Украина в ООН призвала РФ взять ответственность за детей-сирот в оккупированном Крыму: Судьба 4,9 тыс. детей до сих пор неизвестна
Государство-оккупант РФ должна принять все необходимые меры для соблюдения прав детей, лишенных родительской опеки на территории оккупированного Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook по случаю Международного дня защиты детей.
Отмечается, что в Крыму до оккупации 2014 года было 4,9 тыс. сирот и детей лишенных родительской опеки. С тех пор их судьба остается неизвестной.
"Россия как оккупирующая держава должна принять все необходимые меры для соблюдения прав детей, в том числе не допустить их незаконной передачи за пределы украинской территории", - говорится в сообщении.
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это ублюдки, едва лишь показавшие рыбьи зубки в Корее.
а так - твари, сидящие на окладах + "благодарность" от всяких рашек и венесуэл с китаями.
это как обратиться в мясной комбинат с просьбой шоб сосед Ваня, работающий там, перестал есть(или красть) мясо.
уроды должны за "права детей" Раху поставить в позу Путина перед Собчаком уже. Нет? Ну нет так нет. помолюсь шоб Путин подох и мне шоб кто-то подарил бутылку шампанского(выпить) в этот день.(хотя придет Мутин и станет хуже(для нас))