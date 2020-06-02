Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров

Наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонтанка.ру.

"Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллиона кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - сообщили 2 июня в гидрометцентре оккупированного полуострова.

Истощению запасов воды способствовала кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае, отметили синоптики.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

До оккупации Крыма РФ Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.