, я надеюсь, что тоже на этой неделе он будет подан в Верховную Раду, зарегистрирован, и как только будет позволять время и регламентные нормы (потому что там есть время и на представление альтернативных), мы будем его рассматривать в стенах Верховной Рады Украины", - сказал Разумков.

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Он отметил, что Венецианская комиссия еще не предоставила свое заключение по законопроекту, однако он все же может быть рассмотрен в парламенте.

"Это важный законопроект, это не является тайной ни для кого, поэтому как можно скорее, согласно графику работы Верховной Рады мы его внесем на рассмотрение Верховной Рады Украины, в зал ВР. После этого, если он будет принят за основу, опять 14 дней на внесение поправок и предложений и после этого мы уже сможем его принимать как закон", - сказал спикер.

Напоминаем, 28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила конечный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме". Текст этого документа был обнародован на сайте парламента 4 марта и началось его общественное обсуждение.

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Первый вице-спикер Руслан Стефанчук 14 мая сообщил, что рабочая группа по разработке законопроекта "О всеукраинском референдуме" направила его на анализ Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия).