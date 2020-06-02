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Рада сегодня рассмотрит вопросы админреформы, инвентаризации лесов и безопасности дорожного движения

Рада сегодня рассмотрит вопросы админреформы, инвентаризации лесов и безопасности дорожного движения

Во вторник, 2 июня, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

Парламент на пленарном заседании во вторник рассмотрит обращение Рады к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Российской Федерацией, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает сайт Рады, в повестке дня – законопроекты в первом чтении "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" ( №3194), в Бюджетный кодекс в связи с проведением административной реформы ( №2782), в закон "О Высшем антикоррупционном суде" об обеспечении суда помещением и другим вопросам работы суда ( №3348).

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Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение четырех законопроектов, касающихся безопасности дорожного движения.

Народные депутаты также планируют во втором чтении рассмотреть законопроекты "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" (№ 2379), в некоторые законы относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения ( № 2429).

Согласно повестке дня, Рада заслушает и отчет Временной специальной комиссии парламента по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев деятельности.

Автор: 

ВР (29228) геноцид (416) админреформа (249) Таможенный кодекс (50) крымские татары (2717) Антикоррупционный суд (1202)


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Чего теперь ивентаризировать, когда все почти повырубали, а теперь врубают дурака.
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02.06.2020 09:53 Ответить
https://twitter.com/HromadskeUA hromadske

@HromadskeUA

Українські нелегальні копачі бурштину зареєструвалися у TikTok - вони не бояться і демонструють видобуток, хизуються автівками та тролять правоохоронців

https://twitter.com/i/status/1267335317561933824
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02.06.2020 09:55 Ответить
ЦУКИ ЗЕЛЁНЫЕ УЖЕ ДО УКРАИНСКИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЦЕРКВИ РУЧЕНЬКИ ТЯНУТ
https://youtu.be/4CBxOxqhSsU
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02.06.2020 09:58 Ответить
Конечно церковь проще уничтожить чем Сабакова.

Сабакова они боятся 😀😀😀
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02.06.2020 09:59 Ответить
Рада сегодня рассмотрит вопросы админреформы, инвентаризации лесов и безопасности дорожного движения - Цензор.НЕТ 5476
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02.06.2020 10:00 Ответить
Инвентаризации лесов?

Какие то кавказцы их уже инвентаризировали - ПО ВСЕМУ КИЕВУ ТОРГУЮТ ПОДСНЕЖНИКАМИ ВДОЛЬ ВСЕХ ДОРОГ - прямо в авто лезут
Полиция Сабакова в упор не видит ? Цветы из красной книги? Никого не гоняет , не штрафует - значит хлопцы платят за перекрёсток
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02.06.2020 10:01 Ответить
А о безопасности дорожного движения могут только трындеть
Кстати жти же кавказцы летом торговали шапками- зонтиками тоже по дорогам у перекрёстков
То есть места торговые кавказцами в Киеве заняты давно - подснежники ЭТО ПРОСТО ВИД ТОВАРА НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
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02.06.2020 10:04 Ответить
Смотреть на идиотов - депутатов уже просто противно
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ?

В Закарпатье велосипедисты из под колёс авто как мыши вылетают- НИ СВЕТЯЩИЗСЯ ЛЕНТОЧЕК, ни жилетов светоотражающих
Чуть стемнеет и их уже не видно
И никакая Аваковская полиция их не штрафует ВООБЩЕ, хотя в правилах есть
Вот сколько лет Авакова у власти - никакая реформа им в голову не добавила ума про тех дорожных велосипедистов
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02.06.2020 10:08 Ответить
Точно. А ще краще створити якусь контору, яка буде це робити. Ще ж не всі родичі узеленських прилаштовані
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02.06.2020 10:11 Ответить
 
 