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Новости Оккупация Крыма
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Цель РФ - превратить захваченный Крым в военную базу и расширить экспансию за пределы Черного моря, - представитель Президента в АРК Кориневич

Цель РФ - превратить захваченный Крым в военную базу и расширить экспансию за пределы Черного моря, - представитель Президента в АРК Кориневич

Милитаризация оккупированного Россией Крыма привела к нарушению Договора об обычных вооруженных силах в Европе, что чревато далеко идущими последствиями для безопасности не только в Черноморском регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.

"Оккупация Россией Крыма привела к резкому увеличению количества обычного вооружения и военной техники в Черноморском регионе, что превышает ограничения, предусмотренные Договором об обычных вооруженных силах в Европе", - отметил Кориневич.

По его словам, ракетное вооружение большой дальности на полуострове способно поразить всю южную часть Украины и территории соседних стран: "Безопасность причерноморских государств, два из которых уже пострадали от иностранной агрессии, находится под угрозой".

При этом оккупированные территории Украины и Грузии были превращены в "серые зоны", недоступные для верификационных и инспекционных мероприятий в соответствии с Договором ОВСЕ, Договором об открытом небе, Венским документом о мерах по укреплению доверия и безопасности и других режимов контроля и нераспространения вооружений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть стратегии по деоккупации Крыма будет засекречена, – Кориневич

"В действиях Российской Федерации доминируют исключительно военные и политические интересы с целью превращения захваченного Крыма в военную базу вместе с намерениями Кремля расширить экспансию за пределы Черного моря", - подчеркнул Постпред Президента Украины в АРК.

Он напомнил, что милитаризация полуострова началась почти сразу после незаконной оккупации. Она включала, в частности, перемещение на захваченную территорию Украины военнослужащих, оружия и военной техники, в том числе боевых самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие.

"Оккупация и последующая милитаризация Крыма привели к расширению зоны использования военных кораблей и самолетов в Черноморском регионе и далеко за его пределами во всем Средиземноморском бассейне. Таким образом, эта деятельность чревата далеко идущими последствиями для безопасности не только в Черноморском регионе, но и во всей Южной Европе, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - подчеркнул Кориневич.

Крым (26365) россия (95372) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+8
в Москве. ублюдок, даже наша Зеля не сидит в бункере как Крыса. че ты встал с бутылки? извинись перед Калдыровым(если он еще не подох от вируса)
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02.06.2020 08:31
+3
1 ракетный крейсер зашел в Балт. море - в *********** срочно вывели в море все корыта, ибо знали что в разе чего этот крейсер мог развалить весь "флот" Рашки))

вяликая смехдержава, чо.
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02.06.2020 08:29
+2
Е, ти чьо!? Слєпой штолі? Протрі очкі і в глаза смотрі! Развє нє відіш цвєтущіх віноградніков, радосних людєй і мірних тополєй?
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02.06.2020 08:23
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Е, ти чьо!? Слєпой штолі? Протрі очкі і в глаза смотрі! Развє нє відіш цвєтущіх віноградніков, радосних людєй і мірних тополєй?
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02.06.2020 08:23 Ответить
Для экспансии за пределы Чёрного моря Крым особого значения не имеет.
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02.06.2020 08:25 Ответить
Помиляєшся.
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02.06.2020 08:38 Ответить
та Рассея ваще - миролюбивая паРаша тока праклятыи импиралисты не любят мирнага путена.

А Крым - здравница для детей - вон Артек - международный децкий лагерь.
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02.06.2020 08:43 Ответить
где этот инкубатор по выращиванию кастрюлеголовых?
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02.06.2020 08:25 Ответить
в Москве. ублюдок, даже наша Зеля не сидит в бункере как Крыса. че ты встал с бутылки? извинись перед Калдыровым(если он еще не подох от вируса)
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02.06.2020 08:31 Ответить
ты еврей или россиянин , только чесно ??
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02.06.2020 08:37 Ответить
фамилия не украинская
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02.06.2020 08:39 Ответить
Расист долбаный
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02.06.2020 08:43 Ответить
да, я прямо паспорт приложил к мощам монитору

есть такое понятие как "анонимус"
и есть такое понятие как "никнэйм"
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02.06.2020 09:06 Ответить
1 ракетный крейсер зашел в Балт. море - в *********** срочно вывели в море все корыта, ибо знали что в разе чего этот крейсер мог развалить весь "флот" Рашки))

вяликая смехдержава, чо.
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02.06.2020 08:29 Ответить
Також, ***** там буде зручно, брати за щоку у Ердогана, турки авансом навішали тюлєй мокшанській гопоті, тепер москалі бояться навіть перднути поруч з їхнім кордоном.
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02.06.2020 08:32 Ответить
мона дати Крим в оренду туркам.

смішно буде новий поворот руснявих від "братства" до давіння помідорів
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02.06.2020 08:37 Ответить
во как областями разбрасываться...
Тогда уж лучше америкосам всю Украину отдать - пусть сделают из Украины Японию или Южную Корею если Японию не получится...
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02.06.2020 08:48 Ответить
чет ю.Корея и Япония и бывшая ФРГ не жалуются.

а вот с.корея и прочие венэсуэлы - сидят на пачках тугриков, но не могут купить туалетную бамашку
И что - не сделают? Сделают, тупо шоб показать нищим что Запад это круче чем красножопый сброд
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02.06.2020 09:04 Ответить
*"нищим" = Рашка и прочие папуасы
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02.06.2020 09:05 Ответить
Так я ж только "за".
И про Вьетнам слышал (не хочу ща проверять), что он снова позвал америкосов и те сделали его на тот момент самым быстроразвивающимся в регионе...
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02.06.2020 09:28 Ответить
а ты не в курсе шо Франция там сперва обосралась, потом свалила оттуда, а потом там красножопая падаль как всегда начала экспансию, а Франция сделала вот так:
А Дядя Сэм сделал вот так:
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02.06.2020 09:31 Ответить
Ещё со времён русско-турецкой войны 1827 года , Крым рассматривался

как плацдарм экспансии России на Балканы., и потом в войнах 1854-56г.г,
и 1877-78г.г Это же было и во время Второй мировой войны в 1941г. , когда
крейсер " Москва" в первые дни войны бомбил Констанцию, но там
финал был плачевный.
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02.06.2020 08:46 Ответить
Та зелена жаба уклоніст не збирається воювати, він і так віддасть, бо він любитель руського міру і яка новина шо ****** хоче, а то не знали шо йому треба вода та коридор до Криму та всі східні області та відрізати від моря
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02.06.2020 08:55 Ответить
Бази в Криму, Калінінграді, а китайці потихеньку засвоюють Далекий Схід і Сибір. Якщо були "зелені чоловічки" чому і "жовтим" не бути. Все по закону природи - зелене з часом жовтіє.
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02.06.2020 08:55 Ответить
Если честно, то Крым им вообще нахрен был нужен. Для чего они полезли туда вообще неясно. И тем больше они туда влезали, тем больше ошибок делали. Им за копеечные деньги можно было отгрохать шикарнейшую базу в Новороссийске. Подчеркну, для кораблей любого класса, с теми же возможностями. В результате они получили старую крымскую инфраструтуру,...безводную!!!, плюс авантюрный мост, плюс пенсионеры Крыма. Это не стратег многоходовник, это питерский зеленожопый авантюрист, который элементарные шаги до ближайшего туалета не может просчитать.
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02.06.2020 09:05 Ответить
Зрозуміла схема - коли кримнаші зрозуміють трагічні наслідки скоєного ними, їх у Криму вже не буде. Тож і бунтувати не буде кому. (
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02.06.2020 09:15 Ответить
США дозволяє росіянам експансію в регіоні Чорного моря, значить їм це вигідно. можливо США хоче щоб росіяни витрачали ресурси на свої військові забаганки.
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02.06.2020 10:07 Ответить
 
 