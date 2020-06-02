COVID-19: Впервые с начала пандемии в Испании не зафиксировали ни одной смерти за сутки. Всего в мире - 6,37 млн заболевших и 377,5 тыс. жертв

По состоянию на утро 2 июня в мире зарегистрировали 6,2 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 6 371 661 случай инфицирования и 377 552 смерти из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 106 925 (+ 730 за сутки), заболевших - 1 859 323 (+ 22 153 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 529 405 инфицированных (+ 14 556 за сутки) и 30 046 (+ 732 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 414 878 человека (+ 9 035 за сутки), количество смертей - 4 855 (+ 162 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 286 718 (+ 209 за сутки) пациентов, умерли 27 127 человек. За последние сутки случаев смерти из-за коронавируса не зафиксированы.

В Великобритании – 276 332 заболевших (+ 1 570 за сутки), умерли 39 045 пациентов (+ 111).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 233 197 (+ 200) человек. Умерли 33 475 (+ 60) человек.

Как сообщалось, на утро 1 июня в Украине зафиксировано 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев