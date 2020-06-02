Кориневич о ситуации с коронавирусом в оккупированном Крыму: "Там действительно все очень плохо"

Ситуация с распространением коронавируса в оккупированном Крыму сложная, а действия оккупантов только усугубляют эпидемиологическую ситуацию на полуострове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" сообщил постоянный представитель Президента в Крыму Антон Кориневич.

"Там действительно все очень плохо. Но есть определенные вещи, которые представляются наиболее вопиющими.

Во-первых, призыв в вооруженные силы государства-оккупанта продолжается, несмотря на пандемию COVID-19. И это - реальная угроза жизни наших граждан в Крыму и серьезное нарушение международного гуманитарного права. Не говоря уже о том, что сам по себе призыв незаконен - и Украина говорит об этом на разных площадках, в частности в ОБСЕ.

Во-вторых, РФ рассматривает Крымский полуостров как территорию для размещения госпиталя для больных COVID-19 военнослужащих с территории РФ. С этой целью уже построен специальный госпиталь в Севастополе в бухте Омега исключительно для зараженных коронавирусом военных. Пока идет строительство, россияне используют госпитальное судно Черноморского флота РФ "Енисей", которое годами не выходило в море, а сейчас переоборудовано для больных COVID-19 военнослужащих. Мы рассматриваем это как создание дополнительной угрозы для санитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины.

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В-третьих, в контексте COVID-19 следует рассматривать и ситуацию с незаконно задержанными оккупационными властями гражданами Украины. Мы имеем много информации о том, что в местах их содержания - как в Крыму, так и на территории РФ - часто не обеспечиваются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия", - сообщил он.

Вместе с тем Кориневич подчеркнул, что незаконное авиасообщение с РФ на временно оккупированную территорию Крыма не прекращается, несмотря на эпидемию коронавируса.

"В-четвертых, в оккупированном Крыму традиционно есть проблемы в медицинской сфере: мало врачей, плохие лекарства или их дефицит, закрытие больниц.

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И в-пятых, незаконное авиасообщение с РФ на временно оккупированную территорию Крыма не прекращается. Из-за этих полетов граждане РФ могут привозить и привозят этот опасный вирус во временно оккупированный Крым", - отметил он.

""Вишенкой" на торте является то, что 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи должны состояться парады "в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне". А это - скопление гражданских лиц, военных. Уже менее чем через месяц. И мы не думаем, что пандемия и угроза коронавируса придет в ноль в конце июня", - резюмировал Кориневич.