За сутки в Киеве 28 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, один человек умер, - Кличко

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Из них 5 медиков. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, сегодня в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Заболели:

- 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет

- 15 мужчин - от 29 до 80 лет

- 2 девочки, которым 2 и 5 лет.

Также Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

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Всего за период пандемии в столице зафиксировано 69 летальных случаев. Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 8. В Деснянском и Святошинском - по 4. В Оболонском и Дарницком - по 3 случая.

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