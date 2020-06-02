Будапештский меморандум можно использовать как основание для начала создания новой площадки для поддержки Украины, - Резников
Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ по урегулированию на Донбассе Алексей Резников считает, что Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях Украине за отказ от ядерного оружия можно использовать как основания для начала консультаций со странами-подписантами и создания новой площадки для поддержки Украины и восстановления ее территориальной целостности.
"Украина сегодня своей кровью оплачивает покой Европы. На самом деле, война сегодня идет не на востоке Украина, война идет на востоке Европы. Поэтому мы как раз и призываем, и приглашаем наших западных партнеров, что давайте-ка пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку, откровенную, честную, смотря друг другу в глаза, и будем думать, что будем делать дальше", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Резников также указал, что не рассматривает Будапештский меморандум как площадку, которая точно сработает. Он видит его как основание для начала консультаций со странами, которые являются подписантами этого документа, за исключением России, которая нарушила свои обязательства по меморандуму, став агрессором в отношении Украины.
"А в случае, если мы придем к согласию, что действительно имеем право требовать помощь, военно-техническую или какую-то другую, то тогда да – это создание новой площадки. Так же, как в Минских соглашениях не фигурируют Германия и Франция, но они являются нашими странами-партнерами в Нормандском формате, который, по сути, породил Минские соглашения. Поэтому это абсолютно не мешает, в случае наличия политической воли и согласия наших стратегических партнеров США, Великобритании, той же Франции и Германии, и других стран, которые захотят присоединиться к этому, создать новую площадку. Конечно, сохраняя наш основной евроатлантический курс, как предусмотрено в Конституции и других наших соглашениях, и в соглашении об ассоциации с ЕС", - пояснил он.
Как сообщалось, 31 мая в своей колонке для Atlantic Council Резников высказал мнение, что для восстановления территориальной целостности и обеспечения гарантий независимости Украины необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму и начать проведение соответствующих консультаций, сначала – без участия Российской Федерации, которая нарушила свои обязанности по этому меморандуму агрессией против Украины.
"Первоначально консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва отказалась от своего статуса гаранта в пользу того, чтобы стать оккупационной силой. Однако Будапештский формат впоследствии предоставит возможности для нового взаимодействия с Кремлем", - написал он.
По словам Резникова, Украина видит, по крайней мере, два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках "Будапешта". "Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности", - пояснил он.
"Украина готова начать этот путь, но любой прогресс также будет зависеть от конкретных шагов со стороны тех, кто раньше был гарантами безопасности Украины, прежде чем стать источником недоверия", - написал он в статье.
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Не правительствами стран.
Никем не ратифицированный.
Но он вступил в силу, активно применяется во всём мире и никем не оспаривается. Даже Россией, которая себя считает правопреемницей https://interlegal.com.ua/ru/publikacii/kontrol_za_sudami_so_storony_gosudarstva_porta/ СССР, выступавшего против этого меморандума .
Так что форма документа, его название и даже правовой статус подписантов ни о чём не говорят.
Н І Ч О Г О.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158 Ось ПОВНИЙ текст Будапештського Меморандуму
У гидранта война закончена, а на востоке простреливают.
Гидрантов член ткг глаголит иное.
Зебилы хавайте. Сезон 226. Бунт у Оманского!
В следующих сериях будет интереснее.
"Передусім давайте чесно скажемо, що Будапештський меморандум - це був сумний урок для України. На жаль, і ви теж повинні розуміти, що Будапештський меморандум - це не є юридично зобов'язуючий документ. Це є політичний документ, наслідком якого є моральна, скажімо так, відповідальність країн-підписантів за його імплементацію. І дійсно, наші партнери, коли ми весь час про це нагадуємо, починаючи з 14 року і раніше, вони морально дійсно, зануривши очі, вздихають, але нічого не кажуть. Тому скажімо чесно, що це є політичне зобов'язання, які, на жаль, не були виконані", - сказав Єлісєєв.
Він наголосив, що Росія порушила більше, ніж меморандум - вона порушила юридично зобов'язуючі документи, як базовий двосторонній договір між Україною і Росією, порушила базові норми міжнародного права, статут ООН.
"І санкції проти Росії запроваджені не за те, що у нас був Будапештський меморандум, а через те, що вони порушили базові принципи міжнародного права. І це дуже важливо усвідомлювати. Що стосується перемовин нових по новому "Будапешту-2", я досить скептично налаштований. Чому? По-перше, ми на ці граблі вже раз наступили. Думаю, другий раз не варто наступати. На мій погляд, більш доцільним було б повернутися до старого доброго документу, назва якого Вашингтонський договір 49 року, згідно з яким було створено НАТО. Я думаю, нам треба і далі рухатися цим шляхом. Це єдиний юридично зобов'язуючий документ, який дійсно може нам реально гарантувати справжню національну безпеку", - додав Єлісєєв.
https://prm.ua/budapeshtskiy-memorandum-ne-ye-yuridichno-zobov-yazuyuchim-dokumentom-yakiy-mozhe-garantuvati-natsionalnu-bezpeku-yelisyeyev/
а то разбегутся
https://www.facebook.com/v.gaydukevich?__cft__%5b0%5d=AZUAR3gbJGDmOrVvHbm_5Y4Vww1vej86dcMTLgbwPWTa0HzVZwVbpInLLNZFpfrVo1SceldoKtCJ7_rcFO9IBLgR7umrjiSS4zqwkQ7lUL9qG3IXD88yWYErXVd3-sfIzwhTHK1w6BTAa672Na2BPsYa4o8qsqd2_JO2kQTtoEJSSEEN2_pDL_KXcByGjTMA6wE&__tn__=-UC%2CP-y-R Віталій Гайдукевич
Антиукраїнський Таран у війську.
Усі обурилися фактом, що міністр оборони Зеленського нагороджує і дякує Вілкулу? Це квіточки. Тут ягідки знайшлися - кажуть, Таран замахнувся на історичність погонів військових.
Сорока на хвості принесла (поінформована сорока), що міністр оборони хоче прибрати з погон... зорю Скоропадського. Українськійсть? Історичність? Традиція? Спадковість? Ні, для декого це, "шо за фашизм?". Типу п'ятикутні зірки вони повернути не зможуть (бояться обурення), але замінити історичні ромби на "штота другоє" пробують вже. Чого побитий мохом совок не розуміє українській строю, тут питань жодних. Є інші питання...
Новий однострій ЗСУ і знаки розрізнення підписував особисто Петро Порошенко. Це важлива реформа і міняти\псувати її теж має особа, яка виконує обов'язки президента. Тобто підписи під новаціями має ставити особисто Зеленський.
Що, чекаємо, що малорос у штурвала підпише фантазії свого совкового призначенця?
Хто там в ЗСУ голосував за "какая разніца" і "гірше не буде" - ви зробили це разом.
Будапештський меморандум можна використати тільки в туалеті!!!
Мнения / Общество 01-июн, 21:079 1 854 0
После выхода в свет декларации преЗедента стало понятно зачем были манипуляции с Форбсом. Да-да.
Отвлечь внимание от очень странной декларации четырежды уклониста и дважды потерпевшего величайшего лидера современности.
А потому что мальчик наш, из народа который, не так прост, как казался.
Зеленский - миллионер. У него в декларации 28,5 миллионов гривен даже в легальной части, без офшоров.
А есть ведь и нелегальная. Это та, где доходы компаний из офшорок, которые не попали в декларацию.
Например. В 2018 году Зеленский владел акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, которые зарегистрированы на Кипре. И Film Heritage inc, которая в офшоре Белиз.
А в декларации за 2019 год компании Aldorante Limited, GREEN FAMILY LTD и Film Heritage inc этих компаний нет, они переоформлены.
Жена Зеленского до сих пор владеет двумя офшорами на Кипре, одну из которых купила у мужа за два дня до выборов. 19 апреля 2019 года. И никто, заметьте, не кричал про кипрскую фабрику.
Декларация Зеленского - очень интересна для изучения. Но, к сожалению, наше НАЗК не объективно и считает, что преЗедент - тушка неприкасаемая.
Но у нас и свой антирекорд. У нас первый керманыч в Европе, у которого офшорный бизнес на жене. Это в цивилизованных странах не принято. А у нас некоторым можно.
В Европе такого нарванного президента уже отправили бы в отставку. Там принято платить налоги своей стране. Вроде правил хорошего тона и примера для граждан.
Мы посмотрели чуть глубже в прошлое. В военный и кризисный 2014 год.
Так вот, пользуясь падением цен и ростом доллара, семейство Зеленских скупало недвижимость. Более чем на 130 миллионов гривен. Кое чего прикупили и за границей. На всякий случай, вдруг пришлось бы когти рвать.
Да. Когда страна скидывалась на броники и тепловизоры, Порошенко восстанавливал ПВО и покупал винтовки за свои, Зеленские думали о своих жопах. Что бы в тепле и комфорте.
Виллу в Форте-дей-Марми Зеленский купил летом 2015-го. Стоила она примерно $3.500.000. Это в то время, когда Порошенко отдал сумму в 10 раз большую на обеспечение армии. На защиту всех нас от российской агрессии.
Про эту виллу на 15 спален в итальянском городке Форте-дей-Марми в декларации преЗедента нынче ни слова.
Скорее всего вилла зарегистрирована тоже на офшорную компанию. Или записана на одну из украинских компаний, которые Зеленский переоформил за символические 250 тысяч гривен на родню своего первого помощника Шефира.
Кстати, я напомню, что наш "народный преЗедент" в 2015 году был в сплошных убытках и прибыли или не показывал вообще, или показывал 3 копейки. То есть, официальных доходов на покупку имения в Италии у него не было.
Голобородько нам достался с золотой ложкой во рту. (Гусары! Молчите!). Выбирали простого учителя, как в сериале, а выбрали... Миллионера с кучей офшоров, с мутными схемами, неуплатой налогов, бизнесом в стране-агрессоре.
Вместо "своего в доску пацыка" на велике выбрали быдло на Рейнж Ровере с маленьким писюном, комплекс от которого оно компенсирует длинным кортежем из Мерседесов.
Особенно доставила его коллекция часов, прям как у путина. Часы дорогие. Там суммы в десятки тысяч долларов за штуку.
Насмеялись с мятых костюмов Порошенко? Ну так это тело в мятом ходить не будет. Он себя холит и лелеет. А на людей он страть хотел.
И не важно ему про ваши пенсии и зарплаты. 5 тысяч гривен хватит, что бы с голоду не сдохнуть. А кому не хватит - ваши проблемы. И у кого 5 не выходит - тоже сами решайте, как вам выжить.
Главное, что у Зе жопа в тепле и роскоши.
Елена Подгорная
https://twitter.com/baraban088/status/1267396214221389824
https://bigfatcat19.livejournal.com/433169.html
https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1267482422066720774
Вы всё разрушили, черти зелёные.