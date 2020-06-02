На Ривненщине за сутки выявили 53 новых случая COVID-19, всего - 1823, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 1 июня, подтвердили 53 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 1 июня в Ривненской области зафиксированы 32 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 1 июня на Ривненщине подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 16 до 82 лет.

Всего в области зарегистрированы 1823 случая заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 39 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 950 человек.

В работе лабораторий области остаются 98 образцов.



