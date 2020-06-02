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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 22 ребенка и 61 медработник, всего 1 747 детей и 4 682 медика, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 22 ребенка и 61 медработник, всего 1 747 детей и 4 682 медика, - Степанов

За минувшие сутки всего провели 12 556 исследований, из них 8 097 методом ПЦР, а также 4 459 ИФА-тестов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 ребенка и 61 медработник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы 9 летальных случаев. Выздоровели 388 человек. Всего с начала пандемии заболели 24 340 человек, из них 1 747 детей и 4 682 медработника. За минувшие сутки всего провели 12 556 исследований, из них 8 097 методом ПЦР, а также 4 459 ИФА-тестов", - рассказал он.

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Автор: 

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"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 ребенка и 61 медработник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы 9 летальных случаев. Выздоровели 388 человек. Всего с начала пандемии заболели 24 340 человек, из них 1 747 детей и 4 682 медработника. Источник: https://censor.net/n3199408

Отставка? Не, не слышал, это фсе Супрун заразила фсех
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02.06.2020 09:56 Ответить
Зачем суммировать тесты? ПЦР - это реальные тесты, а ИФА - дешёвые тесты на антитела (после болезни)... Наши "мастера спорта" по вирусу и здесь решили смошенничать. Объявили о массовом тестировании, но, не сумев организовать мас. тестирование ПЦР, будут сейчас поражать суммарными цифрами... Просто привычно подменили одни тесты другими, как они делали всегда: 23.03 вместо 10млн. тестов ПЦР привезли всего 0,5%! (50 тысяч - подарок Джека Ма), потом вместо громко обещанных аппаратов ИВЛ попытались пропихнуть позорные груши с приделанными наспех давящими палками ("ШВЛ-2020")... Тоже самое с обещанными липовыми отечеств. тестами ПЦР, с доплатами, костюмами, масками и т.д. Хроническая ложь и обман - с цифрами, датами, сроками, кол-вами, терминами... Зелёное поголовье ничего не проверяет и всему верит! А остальных - не так много...
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02.06.2020 15:40 Ответить
В США за 1 день делают больше тестов ПЦР (почти полмиллиона!), чем Украина - сделала за всё время...
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02.06.2020 15:41 Ответить
 
 