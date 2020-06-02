11 непарламентских партий требуют от Рады уменьшить залоги для участия в выборах в девять раз: "Выборы мэра не могут стоить дороже выборов президента"

Непарламентские политические партии требуют от Верховной Рады снизить в 9 раз залог для участия в выборах.

Об этом говорится в заявлении ряда непарламентских политических партий, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада обманывает и манипулирует украинцами.

В апреле все СМИ написали яркие заголовки "Рада планирует уменьшить залог на выборах". Тогда парламент проголосовал в первом чтении законопроект №2769 относительно размера денежного залога.

Перед тем Верховная Рада подняла залог на выборах в 40 раз. Это вызвало шок у людей и в Украине, и у наших партнеров за рубежом. Новым же законопроектом Рада якобы хотела уменьшить залога в 9 раз.

Но разговаривать с Радой, как играть с мошенником в карты. Надо внимательно следить за руками: сначала увеличить в 40 раз, затем уменьшить в 9. То есть даже так, по сути, мы имели не уменьшение в 9 раз, а чуть лучше - увеличение в 5 раз.

Сегодня уже июнь. Какой результат? Никакого.

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Депутаты намеренно не проголосовали за тот законопроект в целом, потому что не собирались его принимать.

Затем власть подает законопроект №3485, в котором речь уже не идет об уменьшении залога в 9 раз. Уже предлагается уменьшение залога, но лишь в 4 раза! То есть подняли в 40 раз, а уменьшают в 4 раза.

По информации нардепов, на комитет Рады выносился еще один проект закона - где обсуждалось снижение залога лишь в 2 раза. То есть существует вероятность, что подняв залог в 40 раз, власть "милостиво" уменьшит его только в 2 раза.

В России сегодня авторитаризм - там штрафуют людей за "неправильные" посты в Фейсбуке. В Украине авторитаризм еще не достиг такого размаха - у нас власть пока только "штрафует" людей за то, что они хотят принять участие в местных выборах.

Мы призываем каждого сознательного украинца среагировать на эту фальшь и вымогательство. Выборы должны быть доступными для каждого нормального человека и партийной организации, которые способны самостоятельно, без олигархов, собрать средства на залог. Перед нами судьбоносные местные выборы - время когда каждый из нас имеет последний шанс бросить власти вызов.

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Мы, непарламентские партии, выступаем категорически против повышения залогов. Хватит нас "штрафовать" за желание принять участие в выборах. Мы требуем от парламента спасти то, что еще можно спасти, - проголосуйте во втором чтении законопроект, который уменьшает денежные залоги для участия в местных выборах хотя бы в 9 раз - этот законопроект №2769 при поддержке многих фракций уже принят в первом чтении.

У нас осталось 4 месяца до выборов - у нас тяжелейшие карантин, из-за которого каждый порядочный гражданин несет огромные убытки. Власть должна понять, какие бы безумно высокие "тарифы" на участие в выборах она не ставила, порядочные силы все равно рано или поздно победят. Деньги не спасут чиновников, потому что с каждым днем ​​все больше людей бросают вызов подонкам и готовы присоединиться к борьбе за право влиять на судьбу своей страны. Выборы мэра не могут стоить дороже выборов Президента. Опомнитесь", - говорится в заявлении непарламентских партий.

Далее приводим на языке оригинала список подписантов данного заявления:

ПП "Сила Людей"

ПП "Українська Галицька Партія"

ПП "Громадянський Рух "ХВИЛЯ"

ПП "Громадянська позиція"

ПП "ДемАльянс"

ПП "Об’єднання "Самопоміч"

ПП "Правий Сектор"

ПП "Європейська партія України"

ПП "Національна платформа"

ПП "Україна Соборна"

ПП " Лібертаріанська партія 5.10"

Наталія Новак, громадський діяч

Віталій Кулик, Центр дослiдження проблем громадянського суспiльства

Віктор Таран, експерт Центру "Ейдос"

Юрій Романенко, засновник Українського інституту майбутнього, шеф-редактор порталу "Хвиля"

Дмитро Громаков, Центр соціального інжинірингу "Розпізнавання та аналіз несистемних дій" (RAND)

Сергій Гайдай, політтехнолог

Петро Охотін, політичний консультант

Тарас Плахтій, незалежний дослідник

Руслан Рохов, засновник Школи Мерів

Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог

Володимир Козленко, ГП "НОВА КРАЇНА"

Олесь Доній, Голова Центру досліджень політичних цінностей

Генадій Друзенко, правник, запрошений дослідник у Центрі конституційної демократії університету Індіани, співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова

Борис Бабін, Українська незалежна морська профспілка

Павло Себастьянович, Платформа "Громадський Уряд України" (ГУрУ)

Денис Тарасов, правозахисник

Олег Михайлик співзасновник Відкритої громадської платформи "Одеса 2020"

Освітній проект " Школа місцевого самоврядування"

ГО "Сильні громади"

ГО "Центр суспільних перетворень"

ГО "Регіональне об’єднання молоді"

ГО "Неподільна Україна в м. Кременчук та в Полтавській області"

ГО "Запорізька правозахисна ліга "Універсал"

ВМГО "Європейська молодь України"

ГО "Відкрите суспільство України"

ГО "Центр контролю передвиборчих програм"

ГО "Ліберально-Демократична Ліга України"

ГО "Російськомовні українські націоналісти"

ГО "Звіринецький сквер"

ГО "Позашляхове братерство"

ГО "Сила Громади"

ГО "Центр розвитку міського середовища"

ГО "Головне управління народного гніву"

ГО "Відкрите суспільство України"

ГО "СПІЛЬНО"

ГО "Вища партійна школа"

ГО "Інститут практичної політики