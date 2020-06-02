В Минобороны РФ объявили о начале испытаний российской вакцины от коронавируса на военных
Российское Минобороны объявило, что в стране начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса. Тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
"Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", - говорится в сообщении.
В разработке участвовали военные - сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе этого института. 3 июня первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.
22 мая стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. По его словам, негативных побочных эффектов от вакцинации не наблюдалось, у привившихся выработался иммунитет.
26 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что военные завершат до конца июля клинические испытания вакцины. О том, что военные участвуют в разработке вакцины, 7 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Специалисты 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ вели эту работу вместе с НИЦЭМом. Ранее в 48-м ЦНИИ испытывались вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальная вакцина от гриппа.
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Тобто для медичних досліджень бабуїни підходять краще ніж російські військові.
Тобто з двох цих людиноподібних істот до людини є ближчими бабуїни.
Так ось... про що я...
Риторичне питання: Чому тестована на бабуїнах європейська вакцина якісніша російської?
Тому що бабуїн є більш близькою до людини людиноподібною істотою аніж російський військовий.