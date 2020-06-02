"Съели мыши": из Госрезерва пропало более 2700 вагонов зерна на сумму свыше 800 млн, - советник главы МВД Апостол

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Апостола, сумма убытков составила более 800 млн грн.

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"Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорилого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось более чем в 150 вагонов-зерновозов", - добавил советник главы МВД.

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