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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 34 новых случая COVID-19, всего 1734 инфицированных и 58 умерших, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 34 новых случая COVID-19, всего 1734 инфицированных и 58 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 2 июня на Львовщине подтвердили 1734 случая инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4837 человек, госпитализированы - 701, на амбулаторном лечении - 4136 человек, выписаны - 544 человека. Сейчас в больнице находятся 156 человек, из них в реанимации - 5, на аппаратах ИВЛ - 1.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1734 человек, 58 человек умерли. 438 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 506 ПЦР-тестов, из которых 34 - положительные (из них - 23 это жители Львова).

Вместе с тем, как сообщила Сличная, на Львовщине умер еще один человек с коронавирусной инфекцией.

Это 79-летняя жительница Львова. Пациентка умерла в 8-й городской клинической больнице 22 мая. Диагноз инфицирования коронавирусом подтвержден посмертно. Болела сахарным диабетом.

Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким.

За сутки на Львовщине выявили 34 новых случая COVID-19, всего 1734 инфицированных и 58 умерших, - горсовет 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2895)


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тесты сколько времени занимают?
вот это главное, просто мож*т быть шо неделю взад взяли тесты, а потом сегодня - бросились к поциентам, "лечить" то)

Но главное не в этом - нужно возобновить Бобослужения, ибо самый крутой способ вылечиться от вируса - крепкая мантра и прикладывание к реликвиям, например как к подвязве Машки *********, или одного из 400 ребер Ника Чмудотворца.
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02.06.2020 09:00 Ответить
Хорошо, что начали писать сколько умершему лет, чем болел кроме covid-19.
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02.06.2020 09:06 Ответить
Ще б давали інформацію скільки осіб легко переносять. Хоча можна припустити, що ті, що на амбулаторному лікуванні переносять легше.
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02.06.2020 09:40 Ответить
 
 