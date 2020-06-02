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На Ривненщине за сутки выявили 53 новых случая COVID-19, всего - 1823, - ОГА
В Ривненской области за минувшие сутки, 1 июня, подтвердили 53 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 1 июня в Ривненской области зафиксированы 32 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 1 июня на Ривненщине подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 16 до 82 лет.
Всего в области зарегистрированы 1823 случая заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 39 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 950 человек.
В работе лабораторий области остаются 98 образцов.
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А вот в виннице - крайне мало заболевших,
тестов маломолебен же был и ход с ыконками.
все православные знают шо против вируса гораздо лучше молитва, чем уколы(галоперидола)