Проститься с композитором Мирославом Скориком можно будет в Киеве и Львове

Проститься с известным украинским композитором Мирославом Скориком, который умер 1 июня, можно будет в Киеве и Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода в концертном агентстве UKRArtists.



"Легендарный композитор Мирослав Скорик ушел из жизни на 82-м году в Киеве. Прощание в среду, 3 июня, в Киеве в 11:30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (Левобережная). Во Львове - в четверг, 4 июня, в Соборе Святого Юра, тоже в 11:30. ПОхороны в пятницу, 5 июня, Лычаковское кладбище ", - сообщили в агентстве.

Также читайте: Умер украинский композитор Мирослав Скорик