За сутки на Львовщине выявили 34 новых случая COVID-19, всего 1734 инфицированных и 58 умерших, - горсовет
По состоянию на утро 2 июня на Львовщине подтвердили 1734 случая инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.
"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4837 человек, госпитализированы - 701, на амбулаторном лечении - 4136 человек, выписаны - 544 человека. Сейчас в больнице находятся 156 человек, из них в реанимации - 5, на аппаратах ИВЛ - 1.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1734 человек, 58 человек умерли. 438 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 506 ПЦР-тестов, из которых 34 - положительные (из них - 23 это жители Львова).
Вместе с тем, как сообщила Сличная, на Львовщине умер еще один человек с коронавирусной инфекцией.
Это 79-летняя жительница Львова. Пациентка умерла в 8-й городской клинической больнице 22 мая. Диагноз инфицирования коронавирусом подтвержден посмертно. Болела сахарным диабетом.
Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким.
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вот это главное, просто мож*т быть шо неделю взад взяли тесты, а потом сегодня - бросились к поциентам, "лечить" то)
Но главное не в этом - нужно возобновить Бобослужения, ибо самый крутой способ вылечиться от вируса - крепкая мантра и прикладывание к реликвиям, например как к подвязве Машки *********, или одного из 400 ребер Ника Чмудотворца.