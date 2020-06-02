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Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко

Желающих участвовать в праймериз

От четырех до шести кандидатов в мэры Киева могут принять участие в партийных праймериз, прогнозирует первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", глава одноименной партии Александр Корниенко.

"У нас будет какой-то пул кандидатов. Там их будет, наверное, четыре-пять, может быть шесть. В результате, два-три самых потенциальных возможных претендента попадают к президенту и дальше президент, как лидер партии определяет, кому бы партия могла доверить эту возможность. А партия, думаю, воспримет мнение президента, пока что альтернативных ситуаций не было", - сказал Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Корниенко напомнил, что в настоящее время потенциальных участников праймериза четверо.

"Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура", - сказал Корниенко.

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Он уточнил, что глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко, которого фракция в понедельник рекомендовала на должность министра культуры, "пока не заявлял о самоотводе этого процесса".

Корниенко также отметил, что намерение народного депутата Александра Качуры стать мэром столицы было неожиданным.

"Александр Качура - это было такая неожиданность, это был как бы кот в мешке в этом процессе. Мы до последнего не понимали его планы на жизнь - в плане того, что депутат развивает какую-то фантастическую медиаактивность, ну и что дальше? Оказалось, что дальше - мэр Киева", - сказал Корниенко.

Корниенко также отметил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймеризе.

"Как потенциальный кандидат он может рассматриваться. Он не нарушает те критерии, которые у нас есть, они не сильно формализованы, но их понимают все, кто сейчас причастен к избирательному процессу", - отметил Корниенко.

По словам Корниенко, у Ляшко "достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень узнаваемости", у него "отсутствуют какие-то истории политического негативного опыта и политического прошлого, он профессионал" в своем деле.

"Под критерии он попадает. Можно ли считать его новым лицом? Наверное, нет. Но исходя из нашей обновленной стратегии по местным выборам, когда мы переключились от полностью новых лиц и говорим, что нам нужны люди возможно новые в политике, но опытные в жизни, имеющие какой-то бэкграунд. Теоретически он может участвовать в праймеризе. Будет ли участвовать? Вопрос к нему… Я с ним переговоров таких не провожу пока", - подчеркнул Корниенко.

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Он рассказал, что процесс организации праймериза еще обсуждается, но уже можно говорить о его элементах.

"Может идти речь об опросе фракции депутатов "Слуги народа". Причем, во фракции далеко не все члены партии, но мы считаем, что Киев - это важная история и он заслуживает того, чтобы все-таки все народные депутаты нашей фракции, монобольшинства высказались. Это первая составляющая (праймериза. - Ред.)", - отметил Корниенко.

По его словам, вторая составляющая - классический партийный праймериз, когда члены партии определяют кандидата по результатам дебатов.

"Киевская городская партийная организация насчитывает около ста человек... И соответственно мы можем дальше говорить о классическом партийном праймеризе, как в США",- отметил Корниенко.

Лидер партии подчеркнул, что важным в процессе отбора претендентов является и популярность кандидатов в мэры у избирателей, которую отражают соцопросы.

"Понятно, что сейчас с этим сложнее, потому что коронавирус и опросы проводятся телефоном, а у них высокая погрешность, но все равно какое-то примерное понимание, настроение можно определить", - отметил Корниенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Киев (25481) местные выборы (2752) мэр (1648) праймериз (46) Ткаченко Александр (429) Корниенко Александр (658) Дубинский Александр (429) Качура Александр (170) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+11
Я думаю им всем киевляне скажут:
Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5405
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02.06.2020 09:27
+7
Слуга народа - це вже клеймо, людина, яка побувала під цим "брендом" уже ніколи не відмиється.
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02.06.2020 09:39
+5
Ні коли не думав, що в Україні стільки клоунів!
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02.06.2020 09:25
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Ні коли не думав, що в Україні стільки клоунів!
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02.06.2020 09:25 Ответить
73%
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02.06.2020 09:30 Ответить
Я думаю им всем киевляне скажут:
Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5405
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02.06.2020 09:27 Ответить
Однозначно скажем.Зеленую плесень-пора выжигать калёным железом.
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02.06.2020 10:21 Ответить
По словам Корниенко, у Ляшко "достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень узнаваемости", у него "отсутствуют какие-то истории политического негативного опыта и политического прошлого, он профессионал" в своем деле. Источник: https://censor.net/n3199403\\\\\\\\\\\\\\\\

(кретины уже у нас глубокодоверчивые человеки?)
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02.06.2020 09:28 Ответить
Він професіонал в своїй справі (медицинській), але який це має стосунок до роботи мера? Кличко теж не мав досвіду, але зараз набув, то заміняти його нема жодного сенсу, тим більше на зеленого. Сподіваюсь, що земляки-кияни вже позбулись зеленого гіпнозу.
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02.06.2020 22:10 Ответить
ты еврей?
не Ляшко ли высрал шо в парках запретили гулять для того шоб напугать население?
профессионал бы уже застрелился если бы такое высрал то
б*же, заболело 5000 медиков - проФФесси.анализм просто прет через верх
тут даже мантры более полезны чем этот вырячкуватый хмырь
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03.06.2020 14:02 Ответить
Они на зоне должны сидеть за уклонение от уплаты налогов.
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02.06.2020 09:29 Ответить
А эти "слуги" однако оптимисты)
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02.06.2020 09:31 Ответить
Наглейшие мрази ,как тараканы !🤮🤮 ты их в дверь ,они а окно
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02.06.2020 10:19 Ответить
самая большая гидота-ткаченко, уже спер землю киностудии довженка
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02.06.2020 09:33 Ответить
Не совсем понял Корниенко .От "Слуги народа " идут на выборы шестеро или шестёрки ?
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02.06.2020 09:35 Ответить
Та яка різниця!
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02.06.2020 09:46 Ответить
Вот именно , сплошные гниды
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02.06.2020 10:20 Ответить
это сироты
Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1210
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02.06.2020 09:36 Ответить
Слуга народа - це вже клеймо, людина, яка побувала під цим "брендом" уже ніколи не відмиється.
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02.06.2020 09:39 Ответить
Як і риги.
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02.06.2020 09:48 Ответить
Самый хозяйственный мер - это Кличко.
Заботясь о киевлянах вывез этой зимой весь снег из города.
Потрачено на это рекордных 400 млн грн.
Я - за Кличко!
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02.06.2020 09:40 Ответить
Клинический зелёный идиот, отними соль и ГСМ.
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02.06.2020 09:44 Ответить
Ты шо, против Кличко?
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02.06.2020 09:46 Ответить
Против тупых зебилов, считающих себя юморными.
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02.06.2020 09:51 Ответить
Как аутсайдер, что вы думаете о человеческой расе?
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02.06.2020 09:53 Ответить
Я думаю интерес Юрій Ан Может представлять для ограниченного числа её представителей. И то, в качестве клинического пособия
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02.06.2020 23:22 Ответить
Все они бастарды Петросяна.
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02.06.2020 11:31 Ответить
А что Кличко уже зебил?)))))))
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02.06.2020 11:37 Ответить
Цирк уродов.
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02.06.2020 09:40 Ответить
Слуги народа это слуги Бени. Поэтому если не будет чего то хорошего со стороны, то придется голосовать за педалика.
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02.06.2020 09:42 Ответить
Разговор Коломойского с Ткаченко https://www.youtube.com/watch?v=rXlhEbCZksE
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02.06.2020 09:45 Ответить
Сподіваюся, що у киян ще достатньо здорового глузду, не поведуться на зелені "каклєткі".
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02.06.2020 09:45 Ответить
если избирателям (все равно ,главное что бы и свет и асфальт и к одному месту ,что на языке окупанта,да откат Украины в обятия рабсеи )) и не хватает им того что с Украины они сделали своим голосованием "зеленый мировой квартал",,могут и за "зеленый" квартальный киевский пул руки и ноги поднять...
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02.06.2020 09:46 Ответить
Нужно поддерживать традиции, мэр должен быть "косноязычным"
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02.06.2020 09:49 Ответить
Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1542
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02.06.2020 10:02 Ответить
Такой себе зооуголок из моральных уродов.
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02.06.2020 10:45 Ответить
"но их количество может увеличиться до шести"

Ещё двух бомжей пытаются вытянуть из мусорки и опохмелить? Потому как ни один нормальный человек в эту петушарню добровольно не полезет.
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02.06.2020 11:56 Ответить
Один раз - может быть ошибка. Но два раза - это система.

Господи!
Если зебелонство победит в Киеве во второй раз - клянусь плевать на асфальт, разбрасыать мусор мимо урн и сцать под каждым кустом!
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02.06.2020 12:57 Ответить
похоже ублюдкинарота пролетают на выборах
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02.06.2020 14:40 Ответить
 
 