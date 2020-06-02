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Новости Коронавирус и карантин
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В Минобороны РФ объявили о начале испытаний российской вакцины от коронавируса на военных

В Минобороны РФ объявили о начале испытаний российской вакцины от коронавируса на военных

Российское Минобороны объявило, что в стране начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса. Тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", - говорится в сообщении.

В разработке участвовали военные - сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе этого института. 3 июня первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.

22 мая стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. По его словам, негативных побочных эффектов от вакцинации не наблюдалось, у привившихся выработался иммунитет.

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26 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что военные завершат до конца июля клинические испытания вакцины. О том, что военные участвуют в разработке вакцины, 7 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Специалисты 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ вели эту работу вместе с НИЦЭМом. Ранее в 48-м ЦНИИ испытывались вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальная вакцина от гриппа.

вакцина (3815) карантин (16729) россия (95372) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Вот это правильно...винторогий военный в паРаше существо подневольное...и не вякнет...а сколько его там подохнет на пробах ни кого не волнует..
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02.06.2020 10:09
+7
бабИ ще народять
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02.06.2020 10:08
+3
давай давай
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02.06.2020 10:09
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бабИ ще народять
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02.06.2020 10:08 Ответить
Американська вакцина після тестування на бабуїнах виходить кращою за російську після тестування на військових.
Тобто для медичних досліджень бабуїни підходять краще ніж російські військові.
Тобто з двох цих людиноподібних істот до людини є ближчими бабуїни.
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02.06.2020 10:31 Ответить
давай давай
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02.06.2020 10:09 Ответить
У них вся государство-чумной барак, где тюремные вертухаи творят любые эксперименты, а они изображают добровольцев. На кошках вон тренируйтесь)))
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02.06.2020 10:09 Ответить
Хотя нет, кошек жалко. Хай на своих дабровольтсах тренируются.
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02.06.2020 10:10 Ответить
Вот это правильно...винторогий военный в паРаше существо подневольное...и не вякнет...а сколько его там подохнет на пробах ни кого не волнует..
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02.06.2020 10:09 Ответить
Що ви розумієте в іпотеці поруSSки?
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02.06.2020 10:16 Ответить
назначат кацапика дабравольцем и попробуй откажись. знаем-знаем...
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02.06.2020 10:09 Ответить
То воздействий ядерного оружия на Тоциких военныех учения, то вакцину... Ни---я (чего) не поменялось...
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02.06.2020 10:10 Ответить
Программа самоуничтожения запущена!
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02.06.2020 10:10 Ответить
Не кажи гоп, в нас їхній протокол лікування, можуть і вакцину їхню заперти.
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02.06.2020 10:13 Ответить
Зєльонка?
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02.06.2020 10:13 Ответить
Подорожник)
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02.06.2020 10:15 Ответить
Настойка подорожника на зелёнке, разбавленной боярой. Употреблять не перорально.
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02.06.2020 10:17 Ответить
У Міноборони РФ оголосили про початок випробувань російської вакцини від коронавірусу на військових - Цензор.НЕТ 2326
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02.06.2020 10:24 Ответить
экстраамниально ?
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02.06.2020 10:29 Ответить
))) скрытый прикол в том, шо важны именно 5 тамошних баб. хотят узнать, смогут ли они рожать после вакцины.
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02.06.2020 10:17 Ответить
сиськи отвалятся
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02.06.2020 10:55 Ответить
значит опять в Рашке скоро мост упадет и самолет взорвется..
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02.06.2020 10:24 Ответить
головне до параду пабєди встигнути, і потім побільше зібрати глядачів та учасників з дідами на палицях!
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02.06.2020 10:25 Ответить
В європі та США для цього бабуїнів використовують.
Так ось... про що я...
Риторичне питання: Чому тестована на бабуїнах європейська вакцина якісніша російської?
Тому що бабуїн є більш близькою до людини людиноподібною істотою аніж російський військовий.
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02.06.2020 10:28 Ответить
Бабуины это не люди.) Все равно рано или поздно придется испытывать на людях.
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02.06.2020 10:36 Ответить
По-перше, бабуїни ближчі до людей за російських військових. По-друге, американці проведуть другі тестування на людях, а російська вакцина після тестування на російських військових відразу у продаж піде, без тестування на людях. Тому вакцина у американців все одно вийде якіснішою.
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02.06.2020 11:10 Ответить
Моїй знайомій у РФ вкололи російську вакцину від грипу, так вона після неї 6 місяців тяжко хворіла. Гірше за грип. Тепер лише французьку користує.
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02.06.2020 11:11 Ответить
На основе водки?...
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02.06.2020 10:31 Ответить
В цивилизованных странах испытание новой вакцины проводят на животных, например на мышах, собаках. В РФ к человеческим жизням относятся наплевательски, испытание новой вакцины проводят сразу на людях. РФ еще очень далеко до цивилизованных стран
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02.06.2020 10:32 Ответить
Испытание вакцины на военнослужащих ? Теперь понятно зачем Путину крымские призывники.
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02.06.2020 10:47 Ответить
Что то слишком быстро проверили. С начала эпидемии прошло 2 месяца. Инкубационный период минимум 2 недели, последствия через месяц. Еще их заразить надо было и снова 2 недели + месяц на последствия. А когда они успели вакцину разработать? + Минимум надо 100 человек, потому что смертность около 10%, и потом их всех поместить к зараженным, подождать месяц... Лапша очередная или вакцина уже существовала до эпидемии, в военной лаборатории.
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02.06.2020 10:56 Ответить
Хорошая новость . Чем больше дохлых ихтамнетов от вакцины созданной рукожопами тем лучше .
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02.06.2020 11:28 Ответить
С каких пор стекломой стал вакциной?
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02.06.2020 11:48 Ответить
Надо вообще все испытания проводить на Московии. При любом итоге(удачном или нет) только польза для цивилизации.
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02.06.2020 12:17 Ответить
подозрительно
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02.06.2020 14:39 Ответить
 
 