Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров
Наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонтанка.ру.
"Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллиона кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - сообщили 2 июня в гидрометцентре оккупированного полуострова.
Истощению запасов воды способствовала кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае, отметили синоптики.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.
До оккупации Крыма РФ Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
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Важное событие, которое произошло впервые в истории 29 мая - два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1 "Лансер" зашли в воздушное пространство Украины и в сопровождении украинских истребителей долетели до Киева. Готовность ВВС США немедленно перебросить свои силы в украинское небо и отработка такого сценария является мощнейшим фактором сдерживания. Потому что если ВВС США объявят наше небо "закрытой зоной", как в Сирии, то Россия не посмеет туда зайти. А без прикрытия с воздуха у российской армии никаких шансов на блицкриг не будет. Их наземная армия сравнительно небольшая для оккупации больших областей Украины, и ударная группировка не будет иметь подавляющего превосходства над наземными силами ВСУ. https://censor.net/r3199351
В 2016 году Госагентство водных ресурсов Украины заявило, что дамба перед Крымом увеличит площадь орошаемых земель в Херсонской области на 7 тысяч га.
Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.
По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.
Так в 2018 аграрии области уже отправили на экспорт более 107 тонн риса в Азию и Европу.
Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации.
Освобожденные объемы воды станут настоящим спасением для малой реки Каланчак в одноименном районе области.
Если посмотреть на Херсонскую область с высоты спутника, то можно увидеть множество оросительных систем (круги на снимке), которых с каждым годом становится все больше.
Возобновление подачи воды в Крым только укрепит власть оккупантов, которая испытывает трудности не столько в сельском хозяйстве (к нему безразличие), сколько в обеспечении широкой сети военных баз, а также водоснабжения военных производств и крупного предприятия «Крымский титан» опального украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сегодня это предприятие истощает остатки подземных вод полуострова.
Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит нашему сельскому хозяйству. Так, что большой привет оккупантам в Крыму.
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка…
"Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: "Всё у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне". Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. "Всё вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч. Хоша я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять верст выше, в Берлинских вершинах, воды было много и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг -- ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодежник -- и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе...". (Аксаков, "Детские годы Багрова-внука").