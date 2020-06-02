"Съели мыши": из Госрезерва пропало более 2700 вагонов зерна на сумму свыше 800 млн, - советник главы МВД Апостол
Советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши".
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По словам Апостола, сумма убытков составила более 800 млн грн.
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"Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорилого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось более чем в 150 вагонов-зерновозов", - добавил советник главы МВД.
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@tZEinform
отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта.
Это прямой удар по Зеленскому, ибо без его разрешения и решения СНБО вскрытие госрезерва невозможно.
* по теме 07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам
Ответом Авакова на попытки Ермака уговорить Зеленского убрать его с должности министра на должность первого вице-премьера (а потом и ...) было оглашение информации о колоссальных хищениях продовольственного зерна в Государственном резерве.
поживился
.....
- Зерно из госрезерва ела. МНОГО.
Вагон зерна - це 70 тонн.
2700 вагонів - це 189 000 тонн зерна.
Миша в день з'їдає 3 гр зерна. Ну давайте припустимо, що українська миша дуже ненажерлива і їсть в два рази більше.
Виходить, що за місяць миша з'їсть
6 * 30 = 180 гр зерна.
Тобто щоб з'їсти один кілограм зерна, потрібні грубо кажучи 5 мишей. Тонну - соответсвенно 5000 мишей.
Разом, за найоптимістичнішими прогнозами в держрезерві орудують
5000 * 189000 = 945 000 000 мишей.
Майже мільярд мишей.
Скільки це?
Якщо миші вишикуються в шеренгу, то це буде 100 000 км, або 2,5 рази по екватору навколо нашої планети.
А якщо миші просто стануть колоною, то займуть площу:
0,05 * 0,1 = 0,005м2 (одна миша)
5 000 000м2 - все миші.
500 гектар землі.
Це 5 квадратних кілометрів.
Весь центр Києва.
А ви говорите вірус.
Ось кого потрібно боятися.
Держрезервівських мишей.
(ПУТЧ)
Вагон зерна - це 70 тонн.
Повеселило... но вот с арифметикой..
- С чего взяли, что мыши ели только один месяц, а не 10?
- Площадь проекции мыши 5х1=5 кв см, это 0,0005 кв м., а не 0,005м2 (одна миша)
Ну и так далее... а что такое десяток га мышей в условиях ОРДЛО, карантина и грядущей продажи земли?
Где божья свечка, а где чертова кочерга. Если зерно было вывезено по договорам, то какое отношение это имеет к "пропало"?
Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
И что? Операция обновления стратег запасов - рутинная и регулярная, без её проведения зерно просто сгниет на складе. Те ни о чем. Экспорт зерна Украиной - тоже рутинная и регулярная операция, те тоже ни о чем.
Единственный вопрос, который можно задать в этой ситуации "Где деньги, Зин?" Но именно его не задали.