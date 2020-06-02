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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 53 новых случая COVID-19, всего - 1823, - ОГА

На Ривненщине за сутки выявили 53 новых случая COVID-19, всего - 1823, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 1 июня, подтвердили 53 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 1 июня в Ривненской области зафиксированы 32 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 1 июня на Ривненщине подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 16 до 82 лет.

Всего в области зарегистрированы 1823 случая заболевания COVID-19. 

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 39 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 950 человек. 

В работе лабораторий области остаются 98 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 53 новых случая COVID-19, всего - 1823, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 53 новых случая COVID-19, всего - 1823, - ОГА 02

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1229)


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Странно что не на русском пишет как Аваков. так было бы гораздо поскрепнее.

А вот в виннице - крайне мало заболевших, тестов мало молебен же был и ход с ыконками.
все православные знают шо против вируса гораздо лучше молитва, чем уколы(галоперидола)
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02.06.2020 08:27 Ответить
 
 