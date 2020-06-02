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Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве: "Старт уже скоро"

Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве:

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро", - сообщил Криклий.

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В феврале 2020 года в КГГА заявили, что с 1 апреля в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет, которым можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

В мае Киевский метрополитен сообщил, что после возобновления работы заменит жетоны разовыми билетами с QR-кодом (бумажными или электронными). Оплата за проезд в наземном транспорте также будет осуществляться с помощью Kyiv Smart Card, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Жетоны и бумажные билеты будут постепенно выводиться из обихода.

Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве: Старт уже скоро 01

железная дорога (1411) Метрополитен (1014) электронные билеты (38) Криклий Владислав (323)


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Тільки от електричка міська поки не їздить... І не через вірус, а через те, що поїзди на ремонті!
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02.06.2020 10:08 Ответить
Та рухлядь, которую они "запустили", ни на что не годилась. Ехать той елекстричкой то же, что сыграть в летерею: приедет или опоздает? будет или не будет? Эта власть бездарна, тупа, ни на что годное не способная, какая-уж там елекстричка, тем более, гиперлуп...
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02.06.2020 10:38 Ответить
А от дивно, електрички на Яготин чи там Ніжин ходять і рідко ламають, а от київські - постійно! Київ що списані поїзди купив?
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02.06.2020 10:46 Ответить
А на фига?
Кличко ликвидировал городскую электричку, которую запустил Черновецкий.
Наверное, от зависти.
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02.06.2020 10:20 Ответить
"Ох, веселые же люди, эти самые *иды!"
Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві: "Старт уже скоро" - Цензор.НЕТ 1692
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02.06.2020 10:27 Ответить
У коллеги сын работает в Праге, раз в 2-3 месяца летала самолетами "МАУ", из-за карантина нет ни полетов, ни денег. По телефону успела несколько раз сделать заявку на возврат или перенос рейсов. Десять раз отсылала свои данные (якобы для сверки). Потом "компания" и вовсе перестала отвечать, типа, рассматриваем, срок рассмотрения от 7 до 90 (!) дней. Теперь на сайте (наконец-то) автоматизировали прием претензий, отсчет опять начался со дня подачи претензии, и опять 90 (дней). В этом государстве есть власть? законы? порядок?
Или все отдано на откуп *идам?
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02.06.2020 10:36 Ответить
Надеюсь это правда и да считаю это правильным!
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02.06.2020 12:56 Ответить
 
 