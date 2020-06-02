В Украине за сутки - 328 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, всего зафиксировали 24 340 случаев

По состоянию на 2 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 340 случаев COVID-19. За сутки - 328 новых случаев. 9 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выздоровели 388 человек. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки уменьшилось на 69 человек до 13 535.

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Больше всего новых случаев выявили в Ривненской (53), Львовской (34), Житомирской (34) и Черновицкой (33) областях, а также Киеве (28).

За минувшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не выявили в Одесской, Николаевской, Луганской и Херсонской областях.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1029 случаев;

Волынская область - 942 случая;

Днепропетровская область - 943 случая;

Донецкая область - 164 случая;

Житомирская область - 776 случаев;

Закарпатская область - 1216 случаев;

Запорожская область - 450 случаев;

Ивано-Франковская область - 1442 случая;

Кировоградская область - 516 случаев;

м. Киев - 3071 случай;

Киевская область - 1623 случая;

Львовская область - 1734 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 271 случай;

Ривненская область - 1823 случая;

Сумская область - 173 случая;

Тернопольская область - 1180 случаев;

Харьковская область - 1105 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 458 случаев;

Черновицкая область - 3410 случаев;

Черкасская область - 411 случаев;

Черниговская область - 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 г. в Центр поступили 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.









