Украина в ООН призвала РФ взять ответственность за детей-сирот в оккупированном Крыму: Судьба 4,9 тыс. детей до сих пор неизвестна

Государство-оккупант РФ должна принять все необходимые меры для соблюдения прав детей, лишенных родительской опеки на территории оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook по случаю Международного дня защиты детей.

Отмечается, что в Крыму до оккупации 2014 года было 4,9 тыс. сирот и детей лишенных родительской опеки. С тех пор их судьба остается неизвестной.

"Россия как оккупирующая держава должна принять все необходимые меры для соблюдения прав детей, в том числе не допустить их незаконной передачи за пределы украинской территории", - говорится в сообщении.

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