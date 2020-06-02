За сутки в Киеве 28 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, один человек умер, - Кличко
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Из них 5 медиков. Один человек умер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.
По его словам, сегодня в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Заболели:
- 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет
- 15 мужчин - от 29 до 80 лет
- 2 девочки, которым 2 и 5 лет.
Также Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Всего за период пандемии в столице зафиксировано 69 летальных случаев. Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 8. В Деснянском и Святошинском - по 4. В Оболонском и Дарницком - по 3 случая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Эта "статистика" тупо "на, отвали".
кому надо шо в Киеве напр. 5000 "Ылиты" тестируют каждый день, а жителей - 2000.(например)
Че, никто не читал шо попы пачками заболели(им тесты делали, не? ага!) + дупутаты и прочее {цензура}