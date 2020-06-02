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11 непарламентских партий требуют от Рады уменьшить залоги для участия в выборах в девять раз: "Выборы мэра не могут стоить дороже выборов президента"

11 непарламентских партий требуют от Рады уменьшить залоги для участия в выборах в девять раз:

Непарламентские политические партии требуют от Верховной Рады снизить в 9 раз залог для участия в выборах.

Об этом говорится в заявлении ряда непарламентских политических партий, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада обманывает и манипулирует украинцами.

В апреле все СМИ написали яркие заголовки "Рада планирует уменьшить залог на выборах". Тогда парламент проголосовал в первом чтении законопроект №2769 относительно размера денежного залога.

Перед тем Верховная Рада подняла залог на выборах в 40 раз. Это вызвало шок у людей и в Украине, и у наших партнеров за рубежом. Новым же законопроектом Рада якобы хотела уменьшить залога в 9 раз.

Но разговаривать с Радой, как играть с мошенником в карты. Надо внимательно следить за руками: сначала увеличить в 40 раз, затем уменьшить в 9. То есть даже так, по сути, мы имели не уменьшение в 9 раз, а чуть лучше - увеличение в 5 раз.

Сегодня уже июнь. Какой результат? Никакого.

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Депутаты намеренно не проголосовали за тот законопроект в целом, потому что не собирались его принимать.

Затем власть подает законопроект №3485, в котором речь уже не идет об уменьшении залога в 9 раз. Уже предлагается уменьшение залога, но лишь в 4 раза! То есть подняли в 40 раз, а уменьшают в 4 раза.

По информации нардепов, на комитет Рады выносился еще один проект закона - где обсуждалось снижение залога лишь в 2 раза. То есть существует вероятность, что подняв залог в 40 раз, власть "милостиво" уменьшит его только в 2 раза.

В России сегодня авторитаризм - там штрафуют людей за "неправильные" посты в Фейсбуке. В Украине авторитаризм еще не достиг такого размаха - у нас власть пока только "штрафует" людей за то, что они хотят принять участие в местных выборах.

Мы призываем каждого сознательного украинца среагировать на эту фальшь и вымогательство. Выборы должны быть доступными для каждого нормального человека и партийной организации, которые способны самостоятельно, без олигархов, собрать средства на залог. Перед нами судьбоносные местные выборы - время когда каждый из нас имеет последний шанс бросить власти вызов.

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Мы, непарламентские партии, выступаем категорически против повышения залогов. Хватит нас "штрафовать" за желание принять участие в выборах. Мы требуем от парламента спасти то, что еще можно спасти, - проголосуйте во втором чтении законопроект, который уменьшает денежные залоги для участия в местных выборах хотя бы в 9 раз - этот законопроект №2769 при поддержке многих фракций уже принят в первом чтении.

У нас осталось 4 месяца до выборов - у нас тяжелейшие карантин, из-за которого каждый порядочный гражданин несет огромные убытки. Власть должна понять, какие бы безумно высокие "тарифы" на участие в выборах она не ставила, порядочные силы все равно рано или поздно победят. Деньги не спасут чиновников, потому что с каждым днем ​​все больше людей бросают вызов подонкам и готовы присоединиться к борьбе за право влиять на судьбу своей страны. Выборы мэра не могут стоить дороже выборов Президента. Опомнитесь", - говорится в заявлении непарламентских партий.

Далее приводим на языке оригинала список подписантов данного заявления:

ПП "Сила Людей"
ПП "Українська Галицька Партія"
ПП "Громадянський Рух "ХВИЛЯ"
ПП "Громадянська позиція"
ПП "ДемАльянс"
ПП "Об’єднання "Самопоміч"
ПП "Правий Сектор"
ПП "Європейська партія України"
ПП "Національна платформа"
ПП "Україна Соборна"
ПП " Лібертаріанська партія 5.10"

Наталія Новак, громадський діяч
Віталій Кулик, Центр дослiдження проблем громадянського суспiльства
Віктор Таран, експерт Центру "Ейдос"
Юрій Романенко, засновник Українського інституту майбутнього, шеф-редактор порталу "Хвиля"
Дмитро Громаков, Центр соціального інжинірингу "Розпізнавання та аналіз несистемних дій" (RAND)
Сергій Гайдай, політтехнолог
Петро Охотін, політичний консультант
Тарас Плахтій, незалежний дослідник
Руслан Рохов, засновник Школи Мерів
Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог
Володимир Козленко, ГП "НОВА КРАЇНА"
Олесь Доній, Голова Центру досліджень політичних цінностей
Генадій Друзенко, правник, запрошений дослідник у Центрі конституційної демократії університету Індіани, співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова
Борис Бабін, Українська незалежна морська профспілка
Павло Себастьянович, Платформа "Громадський Уряд України" (ГУрУ)
Денис Тарасов, правозахисник
Олег Михайлик співзасновник Відкритої громадської платформи "Одеса 2020"
Освітній проект " Школа місцевого самоврядування"
ГО "Сильні громади"
ГО "Центр суспільних перетворень"
ГО "Регіональне об’єднання молоді"
ГО "Неподільна Україна в м. Кременчук та в Полтавській області"
ГО "Запорізька правозахисна ліга "Універсал"
ВМГО "Європейська молодь України"
ГО "Відкрите суспільство України"
ГО "Центр контролю передвиборчих програм"
ГО "Ліберально-Демократична Ліга України"
ГО "Російськомовні українські націоналісти"
ГО "Звіринецький сквер"
ГО "Позашляхове братерство"
ГО "Сила Громади"
ГО "Центр розвитку міського середовища"
ГО "Головне управління народного гніву"
ГО "Відкрите суспільство України"
ГО "СПІЛЬНО"
ГО "Вища партійна школа"
ГО "Інститут практичної політики

Автор: 

ВР (29228) выборы (24722) залог (514) избирательный закон (230) местные выборы (2752) партия (562) Сила людей (10)


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Топ комментарии
+5
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий
https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut

Кличко опубликовал декларацию.
В сравнении с Янелохом, Кличко Голобородько.
Нищий учитель школы.
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02.06.2020 10:17
+5
"Рога і копита" рвуться у владу. Проповзе і шмарій
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02.06.2020 10:22
+3
Виталик ещё на велике на работу ездит !!!
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02.06.2020 10:22
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Ну почему не могут - Мы же в Украине и Мер у нас Чемпион мира по Боксу - потому все может быть - эти партии нищенские только воровать хотят потому не надо пускать всяких Бомжей к выборам ...
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02.06.2020 10:14 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий
https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut

Кличко опубликовал декларацию.
В сравнении с Янелохом, Кличко Голобородько.
Нищий учитель школы.
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02.06.2020 10:17 Ответить
Виталик ещё на велике на работу ездит !!!
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02.06.2020 10:22 Ответить
диванні партії
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02.06.2020 10:15 Ответить
Вообще то насколько помню демальянс очень активно участвовал во время майдана, тогда рыгов в житомирской ОГА очень хорошо прижали. А вы в это время случаем не на диване были?
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02.06.2020 10:26 Ответить
як на мене, диванність чи дієвість партії визначається тим, як масово вона може на виборах забезпечити своє представництво у виборчих комісіях, особливо рівня дільничих. Бо бувають і регіональні партії, які здатні мати свої структури (і представництво в ДВК), скажімо, лише в одній Житомирській області.
Зрозуміло, що далеко не всі партії можуть забезпечити своїми кадрами ДВК по всій Україні... Нам, рухівцям, навіть в кращі часи не вдавалося цього на півдні та сході України (Крим, Одеса, Миколаїв, Херсон, Донецьк, Луганськ, Харків).
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02.06.2020 11:07 Ответить
Партiя регiонiв була дуже дієва.
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02.06.2020 13:49 Ответить
А расскажи где были партии "стадо недоумков", "заЖ-пу" во время второго Майдана?.
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02.06.2020 10:32 Ответить
11 непарламентских партий требуют от Рады уменьшить залоги для участия в выборах в девять раз: "Выборы мэра не могут стоить дороже выборов президента" - Цензор.НЕТ 3218

АБЗАЦ
в Украине изнасиловали свидетельницу прямо в кабинете полиции , ВСЕ В РАДЕ ЖТО ЗНАЮТ И МОЛЧАТ - нет в повестке отставки министра МВД ?

Вы шо ОФУЕЛИ , дармоеды парламентские ?
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02.06.2020 10:22 Ответить
та это была праститутка - которая сама дала всем а потом маляву накотала .... че сразу Министра под откос ... от куда такая наивность ..
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02.06.2020 10:32 Ответить
Сабакова в отставку - нельзя рабочее место использовать как притон!!!

Плохая работа с кадрами
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02.06.2020 10:34 Ответить
"Рога і копита" рвуться у владу. Проповзе і шмарій
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02.06.2020 10:22 Ответить
Коли нарід розчарується в Зеленському, він проголосує за Шарія. Шарій - 7-й презедент України-Малоросії.
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02.06.2020 10:30 Ответить
это троллинг?
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02.06.2020 10:34 Ответить
Угу.
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02.06.2020 10:44 Ответить
Найбільша біда українського суспільства - це відсутність ідеологічних партій і совкова ментальність виборців.
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02.06.2020 10:33 Ответить
не треба зменшувати , навпаки підняти ще. Щоб не було 40 кандидатів, Бо це дурдім.
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02.06.2020 10:39 Ответить
Те що ви пропонуєте значить, боротьба з головною біллю шляхом відрубування голови.
Або допомогти олігархам, щоб зменшити кількість конкурентів для них під благим приводом.
Треба так, як написано в моєму коментарі що приведений далі.
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02.06.2020 10:59 Ответить
В Украине и до того был наибольший в мире залог. А теперь вообще дикий беспредел.
Это вопиющее нарушение статьи 24 конституции, где сказано "Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками ..., майнового стану, ...."
Надо принять польскую систему, где вообще нет никакого залога, а чтобы стать кандидатом в поддержку следует набрать 100 тыс подписей избирателей. Это для президента. Для мэра конечно меньше.
Только так мы можем двигаться к Европе и к своему благу. Тем более сейчас в век компьютеризации, подписи собирать намного легче чем раньше. А пока, со своими наибольшим в мире залогом, мы идем не в Европу, а в ж-пу (Коломойского).
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02.06.2020 10:43 Ответить
И еще. Кроме сбора подписей, на постоянно или на переходной период, можно оставить и через залог. Когда будет отработано через подписи, тогда пусть те кто через залог, увеличивают для себя и подобных хоть и в 1000 раз. Но в бюллетене должно быть обозначено, кто кандидат через подписи, а кто через миллионы. Чтобы избиратели учли и это при голосовании. Думаю, что все те кто через миллионы, потерпят жесткое поражение.
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02.06.2020 11:09 Ответить
Вообще -то,проще простого сбор подписей в пользу кандидата с паспортными данными подписанта.Скажем ,10% от числа выборцив.Без права громадян подписывать более 1 подписного листа.Кто не собрал 10% -плати миллион. и участвуй.Если кандидаты не в состоянии собрать 10% -то чем они могут управлять и что организовать?
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02.06.2020 10:47 Ответить
в такому випадку кадровики і їх начальники наживуться...
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02.06.2020 11:11 Ответить
Вас бы в систему борьбы с фальшуванням.
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02.06.2020 11:21 Ответить
 
 