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Проститься с композитором Мирославом Скориком можно будет в Киеве и Львове
Проститься с известным украинским композитором Мирославом Скориком, который умер 1 июня, можно будет в Киеве и Львове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода в концертном агентстве UKRArtists.
"Легендарный композитор Мирослав Скорик ушел из жизни на 82-м году в Киеве. Прощание в среду, 3 июня, в Киеве в 11:30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (Левобережная). Во Львове - в четверг, 4 июня, в Соборе Святого Юра, тоже в 11:30. ПОхороны в пятницу, 5 июня, Лычаковское кладбище ", - сообщили в агентстве.
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