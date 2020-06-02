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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: Впервые с начала пандемии в Испании не зафиксировали ни одной смерти за сутки. Всего в мире - 6,37 млн заболевших и 377,5 тыс. жертв

COVID-19: Впервые с начала пандемии в Испании не зафиксировали ни одной смерти за сутки. Всего в мире - 6,37 млн заболевших и 377,5 тыс. жертв

По состоянию на утро 2 июня в мире зарегистрировали 6,2 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 6 371 661 случай инфицирования и 377 552 смерти из-за коронавируса.

COVID-19: Впервые с начала пандемии в Испании не зафиксировали ни одной смерти за сутки. Всего в мире - 6,37 млн заболевших и 377,5 тыс. жертв 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 106 925 (+ 730 за сутки), заболевших - 1 859 323 (+ 22 153 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 529 405 инфицированных (+ 14 556 за сутки) и 30 046 (+ 732 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 414 878 человека (+ 9 035 за сутки), количество смертей - 4 855 (+ 162 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 286 718 (+ 209 за сутки) пациентов, умерли 27 127 человек. За последние сутки случаев смерти из-за коронавируса не зафиксированы.

В Великобритании – 276 332 заболевших (+ 1 570 за сутки), умерли 39 045 пациентов (+ 111).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 233 197 (+ 200) человек. Умерли 33 475 (+ 60) человек.

COVID-19: Впервые с начала пандемии в Испании не зафиксировали ни одной смерти за сутки. Всего в мире - 6,37 млн заболевших и 377,5 тыс. жертв 02

Как сообщалось, на утро 1 июня в Украине зафиксировано 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев

Испания (859) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Испанцы молодцы, особенно учитывая что всего месяц назад там был полный звиздец.
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02.06.2020 08:53
+1
Вот что делает эффективный жесткий карантин, а не пародия как у нас...
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02.06.2020 08:55
+1
на каком основании? при карантине нарушаются права человека и конституция
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02.06.2020 09:00
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Есть такие, кому не очевидна манипулятивность подачи информации?
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02.06.2020 08:46 Ответить
Испанцы молодцы, особенно учитывая что всего месяц назад там был полный звиздец.
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02.06.2020 08:53 Ответить
детей под арест посадили. молодцы [нецензурное ругательство]
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02.06.2020 08:58 Ответить
Вот что делает эффективный жесткий карантин, а не пародия как у нас...
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02.06.2020 08:55 Ответить
на каком основании? при карантине нарушаются права человека и конституция
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02.06.2020 09:00 Ответить
правда, смертность там выше, чем в Швеции. но это ж для тебя не аргумент. да?
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02.06.2020 10:04 Ответить
Что такое эпидемиологический порог?
Сколько процентов заболевших должно быть, чтобы объявлять пандемию?
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02.06.2020 09:09 Ответить
Клоуны 🤡 из погорелого 95 и их дурко «янелох» пользовались возможностью ,как можно больше набарыжить
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02.06.2020 09:14 Ответить
 
 