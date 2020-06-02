За сутки COVID-19 заболели 22 ребенка и 61 медработник, всего 1 747 детей и 4 682 медика, - Степанов

За минувшие сутки всего провели 12 556 исследований, из них 8 097 методом ПЦР, а также 4 459 ИФА-тестов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 ребенка и 61 медработник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы 9 летальных случаев. Выздоровели 388 человек. Всего с начала пандемии заболели 24 340 человек, из них 1 747 детей и 4 682 медработника. За минувшие сутки всего провели 12 556 исследований, из них 8 097 методом ПЦР, а также 4 459 ИФА-тестов", - рассказал он.

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