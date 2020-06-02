Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для прекращения беспорядков и пригрозил сделать то же самое в других регионах
Президент США распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.
Об этом Трамп заявил во время прямого включения из Розового сада Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"После того, что произошло в городе (Вашингтоне. – Ред.) прошлой ночью, я отправляю туда тысячи вооруженных солдат, военнослужащих и правоохранителей, чтобы остановить беспорядки, кражи, вандализм, погромы и бессмысленное уничтожение имущества", - заявил президент США.
Он напомнил, что в Вашингтоне продолжается режим комендантского часа, который должен "строго выполняться".
"Те, кто несут угрозу невинным жизням, а также имуществу, будут арестованы и привлечены к уголовной ответственности, на всех законных основаниях. Я хочу, чтобы организаторы этого террора знали, что им грозят суровые уголовные наказания и длительные заключения", - заявил глава Белого дома.
Трамп подчеркнул, что мобилизует "все имеющиеся федеральные ресурсы - гражданские и военные", для противодействия протестам по всей стране. При этом он назвал себя "президентом правопорядка".
"Если какой-нибудь город или штат не предпримут необходимых шагов для защиты жизни и собственности жителей, я распоряжусь развернуть войска, которые быстро решат проблему", - подчеркнул американский лидер.
Он указал, что больше всего от беспорядков страдают мирные граждане и бедные громады.
"Как их президент я буду бороться за то, чтобы обезопасить их от бунтов", - отметил Трамп.
Президент заверил, что является союзником всех мирных протестующих. Впрочем, по его словам, нынешними протестами воспользовались "анархисты, жестокие толпы, поджигатели, мародеры, преступники и бунтовщики".
"Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови, преступления и покушения на гуманность", - подчеркнул Дональд Трамп.
Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
та ладно, неужели владимира ху..ла посадишь?? другана?? спроси у желтых жилетов и макрона кто организатор таких вещей....странно что ЦРУ с этим ничего не делает...
Стесняюсь спросить, а "каким боком" ЦРУ к Франции, которая, вообще то, независимое государство и имеет свое "ЦРУ"?
"https://www.mk.ru/politics/2020/06/02/kadyrov-potreboval-ot-oon-pokarat-za-beschinstva-vlasti-ssha.html
Ну, "это мы понять можем"(С), что отмороженный исламист другим отмороженным исламистам глаз не выклюет, но Кадыров немного "попутал рамсы": кто содержит ООН, тот ее и танцует, а Кадыров сам на содержании РФ.
Но, раз Кадыров голос подал, то означает это одно: он боится таких же "протестов" в Чечне, в Ингушетии то уже стреляли. Ох, и начнется же на Кавказе, ух, и начнется.
"Будем посмотреть"(С)
Не дай Бог заболеете--докторам не звоните!
Джонсон сказал ведущему Брету Байеру, что американцы должны смотреть на течение времени в «полном контексте».
«Часть этого контекста заключается в том, что люди имеют право протестовать, когда они видят несправедливость. Это относится к доктору Мартину Лютеру Кингу», - сказал он. «Но с другой стороны, мы должны обратиться к коренной причине протеста людей, которая ведет к насилию, будь то возбужденное насилие или просто насилие, потому что люди чувствуют разочарование и горечь».
Полиции позволяют беспредельничать всё больше - вот и результат - у всех накипело.
Дави этот сброд, криминал, мародёров, анархистов.