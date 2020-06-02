Рада сегодня рассмотрит вопросы админреформы, инвентаризации лесов и безопасности дорожного движения

Во вторник, 2 июня, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

Парламент на пленарном заседании во вторник рассмотрит обращение Рады к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Российской Федерацией, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает сайт Рады, в повестке дня – законопроекты в первом чтении "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" ( №3194), в Бюджетный кодекс в связи с проведением административной реформы ( №2782), в закон "О Высшем антикоррупционном суде" об обеспечении суда помещением и другим вопросам работы суда ( №3348).

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Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение четырех законопроектов, касающихся безопасности дорожного движения.

Народные депутаты также планируют во втором чтении рассмотреть законопроекты "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" (№ 2379), в некоторые законы относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения ( № 2429).

Согласно повестке дня, Рада заслушает и отчет Временной специальной комиссии парламента по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев деятельности.