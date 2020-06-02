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Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для прекращения беспорядков и пригрозил сделать то же самое в других регионах

Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для прекращения беспорядков и пригрозил сделать то же самое в других регионах

Президент США распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.

Об этом Трамп заявил во время прямого включения из Розового сада Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Укринформ".

"После того, что произошло в городе (Вашингтоне. – Ред.) прошлой ночью, я отправляю туда тысячи вооруженных солдат, военнослужащих и правоохранителей, чтобы остановить беспорядки, кражи, вандализм, погромы и бессмысленное уничтожение имущества", - заявил президент США.

Он напомнил, что в Вашингтоне продолжается режим комендантского часа, который должен "строго выполняться".

"Те, кто несут угрозу невинным жизням, а также имуществу, будут арестованы и привлечены к уголовной ответственности, на всех законных основаниях. Я хочу, чтобы организаторы этого террора знали, что им грозят суровые уголовные наказания и длительные заключения", - заявил глава Белого дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции в Миннеаполисе. ВИДЕО

Трамп подчеркнул, что мобилизует "все имеющиеся федеральные ресурсы - гражданские и военные", для противодействия протестам по всей стране. При этом он назвал себя "президентом правопорядка".

"Если какой-нибудь город или штат не предпримут необходимых шагов для защиты жизни и собственности жителей, я распоряжусь развернуть войска, которые быстро решат проблему", - подчеркнул американский лидер.

Он указал, что больше всего от беспорядков страдают мирные граждане и бедные громады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Массовые протесты в США: Троих человек застрелили, семь штатов призвали Нацгвардию, комендантский час введен в 25 городах. ВИДЕО

"Как их президент я буду бороться за то, чтобы обезопасить их от бунтов", - отметил Трамп.

Президент заверил, что является союзником всех мирных протестующих. Впрочем, по его словам, нынешними протестами воспользовались "анархисты, жестокие толпы, поджигатели, мародеры, преступники и бунтовщики".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час

"Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови, преступления и покушения на гуманность", - подчеркнул Дональд Трамп.

Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

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Топ комментарии
+40
Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для прекращения беспорядков и пригрозил сделать то же самое в других регионах - Цензор.НЕТ 4739

З фб.
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02.06.2020 07:54
+36
Трамп оголосив про введення військ у Вашингтон для припинення заворушень і пригрозив зробити те ж саме в інших регіонах - Цензор.НЕТ 65
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02.06.2020 08:27
+20
Горели только полицейские автозаки. Ни один магазин не пострадал. Это правда! Мародерство даже в голову никому не приходило.
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02.06.2020 08:32
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Давно пора було це зробити . А якщо ще й по мародерах стріляти на ураження - мародерство зникає , як явище .
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02.06.2020 08:39 Ответить
Та вони як раз у масках, дуже зручно, ніхто не впізнає.
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02.06.2020 09:23 Ответить
Забули і демократи, і Їхні змі. Подекуди ще лунають тихі волання, та то таке.
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02.06.2020 09:32 Ответить
Що зарухались?Банду байданутих шугають?Так давно пора- радикалізували спільноту США на безчинства,мародерство,погроми при пандемії,бо рік виборів.Я-за попкорном,бо за статистикою кожен день поліція вбиває двое-троє порушників і не був би цей-щось би вкололи іншому для прискорення смерті.
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02.06.2020 08:44 Ответить
Я хочу, чтобы организаторы этого террора знали, что им грозят суровые уголовные наказания и длительные заключения"

та ладно, неужели владимира ху..ла посадишь?? другана?? спроси у желтых жилетов и макрона кто организатор таких вещей....странно что ЦРУ с этим ничего не делает...
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02.06.2020 08:47 Ответить
"спроси у желтых жилетов и макрона кто организатор таких вещей....странно что ЦРУ с этим ничего не делает..."


Стесняюсь спросить, а "каким боком" ЦРУ к Франции, которая, вообще то, независимое государство и имеет свое "ЦРУ"?
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02.06.2020 08:54 Ответить
Пошукай в гуглі, вчора хтось викдадав фото Байдена серед протестантів.
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02.06.2020 09:09 Ответить
Это все что нашел. https://ua.interfax.com.ua/news/political/665919.html Байден назвав протести в США зрозумілими, погроми - невиправданими
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02.06.2020 09:14 Ответить
В российских ЦМИ вон Кадыров требует от ООН(!) покарать(!) власт США за бесчинства(!)
"https://www.mk.ru/politics/2020/06/02/kadyrov-potreboval-ot-oon-pokarat-za-beschinstva-vlasti-ssha.html

Ну, "это мы понять можем"(С), что отмороженный исламист другим отмороженным исламистам глаз не выклюет, но Кадыров немного "попутал рамсы": кто содержит ООН, тот ее и танцует, а Кадыров сам на содержании РФ.

Но, раз Кадыров голос подал, то означает это одно: он боится таких же "протестов" в Чечне, в Ингушетии то уже стреляли. Ох, и начнется же на Кавказе, ух, и начнется.
"Будем посмотреть"(С)
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02.06.2020 08:58 Ответить
Оказывается, покойный Джордж Флойд пять раз был привлечён к уголовной ответственности, в том числе за вооружённый грабёж. Я не оправдываю убившего его полицейского. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком.Но теперь, когда мы знаем, насколько никчёмным членом общества был покойный, мы понимаем мотивы погромщиков. Он плоть от плоти - такой же бандит, как протестующие. И протест по сути направлен не на защиту чёрных (они тоже пострадали от погрома), а на защиту грабителей.
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02.06.2020 09:03 Ответить
Уродец Джордж Флойд, естественно, имел судимость за вооруженное ограбление: он вторгся в частный дом и, угрожая женщине пистолетом, вынес драгоценности и телефон. 5 лет отсидел в техасской тюрьме. И кроме этого у него куча судимостей за кражи и хранение наркотиков.
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02.06.2020 10:59 Ответить
Можно было бы сделать по другому. Как? Очень просто ....используйте израильский опыт. Т.е сотрудники спецслужб, переодетые в протестантов, стоят в толпе и вычисляют активистов. Затем бригада бросается на одного активиста и дезактивирует его. Вообще то это не активисты, а погромщики, которые умышленно уничтожают инфраструктуру. Подчеркну - это!!! одни и те же лица. Вы наверняка их увидете на фото с желтыми жилетами во Франции. Как они появились у амеров.....хммм.....расскажу позже.....
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02.06.2020 09:13 Ответить
Можливо, у негрів складніше перевдягатися?
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02.06.2020 09:45 Ответить
один вопрос.... "протестанты"?)))))))))
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02.06.2020 11:27 Ответить
Нет. К сожалению это не протестанты. И погромов и ущерба будет все больше.....
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02.06.2020 11:32 Ответить
Ждем появления флагов ДНР в США (по примеру Франции)
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02.06.2020 11:41 Ответить
Нерівна рівність в активному прояві...
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02.06.2020 09:25 Ответить
В будь якому разі погроми мають бути припинені.
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02.06.2020 09:36 Ответить
пару нигеров пришпилят и все затихнет .
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02.06.2020 09:42 Ответить
Терпець на жаль може закінчитись де завгодно.
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02.06.2020 09:49 Ответить
Обкакавшись и описавшись с перепугу, в бункере под Белым Домом, это чубатое чмо и одновременно старый пердун любящий разно рода ху..ло, грозиться применить Армию внутри страны? ТАКОГО в истории США ни когда не было.
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02.06.2020 09:58 Ответить
оранжевых костюмов там навалом...хватит всем, кто заслужил
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02.06.2020 11:03 Ответить
Ага. Вируса нет.
Не дай Бог заболеете--докторам не звоните!
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02.06.2020 10:14 Ответить
Українець постраждав за Америку. Він не вбив і не покалічив жодного американця, але виступив проти знищення Америки вандалами і мародерами. Це не дивно, бо українець за добро відповідає добром.
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02.06.2020 13:05 Ответить
Будемо сподіватись, що його страховка має пункт щодо вуличного вандалізму.
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02.06.2020 13:09 Ответить
Основатель Black https://www.foxnews.com/category/entertainment Entertainment Television Роберт Джонсон подробно остановился на https://www.foxbusiness.com/money/robert-johnson-reparations-bet-george-floyd своем призыве выплатить 14 триллионов долларов в качестве компенсации американцам-афроамериканцам в понедельник в « https://www.foxnews.com/shows/special-report Специальном отчете ».

Джонсон сказал ведущему Брету Байеру, что американцы должны смотреть на течение времени в «полном контексте».
«Часть этого контекста заключается в том, что люди имеют право протестовать, когда они видят несправедливость. Это относится к доктору Мартину Лютеру Кингу», - сказал он. «Но с другой стороны, мы должны обратиться к коренной причине протеста людей, которая ведет к насилию, будь то возбужденное насилие или просто насилие, потому что люди чувствуют разочарование и горечь».
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02.06.2020 10:38 Ответить
Проще сделать им генетический анализ и отвезти назад в Африку, к предкам на родину. Пусть строят там дивный новый мир (Либерия v.2)
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02.06.2020 11:44 Ответить
А если тебе сделать генетический анализ - куда придётся везти ?
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02.06.2020 13:05 Ответить
Не знаю.Надо сначала сделать. Но я-то магазины не громлю, если что.
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02.06.2020 15:29 Ответить
Дурість. Людину треба судити по його справах, а не по генетичному аналізу. Наприклад тобі, цапу, навіть аналіз проводити не потрібно, щоб зрозуміти, що ти - цап.
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02.06.2020 13:09 Ответить
Конечно по делам судить надо. Посмотри-ка, Ваня, на фотографии дел, которые эти обезьяны наделали. Или Юля не разрешает, а, козлик?
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02.06.2020 15:10 Ответить
Здрпвия всем! Абсолютно поддерживаю решение Трампа! Идеи Свободы доведены до полного идиотизма благодаря демократам. И результат этого- разграбленные магазины, которые не имеют к смерти того чернокожего никакого отношения! Кстати, подобные инцинденты были в 1992 году и в 60- х. Это по поводу использования Армии в США. Кроме того, это было и в Нью Орлеаге во время урагана Катрин. Все помнят что там творилось , и тогда Джодж Буш младший сказал что ему стыдно за этих американцев. С моей точки зрения, пора всем белым обьединяться в США в правые организации, ибо на носу реальная угроза нашей цивилизации. Правление Трампа вскрыло главную проблему демократии и либерализма- осознанность последствий своего выбора! Либеральная идеология не совместима с идеями социализма и коммунизма, и прочей популистической херней! Когда то аыроамериканцам дади фелфор- денежное пособие, чтобы они ни хрена не делали, и спокойно жили, но им этого оказалось мало! Американская статистика- черные убивают в америке в 13 раз больше чем белые или другие рассы! Именно поэтому полицейские в США очень настроены отрицательно против черных! Я бы на месте этих всех " черных лидеров" гавел порядок внутри вашего " черного мира, и мой совет- не будите лихо, пока оно тихо! Не будите в белых людях инстинкт самосохранения, иначе вариант с индейскими резервациями покажутся для вас детским лепетом на лужайке. Кстати заметьте- в Техасе все спокойно и под контролем, почему? Потому что белые и латиноамериканцы нашли способ мирного сосуществования- а это подавляющее большинство населения в этом штате. Есть над чем поразмыслить.
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02.06.2020 12:24 Ответить
Если бы Трамп оперативно решительно наказал виновных - всё имело бы другой вид.
Полиции позволяют беспредельничать всё больше - вот и результат - у всех накипело.
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02.06.2020 13:03 Ответить
Браво, Трамп!
Дави этот сброд, криминал, мародёров, анархистов.
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02.06.2020 16:27 Ответить
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