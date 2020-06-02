Ермак подал незаконное распоряжение о назначении главы Печерской РГА на подпись Зеленскому, нарушив Конституцию, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подал распоряжение о назначении Натальи Кондрашовой на должность главы Печерской РГА без согласования Кабинета Министров, что является незаконным.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Слуги народа" Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.
"Распоряжение Президента Украины #325/220-рп о назначении главы Печерской РДА является незаконным и глава офиса президента Ермак об этом знал. Осталось только разобраться уведомил ли Ермак президента о том, что подписывать распоряжение - нарушение закона", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, мэр Киева Виталий Кличко еще 8 мая отозвал из Кабмина представление на Кондрашову, а Кабинет Министров на заседании 13 мая отменил решение о представлении Кондрашовой и уже 15 мая Ермак получил письмо из правительства о том, что представление Кондрашовой нужно оставить без рассмотрения.
"18 мая Ермак преследуя личные мотивы подал незаконное распоряжение без согласования КМУ на подпись Зеленского, чем нарушил Конституцию Украины, ЗУ "О столице...", ЗУ "О местных государственных администрациях". Учитывая вышесказанное, а также личную заинтересованность Ермака в назначении, требую немедленно отменить незаконное распоряжение", - подчеркнул Лерос.
Нардеп отметил, что отказ выполнить законное требование, и затягивание с увольнением, будет свидетельствовать о сознательном совершении преступления, тем более, что уже две недели отсутсвует какая-либо реакция с момента уведомления Ермака из Кабмина об отмене согласования.
В частности Лерос требует:
1. Отменить распоряжение как незаконно выданное.
2. Немедленно прекратить полномочия главы Печерской РДА Кондрашовой Н.М.
3. Провести служебное расследование.
4. Рассмотреть вопрос увольнения Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины за проф. непригодность.
5. Проинформировать Лероса о принятых мерах.
"Вчера указом президента был утвержден новый состав Национальной антикоррупционной рады и у меня это вызвало много вопросов, но хочется выделить ключевой момент: Как заместитель антикор рады может с братом торговать государственными должностями, при этом его кум нардеп Тищенко носит ему в ОПУ коробки с подношениями от смотрящего за Киевом Комарницкого?" - подытожил нардеп.
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ну и пофиг, кушает хорошо, так шо глаза мона и не протирать то))
И депутаты молча все глотают . Тьфу !!!!
Раду пора закрывать
Зеленський остаточно став "Великим Трьоххвостом", а Аваков з Єрмаком - "Лупибєєм"
декоммунизация, она такая.
у нас как всегда - полусовок, полупрезидент, полуглаварь администрации, полукарантин.
с.ка, угораздило же бл. родиться то
Какая разница!
Правда, зебилоиды?!
Главное, что не Порох!
вопрос, кто страной управляет? ну точно не зеленая шмаркля. оно только видосики для лорхов снимает))))
пора внеочередные.