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Законопроект о референдуме может быть принят Радой до конца текущей сессии, - Разумков

Законопроект о референдуме может быть принят Радой до конца текущей сессии, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что законопроект "О всеукраинском референдуме" будет принят на текущей, третьей сессии парламента, которая продлится до середины июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это зависит от того, когда он будет подан в Верховную Раду. Если на этой неделе он будет подан, например завтра, то на следующей пленарной мы его теоретически сможем рассмотреть - это через 2 недели. Поскольку мы работаем до середины июля, есть все шансы, что мы сможем принять его в целом", - сказал Разумков.

Председатель ВР надеется, что в ближайшее время законопроект будет зарегистрирован в парламенте.

"Я думаю, что в ближайшее время, я надеюсь, что тоже на этой неделе он будет подан в Верховную Раду, зарегистрирован, и как только будет позволять время и регламентные нормы (потому что там есть время и на представление альтернативных), мы будем его рассматривать в стенах Верховной Рады Украины", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесен в Раду на этой неделе, - Стефанчук

Он отметил, что Венецианская комиссия еще не предоставила свое заключение по законопроекту, однако он все же может быть рассмотрен в парламенте.

"Это важный законопроект, это не является тайной ни для кого, поэтому как можно скорее, согласно графику работы Верховной Рады мы его внесем на рассмотрение Верховной Рады Украины, в зал ВР. После этого, если он будет принят за основу, опять 14 дней на внесение поправок и предложений и после этого мы уже сможем его принимать как закон", - сказал спикер.

Напоминаем, 28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила конечный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме". Текст этого документа был обнародован на сайте парламента 4 марта и началось его общественное обсуждение.

Также читайте: Венецианская комиссия подтвердила, что получила обращение Разумкова по законопроекту о референдуме

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук 14 мая сообщил, что рабочая группа по разработке законопроекта "О всеукраинском референдуме" направила его на анализ Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия).

Автор: 

ВР (29228) референдум (1504) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+27
Враги Украины торопятся, очередную поганку готовят, падлы...
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01.06.2020 23:54
+17
Вас раньше выгонят 😀😀😀
Почему Аваков не отставке? ЕСЛИ БЫ В ЕВРОПЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗНАСИЛОВАЛ СВИДЕТЕЛЬНИЦУ - МИНИСТР И ПРЕМЬЕР БЫЛИ БЫ В ОТСТАВКЕ
А ЦУКИ в Раде глаза закрывают и портфели раздают
Позорище
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01.06.2020 23:58
+17
Ти з Місяця впав?
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02.06.2020 00:17
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Правила форума Совет форумчан
Враги Украины торопятся, очередную поганку готовят, падлы...
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01.06.2020 23:54 Ответить
так договорняки вислюка и фуйла в Омане - нужно исполнять.. сделать подарок фуйлу к 24 июня..
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02.06.2020 00:05 Ответить
в чем подлянка??? власть народу дают! Люди смогут сами писать законопроекты и выдвигать их на референдум. Большинство сейчас в Украине - это адекватный народ - про Украинский! Народ сможет блокировать плохие законы в Раде и народ сможет для себя писать законы и жить по ним! Это улучшение для жизни народа!
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02.06.2020 00:08 Ответить
Ти з Місяця впав?
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02.06.2020 00:17 Ответить
обоснуй??? хочу понять твою логику и если она есть, то возможно я соглашусь.
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02.06.2020 00:19 Ответить
Не бачу сенсу щось тобі доводити.
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02.06.2020 00:23 Ответить
ну понятно)))
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02.06.2020 00:24 Ответить
https://censor.net/user/463014 Хто буде считати голоси на референдумі? Невже такий наївний,що віриш бидлоті при владі?
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02.06.2020 00:19 Ответить
А сделать голоса онлайн и открытые и каждый сможет проверить свой голос и правильно ли он посчитан и каждый сможет проветрить свой голос и посмотреть, как, кто голосовал! Это как петиция в которой всех видно! Любой сможет посчитать голоса!
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02.06.2020 00:22 Ответить
Скільки тобі років?
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02.06.2020 00:25 Ответить
это не имеет никакого значения к рассматриваемому вопросу. я вижу в этом манипуляцию и риторическую стратегию твою по какому то отклонению от темы и заманить меня в какую то ловушку тобой отработанную. я вижу четко, что ты троль и твои задачи - критиковать Зе и восхвалять Пе. меня это не интересует! я не поддерживаю никаких кандидатов, я за Украину! я вижу в референдумах власть у себя в руках и у моего народа и я знаю, как можно при помощи этих инструментов сделать Украину сильной и победить и коррупцию и мафию и коллаборантов!
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02.06.2020 00:36 Ответить
А більше ти ні чого у себе в руках не бачиш !!)))
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02.06.2020 00:38 Ответить
не только видит но чувствует раз слово в слово повторяет кацапов с ихним референдумом . там даже паспорт не нужен для получения бюллетеня
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02.06.2020 09:35 Ответить
Давай оберемо тебе президентом. Шашки наголо і дайоошш!
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02.06.2020 00:46 Ответить
"..стране угля,хоть мелкого ,но дох.я" !!!)))
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02.06.2020 00:49 Ответить
Вони хочуть шляхом маніпульцій, через референдум прийняти закони вигідні москві. Нинішню "владу " теж так обрали, потужна дезінформація через продажні СМІ,
інтернет канали і все влада в кармані
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02.06.2020 05:14 Ответить
Маю надію,що цей "закон" ні пройде за голосування.
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02.06.2020 07:25 Ответить
Не народ, а нарИд.
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02.06.2020 00:35 Ответить
Це ти до чого??))
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02.06.2020 00:39 Ответить
До "ua DARK SIDE 35611cd8
в чем подлянка??? власть народу дают! Люди смогут сами писать законопроекты и выдвигать их на референдум. Большинство сейчас в Украине - это адекватный народ - про Украинский! Народ сможет блокировать плохие законы в Раде и народ сможет для себя писать законы и жить по ним! Это улучшение для жизни народа!"
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02.06.2020 00:46 Ответить
пшло нах, зэбил обосраный....
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02.06.2020 06:16 Ответить
Какому "народу"?За счет этого "закона" под видом "народа",можно проталкивать что угодно.Хреново тролишь,топорно.
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02.06.2020 07:24 Ответить
До жопы уже референдум Свой главный закон "О продаже земли" дЖИДаи уже протащили Навешав наивным Украинцам лапши на уши
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01.06.2020 23:56 Ответить
Той закон не легітимний без згоди народу.
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01.06.2020 23:58 Ответить
Какая згода Когда в Украине народ спрашивали Всегда барыжки между собой всё обтяпывали Только местами менялись у власти рыги с барыгами Не веришь спроси у таксиста козака Гаврылюка
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02.06.2020 00:02 Ответить
Народ сможет проголосовать на референдуме, что угодно и даже закон этот по земле отменить! Потому что народ на референдуме имеет большую законодательную силу, чем Рада и Министры и Президент - вместе взятые! Ты видимо не понимаешь, что для народа - это божественная сила!!! Народ будет власть!!!
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02.06.2020 00:11 Ответить
я хочу, чтобы Медведчука казнили!!!
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02.06.2020 00:16 Ответить
И Ахметова еще казнить!!! Его еще раньше ненавидеть начал!
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02.06.2020 00:17 Ответить
Казни,чи сцикотно,нехай хтось за тебе,так зебільне?
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02.06.2020 00:22 Ответить
можно проголосовать на референдуме будет за возврат смерной казни и вынести смерный приговор Медведчуку и я с удовольствием соглашусь опустить рычаг от электрического стула или инъекцию вколю или любую другую казнь.
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02.06.2020 00:27 Ответить
То ти садюга,он воно що!!!))))
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02.06.2020 00:37 Ответить
хе-хе...
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01.06.2020 23:58 Ответить
Вас раньше выгонят 😀😀😀
Почему Аваков не отставке? ЕСЛИ БЫ В ЕВРОПЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗНАСИЛОВАЛ СВИДЕТЕЛЬНИЦУ - МИНИСТР И ПРЕМЬЕР БЫЛИ БЫ В ОТСТАВКЕ
А ЦУКИ в Раде глаза закрывают и портфели раздают
Позорище
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01.06.2020 23:58 Ответить
потому что бубочка без авакова трясется от страха, Аваков это его мама)).. а папа наверное..... ты сама понимаешь кто))
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02.06.2020 02:54 Ответить
Кацапы требуют через референдум провести какую-то антиукраинскую гадость. Вот Слуги России и торопятся. Скоро мы узнаем, какое требование кацапов будет реализовано в Украине через т.н. "референдум".
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02.06.2020 00:01 Ответить
Народ не проголосует гадость против Украины!!! Все будет нормально!!!
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02.06.2020 00:12 Ответить
"В Багдаде все спокойно...." !!!!)))
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02.06.2020 00:45 Ответить
"Народ не проголосует гадость против Украины"

...
Янучару та Віслюка нам рептилоїди обирали? Чи у Верховній Раді між собою порішали та спустили "височайшім указом"?
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02.06.2020 01:08 Ответить
Вот потому меня и гложут смутные сомнения, усиливающиеся ползучим реваншем "ваты".
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02.06.2020 08:10 Ответить
А якщо зараз провести референдум щодо продажу землі, то що отримає бубочка?
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02.06.2020 00:01 Ответить
Лопатою.
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02.06.2020 08:11 Ответить
может принять а может и не принять-какая разница барыге.Он занят законом о игорном бизнесе./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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02.06.2020 00:02 Ответить
Как вас быстро хотят положить под раисию
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02.06.2020 00:05 Ответить
обоснуй свои слова???
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02.06.2020 00:15 Ответить
Що обосновувати ,вже з часів Андрія Боголюбського намогаються і доки існуватиме орда, ці потуги не припиняться !! !!!)))
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02.06.2020 00:43 Ответить
Пост ниже!,+учи матчасть
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02.06.2020 00:49 Ответить
Новый закон о референдумах это троянський конь для Украины.
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02.06.2020 00:07 Ответить
обоснуй??? народу дают власть, которая больше, чем у Рады. Народ не будет против Украины ничего голосовать!
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02.06.2020 00:15 Ответить
За пиар асов он будет голосить...в 73 процента За телевизер и все хорошее. За отделение отдельных областей и внешнюю политику. За отнять и поделить. За отмену налогов на армию и всем бабам по мужику. А считать будут в Мокве.
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02.06.2020 00:21 Ответить
в первом туре проголосовало за Зе 30% вроде и это из пришедших и это 5 миллионов, а во втором туре против Порошенко голосовали и 73% - это 13 миллионов пришедших, а не 30 миллионов.
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02.06.2020 00:30 Ответить
Повсякчас українці голосуют "проти" когось ,а не "за" !!!)))
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02.06.2020 00:47 Ответить
Крч голосуй не голосуй-всеровно получишь путина!
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02.06.2020 00:52 Ответить
"Народ не будет против Украины ничего голосовать!"

...
Вже.
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02.06.2020 01:11 Ответить
Подібний закон в умовах України - це все одно що дати хворим психлікарні самім призначати собі курс лікування.
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02.06.2020 00:11 Ответить
Каждая кухарка будет презезедентом...
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02.06.2020 00:23 Ответить
тот случай, когда лучше кухарка, чем клоун.
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02.06.2020 00:48 Ответить
Уже...клоун -это почетная и добрая профессия. У нас же как раз маркитантка из обоза.
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02.06.2020 00:56 Ответить
Ця гидота вже на гиляку наговорила.Головне не дати їм втекти з України.
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02.06.2020 00:29 Ответить
Как минимум на два пожизненых!
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02.06.2020 00:58 Ответить
Референдумы проводят только в богатых странах и часто по поводу парикмахерских для собак. Нужно или не очень. А когда война в стране---то главный вопрос о комендантском часе должен стоять. С 23 вечера или с 1 часу ночи. И решает этот вопрос главнокомандующий. С огромным трудом печатал последнее слово в этом предложении. Маузер руке хотелось.
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02.06.2020 00:30 Ответить
Я дам вам парабеллум!(с)
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02.06.2020 00:37 Ответить
Стёпа, шутка знакома. Нравилась ещё фраза:*Шура---запускай Берлагу*. Эту книгу я прочёл в 1966г---правда. А если проводить опросы в момент боевых действий в стране, то только под подпись каждого. На вшивость и проверимся тогда.
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02.06.2020 00:47 Ответить
и что слуги кремля решили вынести на референдум?
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02.06.2020 00:47 Ответить
Как что!- что бы руководили умными ,трудолюбивыми,добрыми Украинцами алкашня и рязани!
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02.06.2020 00:55 Ответить
Старая медведчуковская идея. Почти все телакали у сепаров, будут свои идеи двигать.
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02.06.2020 01:52 Ответить
Законопроєкт про референдум може бути прийнятий Радою до кінця поточної сесії, - Разумков - Цензор.НЕТ 1053
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02.06.2020 02:45 Ответить
Интересно, шо ж такое хотят протолкнуть через референдум ЗЕленые колаборанты?

Вспомним последние "удачные" референдумы:
Крым - вмешательство Роиси. Роися получила Крым.
Донецк - вмешательство Роиси. Украина получила геморой.
Нидерланды - вмешательство Роиси. Украина получила геморой.
Великобритания - вмешательство Роиси. ЕС и ВБ получили геморой.

А давайте доверим суверенитет 73% внушаемых имбицилов при помощи референдума!!!
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02.06.2020 03:38 Ответить
Референдум - це дуже підступна річ, все залежить від того, як задати питання. Над референдумом будуть працювати расєйські політтехнологи, а вони вміють задавати правильні запитання.
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02.06.2020 03:45 Ответить
Дебіли взагалі не читають, шо там, як було з домбасітами. Вони й досі не знають, за шо голосували.
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02.06.2020 07:02 Ответить
Не терпится Зе-влади допродать украинскую землю.
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02.06.2020 06:06 Ответить
Закон про народовладдя первыйзакон зели где? Экономический паспорт укараинца тоже обещал. Про это молчат слуги да и опозиция тоже. И где обсуждение все в тихаря.Не верю!
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02.06.2020 06:57 Ответить
Скільки "виборців" мають 2-3 громадянства?
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02.06.2020 07:15 Ответить
"Закон о референдуме"-не должен быть принят,это кацапская формула для уничтожения суверенитета Украины.
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02.06.2020 07:29 Ответить
гнилая и продажная клоунская мразота.
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03.06.2020 00:57 Ответить
 
 