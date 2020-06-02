Цель РФ - превратить захваченный Крым в военную базу и расширить экспансию за пределы Черного моря, - представитель Президента в АРК Кориневич
Милитаризация оккупированного Россией Крыма привела к нарушению Договора об обычных вооруженных силах в Европе, что чревато далеко идущими последствиями для безопасности не только в Черноморском регионе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.
"Оккупация Россией Крыма привела к резкому увеличению количества обычного вооружения и военной техники в Черноморском регионе, что превышает ограничения, предусмотренные Договором об обычных вооруженных силах в Европе", - отметил Кориневич.
По его словам, ракетное вооружение большой дальности на полуострове способно поразить всю южную часть Украины и территории соседних стран: "Безопасность причерноморских государств, два из которых уже пострадали от иностранной агрессии, находится под угрозой".
При этом оккупированные территории Украины и Грузии были превращены в "серые зоны", недоступные для верификационных и инспекционных мероприятий в соответствии с Договором ОВСЕ, Договором об открытом небе, Венским документом о мерах по укреплению доверия и безопасности и других режимов контроля и нераспространения вооружений.
"В действиях Российской Федерации доминируют исключительно военные и политические интересы с целью превращения захваченного Крыма в военную базу вместе с намерениями Кремля расширить экспансию за пределы Черного моря", - подчеркнул Постпред Президента Украины в АРК.
Он напомнил, что милитаризация полуострова началась почти сразу после незаконной оккупации. Она включала, в частности, перемещение на захваченную территорию Украины военнослужащих, оружия и военной техники, в том числе боевых самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие.
"Оккупация и последующая милитаризация Крыма привели к расширению зоны использования военных кораблей и самолетов в Черноморском регионе и далеко за его пределами во всем Средиземноморском бассейне. Таким образом, эта деятельность чревата далеко идущими последствиями для безопасности не только в Черноморском регионе, но и во всей Южной Европе, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - подчеркнул Кориневич.
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А Крым - здравница для детей - вон Артек - международный децкий лагерь.
мощаммонитору
есть такое понятие как "анонимус"
и есть такое понятие как "никнэйм"
вяликая смехдержава, чо.
смішно буде новий поворот руснявих від "братства" до давіння помідорів
Тогда уж лучше америкосам всю Украину отдать - пусть сделают из Украины Японию или Южную Корею если Японию не получится...
а вот с.корея и прочие венэсуэлы - сидят на пачках тугриков, но не могут купить туалетную бамашку
И что - не сделают? Сделают, тупо шоб показать нищим что Запад это круче чем красножопый сброд
И про Вьетнам слышал (не хочу ща проверять), что он снова позвал америкосов и те сделали его на тот момент самым быстроразвивающимся в регионе...
А Дядя Сэм сделал вот так:
как плацдарм экспансии России на Балканы., и потом в войнах 1854-56г.г,
и 1877-78г.г Это же было и во время Второй мировой войны в 1941г. , когда
крейсер " Москва" в первые дни войны бомбил Констанцию, но там
финал был плачевный.