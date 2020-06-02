Ермак подал незаконное распоряжение о назначении главы Печерской РГА на подпись Зеленскому, нарушив Конституцию, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подал распоряжение о назначении Натальи Кондрашовой на должность главы Печерской РГА без согласования Кабинета Министров, что является незаконным.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Слуги народа" Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

"Распоряжение Президента Украины #325/220-рп о назначении главы Печерской РДА является незаконным и глава офиса президента Ермак об этом знал. Осталось только разобраться уведомил ли Ермак президента о том, что подписывать распоряжение - нарушение закона", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, мэр Киева Виталий Кличко еще 8 мая отозвал из Кабмина представление на Кондрашову, а Кабинет Министров на заседании 13 мая отменил решение о представлении Кондрашовой и уже 15 мая Ермак получил письмо из правительства о том, что представление Кондрашовой нужно оставить без рассмотрения.

Также читайте: По заявлению Лероса о наличии конфликта интересов у Буславец начата проверка, - НАПК

"18 мая Ермак преследуя личные мотивы подал незаконное распоряжение без согласования КМУ на подпись Зеленского, чем нарушил Конституцию Украины, ЗУ "О столице...", ЗУ "О местных государственных администрациях". Учитывая вышесказанное, а также личную заинтересованность Ермака в назначении, требую немедленно отменить незаконное распоряжение", - подчеркнул Лерос.

Нардеп отметил, что отказ выполнить законное требование, и затягивание с увольнением, будет свидетельствовать о сознательном совершении преступления, тем более, что уже две недели отсутсвует какая-либо реакция с момента уведомления Ермака из Кабмина об отмене согласования.

В частности Лерос требует:



1. Отменить распоряжение как незаконно выданное.

2. Немедленно прекратить полномочия главы Печерской РДА Кондрашовой Н.М.

3. Провести служебное расследование.

4. Рассмотреть вопрос увольнения Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины за проф. непригодность.

5. Проинформировать Лероса о принятых мерах.

"Вчера указом президента был утвержден новый состав Национальной антикоррупционной рады и у меня это вызвало много вопросов, но хочется выделить ключевой момент: Как заместитель антикор рады может с братом торговать государственными должностями, при этом его кум нардеп Тищенко носит ему в ОПУ коробки с подношениями от смотрящего за Киевом Комарницкого?" - подытожил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ







