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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 28 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, один человек умер, - Кличко

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Из них 5 медиков. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, сегодня в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Заболели:

- 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет
- 15 мужчин - от 29 до 80 лет
- 2 девочки, которым 2 и 5 лет.

Также Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

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Всего за период пандемии в столице зафиксировано 69 летальных случаев. Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 8. В Деснянском и Святошинском - по 4. В Оболонском и Дарницком - по 3 случая.

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За сутки в Киеве 28 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, один человек умер, - Кличко 01
За сутки в Киеве 28 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, один человек умер, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25481) Кличко Виталий (4636) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Бокс, ты бы сказал сколько тестов сделали, и сколько ждать результата?

Эта "статистика" тупо "на, отвали".
кому надо шо в Киеве напр. 5000 "Ылиты" тестируют каждый день, а жителей - 2000.(например)
Че, никто не читал шо попы пачками заболели(им тесты делали, не? ага!) + дупутаты и прочее {цензура}
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02.06.2020 09:14 Ответить
 
 