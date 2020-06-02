Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Потураева на должность главы комитета информполитики, - Ткаченко
Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании поддержала кандидатуру народного депутата Никиты Потураева на должность главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
"Я предложил его кандидатуру", - сообщил действующий глава комитета Александр Ткаченко журналистам после заседания фракции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Ткаченко на должность главы Министерства культуры и информационной политики Украины.
Отвечая на вопрос, когда именно Верховная Рада будет рассматривать вопрос о назначении министром, Ткаченко уточнил, что должна быть соблюдена установленная законом процедура.
"Насколько я знаю, должно быть представление, должно быть рассмотрение на комитете. После этого должно быть голосование", - сказал он.
Он допустил, что возможно его назначение будет на этой пленарной неделе.
"Возможно, на этой неделе, а, возможно, нет", - добавил Ткаченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленые не могут не обосраться.
Даже скучно как-то...
кодло проходимцев год назад увидело, что пуцькин укро-быдлосу мозги хорошо промыл голобородьками и сватами - и теперь укро-быдлос будет голосовать за клоунов, беню, педофилов и парикмахеров.
и кодло поняло, что их час пробил.