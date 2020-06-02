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Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Потураева на должность главы комитета информполитики, - Ткаченко

Фракция

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании поддержала кандидатуру народного депутата Никиты Потураева на должность главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Я предложил его кандидатуру", - сообщил действующий глава комитета Александр Ткаченко журналистам после заседания фракции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Ткаченко на должность главы Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Отвечая на вопрос, когда именно Верховная Рада будет рассматривать вопрос о назначении министром, Ткаченко уточнил, что должна быть соблюдена установленная законом процедура.

"Насколько я знаю, должно быть представление, должно быть рассмотрение на комитете. После этого должно быть голосование", - сказал он.

Он допустил, что возможно его назначение будет на этой пленарной неделе.

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"Возможно, на этой неделе, а, возможно, нет", - добавил Ткаченко.

Автор: 

ВР (29228) Ткаченко Александр (429) Слуга народа (2628) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+6
зеленые ослы рулят в неизвестном направлении
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02.06.2020 08:48
+6
І вони далеко підуть тому що зупинити їх нема кому!
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Потураева на должность главы комитета информполитики, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9927
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02.06.2020 09:03
+5
так зележопые все такие...
кодло проходимцев год назад увидело, что пуцькин укро-быдлосу мозги хорошо промыл голобородьками и сватами - и теперь укро-быдлос будет голосовать за клоунов, беню, педофилов и парикмахеров.
и кодло поняло, что их час пробил.
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02.06.2020 09:04
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зеленые ослы рулят в неизвестном направлении
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02.06.2020 08:48 Ответить
Хоть Господа Бога назначьте - если зеленые, то и в этом случае обосрутся.

Зеленые не могут не обосраться.
Даже скучно как-то...
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02.06.2020 08:51 Ответить
Ще один квартальщик?
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02.06.2020 08:51 Ответить
Интересный чувачОк... судя по биографии как флюгер....где деньгами пахнет там и он... и единые энергетические системы...и яценюк...и тигипко....
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02.06.2020 08:59 Ответить
так зележопые все такие...
кодло проходимцев год назад увидело, что пуцькин укро-быдлосу мозги хорошо промыл голобородьками и сватами - и теперь укро-быдлос будет голосовать за клоунов, беню, педофилов и парикмахеров.
и кодло поняло, что их час пробил.
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02.06.2020 09:04 Ответить
І вони далеко підуть тому що зупинити їх нема кому!
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Потураева на должность главы комитета информполитики, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9927
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02.06.2020 09:03 Ответить
Эти "слуги" только и занимаются информационной политикой, то есть пи*дят.
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02.06.2020 09:34 Ответить
шо за кацап ?
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02.06.2020 09:50 Ответить
Тобто комітети за мої гроші є, а інформполітики немає))) ще й москаль на посаді(((
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02.06.2020 10:19 Ответить
Зелене шило на зелене мило.
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02.06.2020 22:13 Ответить
 
 