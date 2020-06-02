РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12990 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
9 793 47

Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров

Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров

Наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонтанка.ру.

"Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллиона кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - сообщили 2 июня в гидрометцентре оккупированного полуострова.

Истощению запасов воды способствовала кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае, отметили синоптики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия официально не обращалась к Киеву по поводу подачи воды в оккупированный Крым, - Резников

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

До оккупации Крыма РФ Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Крым (26365) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
«Крымская» вода напоила Херсонскую область.
В 2016 году Госагентство водных ресурсов Украины заявило, что дамба перед Крымом увеличит площадь орошаемых земель в Херсонской области на 7 тысяч га.
Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.
По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.
Так в 2018 аграрии области уже отправили на экспорт более 107 тонн риса в Азию и Европу.
Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации.
Освобожденные объемы воды станут настоящим спасением для малой реки Каланчак в одноименном районе области.
Если посмотреть на Херсонскую область с высоты спутника, то можно увидеть множество оросительных систем (круги на снимке), которых с каждым годом становится все больше.
Возобновление подачи воды в Крым только укрепит власть оккупантов, которая испытывает трудности не столько в сельском хозяйстве (к нему безразличие), сколько в обеспечении широкой сети военных баз, а также водоснабжения военных производств и крупного предприятия «Крымский титан» опального украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сегодня это предприятие истощает остатки подземных вод полуострова.
Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит нашему сельскому хозяйству. Так, что большой привет оккупантам в Крыму.
показать весь комментарий
02.06.2020 09:47
+34
Хай п'ють сечу! (с) Генадій Москаль
показать весь комментарий
02.06.2020 09:38
+27
Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров - Цензор.НЕТ 5574
показать весь комментарий
02.06.2020 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай п'ють сечу! (с) Генадій Москаль
показать весь комментарий
02.06.2020 09:38 Ответить
если в крыме нет воды - значит выпили дилды!
показать весь комментарий
02.06.2020 09:53 Ответить
йух з їми , крисами ...вони свій вибір зробили
показать весь комментарий
02.06.2020 09:40 Ответить
Та пихуй!!
показать весь комментарий
02.06.2020 09:41 Ответить
«Суперхозяйственность»: Фермеры Северного Крыма при строительстве силосных ям использовали плиты, украденные с Северо-Крымского канала, который должен подавать воду для орошения их полей…
показать весь комментарий
02.06.2020 09:41 Ответить
Не пропадати ж добру.
показать весь комментарий
02.06.2020 09:49 Ответить
Це мені нагадує стогони голови мисливської спілки в одному селі - "плакався", що після того, як шлюзові затвори порізали і покрали на металолом, у меліоративних каналах пропала вода, і тепер нема де вудочку закинуть і пополювать на водоплавну дичину... А мені було відомо, що той металолом вивозив він сам, на власному тракторі з причіпом...
показать весь комментарий
02.06.2020 10:33 Ответить
Він стогнав, бо хотів мабуть за кошти громади відновити шлюзи.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:44 Ответить
А я йому запропонував взять мисливців та рибалок села, поїхать у глиняний кар"єр, накопать кілька прицепів глини і просто засипать канал нижче колишнього шлюзу, проклавши під містком дренажну трубу. Він очі витріщив та й каже: "Ти шо! Там люди землю зайняли і сіять хочуть. А як вода підніметься, то там болото буде...". Я вже не захотів йому, механізатору, питання ставить, що там, на кислому болотяному грунті ростиме, щоб на сміх не піднять при людях, бо то - не моя справа. Я в те село один раз попав, ще років з десять тому, і з ним не зв"язаний... (А рибалить і полювать вони тепер їздять кілометрів за десять од села... Бо ставок теж висох...).
показать весь комментарий
02.06.2020 10:53 Ответить
Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров - Цензор.НЕТ 5574
показать весь комментарий
02.06.2020 09:43 Ответить
Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров - Цензор.НЕТ 6350
показать весь комментарий
02.06.2020 09:48 Ответить
Милости просим на сайт http://urina-ru.narod.ru/index.htm русская моча

Водосховища в окупованому РФ Криму у травні обміліли майже на 10 млн кубометрів - Цензор.НЕТ 9586
показать весь комментарий
02.06.2020 14:28 Ответить
Интересно, какова вероятность военного решания проблемы воды? Захват канала.
показать весь комментарий
02.06.2020 09:44 Ответить
Ймовірність 100%, Крим без води - це суто військова база і маєтки кацапських генералів вздовж ЮБК, тому від захвату дніпровської води орки ніколи не відмовляться, вони будуть вичікувати моменту, коли Україна вкотре ослабне.
показать весь комментарий
02.06.2020 09:47 Ответить
Відпадає.
Важное событие, которое произошло впервые в истории 29 мая - два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1 "Лансер" зашли в воздушное пространство Украины и в сопровождении украинских истребителей долетели до Киева. Готовность ВВС США немедленно перебросить свои силы в украинское небо и отработка такого сценария является мощнейшим фактором сдерживания. Потому что если ВВС США объявят наше небо "закрытой зоной", как в Сирии, то Россия не посмеет туда зайти. А без прикрытия с воздуха у российской армии никаких шансов на блицкриг не будет. Их наземная армия сравнительно небольшая для оккупации больших областей Украины, и ударная группировка не будет иметь подавляющего превосходства над наземными силами ВСУ. https://censor.net/r3199351
показать весь комментарий
02.06.2020 11:10 Ответить
Крим - це як дитина, яку відібрали від груді Неньки. Замість груді Дядько із-за порєбрика запропонував смоктати те, що його відрізняє від бабушки. А ви кажете камні з неба.
показать весь комментарий
02.06.2020 09:44 Ответить
"Наслушавшись, на сон грядущий, сказок "дедушки Путина" о "русском мире", крымчане решили припасть к необъятной груди "матушки-России"... А Путин, вместо "сиси", предложил им "писю"...". (написано в августе 2014-го).
показать весь комментарий
02.06.2020 11:15 Ответить
Еще б с кислородом там такой же дефицит случился...
показать весь комментарий
02.06.2020 09:46 Ответить
«Крымская» вода напоила Херсонскую область.
В 2016 году Госагентство водных ресурсов Украины заявило, что дамба перед Крымом увеличит площадь орошаемых земель в Херсонской области на 7 тысяч га.
Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.
По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.
Так в 2018 аграрии области уже отправили на экспорт более 107 тонн риса в Азию и Европу.
Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации.
Освобожденные объемы воды станут настоящим спасением для малой реки Каланчак в одноименном районе области.
Если посмотреть на Херсонскую область с высоты спутника, то можно увидеть множество оросительных систем (круги на снимке), которых с каждым годом становится все больше.
Возобновление подачи воды в Крым только укрепит власть оккупантов, которая испытывает трудности не столько в сельском хозяйстве (к нему безразличие), сколько в обеспечении широкой сети военных баз, а также водоснабжения военных производств и крупного предприятия «Крымский титан» опального украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сегодня это предприятие истощает остатки подземных вод полуострова.
Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит нашему сельскому хозяйству. Так, что большой привет оккупантам в Крыму.
показать весь комментарий
02.06.2020 09:47 Ответить
Мені дуже подобаються продукти Херсонщіни! Особливо томатна паста. Набрав у відрядження аж 15 банок.Мито заплатив і не жалкую. Поляки дуже здивувалися, але коли скуштували то зацінили. Ну ще й рис був би не такий дорогий.А так дякую Вам херсонці, молодці! Привіт! Львів
показать весь комментарий
02.06.2020 12:13 Ответить
На кордоні з Кримом, кожному з українським паспортом щоденно два відра дніпровської води безоплатно. Решту потреб - з Чорного моря.
показать весь комментарий
02.06.2020 09:48 Ответить
Подождите! Эти вбросы с водой не к добру! Чтоб ещё не начало ООН глубокую озабоченность вызывать!
показать весь комментарий
02.06.2020 09:49 Ответить
Та буде там така "стурбованність" як з російською агресією проти України. Крім цього, міжнародна спільнота визнала ж, що Крим анексований Росією. Які можуть тепер бути претензії до України за воду? Це вже проблема окупанта.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:05 Ответить
Це стане проблемою зебілів, як подать воду в крим і прі етом сбєрєчь ліцо.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:47 Ответить
Яке вже там "ліцо", нічого не залишилось як зберегти хоча б ж..у.
показать весь комментарий
02.06.2020 18:07 Ответить
Хрущов ведь что-то знал.
показать весь комментарий
02.06.2020 09:52 Ответить
Крим - це валіза, вода - це ручка. Носіть валізу як можете.
показать весь комментарий
02.06.2020 09:52 Ответить
Обещал - обеспечит! Водосховища в окупованому РФ Криму у травні обміліли майже на 10 млн кубометрів - Цензор.НЕТ 2257
показать весь комментарий
02.06.2020 09:57 Ответить
А вот вже і піщла вода в Крим, питання закрито.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:08 Ответить
Арестович рассказывал в своих видосиках, что в с/х бизнес Херсонщины вложились крупные иностранные инвесторы из Азии, Европы, Турции.. и это серьезное препятствие в планах росиянских Генштабистов, потому что поссориться с влиятельными инвесторами, это получить совершенно конкретные проблемы для Рашки в целом в пока еще лояльных странах..
показать весь комментарий
02.06.2020 09:58 Ответить
Які там у ***** поблеми з Ердоганом? Газ забанив, Панцирі здав в металобрухт, вату утилізував...
показать весь комментарий
02.06.2020 10:59 Ответить
- А Вы знаете - нам в Севастополе, на выборах Путина, памятные медали вручали. В пам'ять о референдуме 16 марта 2014-го! На медали выбито «С Россией навсегда»…
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка…
показать весь комментарий
02.06.2020 11:46 Ответить
Как по мне - так совершенно безразлично, что там в Крыму, он здесь "погоду" не делает. Плохая черта - злорадство. А, вот Днепр и так сильно обмелел из -за изменения климата вызванного выбросами парниковых газов США и Китая.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:00 Ответить
"В первую очередь" Днепр обмелел не из-за США и Китая, а от массовых вырубок лесов в пойме Днепра и его притоков...Классическое описание этого процесса:
"Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: "Всё у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне". Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. "Всё вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч. Хоша я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять верст выше, в Берлинских вершинах, воды было много и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг -- ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодежник -- и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе...". (Аксаков, "Детские годы Багрова-внука").
показать весь комментарий
02.06.2020 18:14 Ответить
мацковская орда строит разные газовые потоки в обход Украины - гадит нам. В сибирских реках достаточно воды, почему бы не использовать опыт и не проложить водные трубопроводы, и залить водой оккупированный крым? оккупант не хочет думать про оккупированных...
показать весь комментарий
02.06.2020 10:01 Ответить
Зачем вкладывал деньги в украденную собственность?
показать весь комментарий
02.06.2020 10:07 Ответить
https://censor.net/news/3199399/pomogat_rossii_s_vodosnabjeniem_v_okkupirovannom_krymu_ukraina_ne_planiruet_kuleba Их и так заливает дождями.
показать весь комментарий
02.06.2020 10:07 Ответить
Если даже сейчас подать воду из Днепра в Крым, то сразу за Перекопом вся она уйдет в землю. Система перекачивающих гидротехнических сооружений в Крыму вся разграблена, каналы загажены мусором и даже железобетонные плиты с них уворованы. Читал, что на восстановление системы потребуется не менее 4-х млрд.дол..
показать весь комментарий
02.06.2020 10:18 Ответить
Дивлячись на те, з якою швидкістю був збудований кримський місток - це абсолютно не проблема. Та от біда, поки там будуть відновлювати канал, у нас в чеговий раз чергові турборежимні ідіоти будуть видавать все нові і нові турборежимні рехворми, в результаті яких держава Україна таки опиниться " в смартфоні". На сторінці Вікіпедії в розділі "країни, що колись були".
показать весь комментарий
02.06.2020 10:51 Ответить
Та херня... Камнями с неба заменят и все дела...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:06 Ответить
"Камни с неба" "хахлы" уже в ход пустили... Они из них шлюз построили, на Перекопе...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:19 Ответить
от не повинно нас то обходити - шеріфа не волнують клопоти індєйські. Навіщо мусолити той Крим з його водою??? Або хочуть підготувати общественне мнєнійє, або ж відволікають увагу від якогось шахєр-махєр, Зє!льоні падонки
показать весь комментарий
02.06.2020 11:21 Ответить
https://censor.net/jokes/138251
показать весь комментарий
02.06.2020 11:49 Ответить
Вот то поголовье и проголосовало в прошлом году, прирост дало.
показать весь комментарий
02.06.2020 18:03 Ответить
Та хай кацапи тягнуть водоканал з Байкалу! Китайці молодці почали качати з нього воду та продавати в своєї країні. До речи трубопровід для води вони вже прокладають.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:28 Ответить
Мені дуже подобаються продукти Херсонщіни! Особливо томатна паста. Набрав у відрядження аж 15 банок.Мито заплатив і не жалкую. Поляки дуже здивувалися, але коли скуштували то зацінили. Ну ще й рис був би не такий дорогий.А так дякую Вам херсонці, молодці! Привіт! Львів
показать весь комментарий
02.06.2020 12:31 Ответить
 
 