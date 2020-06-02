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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки - 328 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 24 340 случаев

В Украине за сутки - 328 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 24 340 случаев

По состоянию на 2 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 340 случаев COVID-19. За сутки - 328 новых случаев. 9 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выздоровели 388 человек. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки уменьшилось на 69 человек до 13 535.

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Больше всего новых случаев выявили в Ривненской (53), Львовской (34), Житомирской (34) и Черновицкой (33) областях, а также Киеве (28).

За минувшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не выявили в Одесской, Николаевской, Луганской и Херсонской областях.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1029 случаев;
Волынская область - 942 случая;
Днепропетровская область - 943 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 776 случаев;
Закарпатская область - 1216 случаев;
Запорожская область - 450 случаев;
Ивано-Франковская область - 1442 случая;
Кировоградская область - 516 случаев;
м. Киев - 3071 случай;
Киевская область - 1623 случая;
Львовская область - 1734 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 271 случай;
Ривненская область - 1823 случая;
Сумская область - 173 случая;
Тернопольская область - 1180 случаев;
Харьковская область - 1105 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 458 случаев;
Черновицкая область - 3410 случаев;
Черкасская область - 411 случаев;
Черниговская область - 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 г. в Центр поступили 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.

В Украине за сутки - 328 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 24 340 случаев 01

В Украине за сутки - 328 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 24 340 случаев 02
В Украине за сутки - 328 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 24 340 случаев 03
В Украине за сутки - 328 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 24 340 случаев 04
В Украине за сутки - 328 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 24 340 случаев 05
В Украине за сутки - 328 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 24 340 случаев 06

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Шось мене ця статистика все більш нагадує брехню.
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02.06.2020 09:29
+3
Очень важно то, что пишущие горячие головы не видят разницы между заболевшими и заразившимися, которых выявили тестами. А это, как говорили евреи, две большие разницы. Тест-положительные но не заболевшие получили по сути прививку. Им можно даже позавидовать, так как их эта тема уже не касается. Но горячие головы, поражённые коронобесием этого не понимают. Они визжат, что нужно всех закрыть, чтоб они не заболели. Кстати при всём при этом уже выявили интересную деталь - те кто сидят дома заболевают, а кто живёт обычной жизнью и даже контактирует с заражёнными, не болеют. А ответ прост - те кто сидят дома, они живут в страхе, а страх больше всего снижает защитные силы организма, они не видят солнца, они не дышат свежим воздухом и ведут пассивный образ жизни. Поэтому их иммунитет снижается настолько, что они любую бактерию подцепляют и сразу заболели. А те, кто живёт обычной жизнью, у них иммунитет гораздо выше и им пофиг на этот вирус.
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02.06.2020 12:27
+2
А мені - рейтинги соцопитувань, ну і ще прогнози погоди.
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02.06.2020 10:15
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Шось мене ця статистика все більш нагадує брехню.
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02.06.2020 09:29 Ответить
А мені - рейтинги соцопитувань, ну і ще прогнози погоди.
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02.06.2020 10:15 Ответить
Коронобесие. Сценарий всего что сейчас происходит, был прописан в 2010 году. Доклад Фонда Рокфеллера
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02.06.2020 14:20 Ответить
В мире наступила страшная пандемия, вызванная коронавирусом. Из-за этого прекратились перемещения людей и товаров между странами, а в самих странах местные власти ограничили передвижение граждан, урезали права человека, установив авторитарный режим. Торговые центры и офисы закрылись, на входах в супермаркеты меряют температуру, ношение лицевых масок стало обязательным…

Кажется, это сюжеты сегодняшних новостей, не так ли? Нет. Это - вырезка из доклада - презентации Фонда Рокфеллера, от мая 2010 года, и всё что сейчас происходит, а так же что за этим последует, было опубликовано еще 10 лет назад в инструкции по установлению Нового мирового порядка в презентации Фонда Рокфеллера.

Это тот самый документ, о котором я уже упоминал несколько раз, вот дошли до него руки. Никаким секретом он не является, скачать его и внимательно изучить может любой. Правда, доклад на английском, но есть онлайн-переводчики.
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02.06.2020 14:21 Ответить
Что вы, что вы. Все было описано в Протоколах 140 лет назад.
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02.06.2020 17:29 Ответить
Конечно брехня. Только в ФК Карпаты выявлено за раз более 30 зараженных.
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02.06.2020 17:28 Ответить
У середу, як завжди, буде пік.
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02.06.2020 09:39 Ответить
Пепиков как всегда всё не устраивает - увеличивается количество заражённых, плохо, уменьшается, тоже плохо. Ужесточается карантин, плохо, ослабляется - зрада. Вы уж как-то определитесь в жизни и смиритесь с тем, что Пепе уже никогда не быть Президентом
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02.06.2020 11:13 Ответить
Проект короноборства можна закінчувати. За три місяці короноборства жертв супечуми 20 століття менше ніж в Дтп 😆😂 хто буде нести відповідальність за непотрібні намордники і неоправдане вбивство робочих місць? Інфікованих як завжди знаходять серед малозахищених верств населення, тобто вірус вибирає жертв. Дуже розумний вірус. Якби тестування було б на рівні Білорусі все було б плачевніше для коронавіруючих 😂😆
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02.06.2020 12:19 Ответить
Очень важно то, что пишущие горячие головы не видят разницы между заболевшими и заразившимися, которых выявили тестами. А это, как говорили евреи, две большие разницы. Тест-положительные но не заболевшие получили по сути прививку. Им можно даже позавидовать, так как их эта тема уже не касается. Но горячие головы, поражённые коронобесием этого не понимают. Они визжат, что нужно всех закрыть, чтоб они не заболели. Кстати при всём при этом уже выявили интересную деталь - те кто сидят дома заболевают, а кто живёт обычной жизнью и даже контактирует с заражёнными, не болеют. А ответ прост - те кто сидят дома, они живут в страхе, а страх больше всего снижает защитные силы организма, они не видят солнца, они не дышат свежим воздухом и ведут пассивный образ жизни. Поэтому их иммунитет снижается настолько, что они любую бактерию подцепляют и сразу заболели. А те, кто живёт обычной жизнью, у них иммунитет гораздо выше и им пофиг на этот вирус.
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02.06.2020 12:27 Ответить
Браво! Написали доступным языком. Может быть дойдет до рядовых и неоплаченных сетантов новой религии.
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02.06.2020 22:39 Ответить
 
 