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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украински сил из гранатометов различных систем и применили беспилотный летательный аппарат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики дважды обстреляли позиции украинских защитников неподалеку от Гнутово. Сначала, возле этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а затем применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Наши защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. По данным разведки, за минувшие сутки были ранены двое оккупантов. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины, противник прекратил свою активность", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранение в результате обстрела позиций наемниками РФ на Донбассе, - штаб ООС

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения. Он был доставлен в военное медицинское учреждение. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия  опорные пункты украинских сил неподалеку от Майорска: "Такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника"

"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - отметили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01
Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС 02

обстрел (26928) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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02.06.2020 07:14 Ответить
Одужання.......
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02.06.2020 07:39 Ответить
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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02.06.2020 07:45 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Убей россиянина!
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5480
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8733
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02.06.2020 07:52 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення (і невеликих шрамів на згадку)

горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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02.06.2020 08:41 Ответить
Одужання Захиснику України!
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02.06.2020 11:46 Ответить
 
 