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За сутки COVID-19 заболели 22 ребенка и 61 медработник, всего 1 747 детей и 4 682 медика, - Степанов
За минувшие сутки всего провели 12 556 исследований, из них 8 097 методом ПЦР, а также 4 459 ИФА-тестов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 ребенка и 61 медработник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы 9 летальных случаев. Выздоровели 388 человек. Всего с начала пандемии заболели 24 340 человек, из них 1 747 детей и 4 682 медработника. За минувшие сутки всего провели 12 556 исследований, из них 8 097 методом ПЦР, а также 4 459 ИФА-тестов", - рассказал он.
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Отставка? Не, не слышал, это фсе Супрун заразила фсех