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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина в ООН призвала РФ взять ответственность за детей-сирот в оккупированном Крыму: Судьба 4,9 тыс. детей до сих пор неизвестна

Украина в ООН призвала РФ взять ответственность за детей-сирот в оккупированном Крыму: Судьба 4,9 тыс. детей до сих пор неизвестна

Государство-оккупант РФ должна принять все необходимые меры для соблюдения прав детей, лишенных родительской опеки на территории оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook по случаю Международного дня защиты детей.

Отмечается, что в Крыму до оккупации 2014 года было 4,9 тыс. сирот и детей лишенных родительской опеки. С тех пор их судьба остается неизвестной.

"Россия как оккупирующая держава должна принять все необходимые меры для соблюдения прав детей, в том числе не допустить их незаконной передачи за пределы украинской территории", - говорится в сообщении.

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Украина в ООН призвала РФ взять ответственность за детей-сирот в оккупированном Крыму: Судьба 4,9 тыс. детей до сих пор неизвестна 01

дети (6472) Крым (26365) ООН (4161) сироты (123)


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оон это что?
это ублюдки, едва лишь показавшие рыбьи зубки в Корее.
а так - твари, сидящие на окладах + "благодарность" от всяких рашек и венесуэл с китаями.

это как обратиться в мясной комбинат с просьбой шоб сосед Ваня, работающий там, перестал есть(или красть) мясо.
уроды должны за "права детей" Раху поставить в позу Путина перед Собчаком уже. Нет? Ну нет так нет. помолюсь шоб Путин подох и мне шоб кто-то подарил бутылку шампанского(выпить) в этот день.(хотя придет Мутин и станет хуже(для нас))
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02.06.2020 08:03 Ответить
"Россия как оккупирующая держава должна принять все необходимые меры для соблюдения прав детей, в том числе не допустить их незаконной передачи за пределы украинской территории" - так они и сейчас за пределами украинской территории. В чем смысл этого призыва? Вывезти их всех в Украину или просто запрет им покидать территорию Крыма?
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02.06.2020 08:18 Ответить
 
 