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Ермак подал незаконное распоряжение о назначении главы Печерской РГА на подпись Зеленскому, нарушив Конституцию, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Ермак подал незаконное распоряжение о назначении главы Печерской РГА на подпись Зеленскому, нарушив Конституцию, -

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подал распоряжение о назначении Натальи Кондрашовой на должность главы Печерской РГА без согласования Кабинета Министров, что является незаконным.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Слуги народа" Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

"Распоряжение Президента Украины #325/220-рп о назначении главы Печерской РДА является незаконным и глава офиса президента Ермак об этом знал. Осталось только разобраться уведомил ли Ермак президента о том, что подписывать распоряжение - нарушение закона", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, мэр Киева Виталий Кличко еще 8 мая отозвал из Кабмина представление на Кондрашову, а Кабинет Министров на заседании 13 мая отменил решение о представлении Кондрашовой и уже 15 мая Ермак получил письмо из правительства о том, что представление Кондрашовой нужно оставить без рассмотрения.

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"18 мая Ермак преследуя личные мотивы подал незаконное распоряжение без согласования КМУ на подпись Зеленского, чем нарушил Конституцию Украины, ЗУ "О столице...", ЗУ "О местных государственных администрациях". Учитывая вышесказанное, а также личную заинтересованность Ермака в назначении, требую немедленно отменить незаконное распоряжение", - подчеркнул Лерос.

Нардеп отметил, что отказ выполнить законное требование, и затягивание с увольнением, будет свидетельствовать о сознательном совершении преступления, тем более, что уже две недели отсутсвует какая-либо реакция с момента уведомления Ермака из Кабмина об отмене согласования.

В частности Лерос требует:

1. Отменить распоряжение как незаконно выданное.
2. Немедленно прекратить полномочия главы Печерской РДА Кондрашовой Н.М.
3. Провести служебное расследование.
4. Рассмотреть вопрос увольнения Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины за проф. непригодность.
5. Проинформировать Лероса о принятых мерах.

"Вчера указом президента был утвержден новый состав Национальной антикоррупционной рады и у меня это вызвало много вопросов, но хочется выделить ключевой момент: Как заместитель антикор рады может с братом торговать государственными должностями, при этом его кум нардеп Тищенко носит ему в ОПУ коробки с подношениями от смотрящего за Киевом Комарницкого?" - подытожил нардеп.

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Ермак подал незаконное распоряжение о назначении главы Печерской РГА на подпись Зеленскому, нарушив Конституцию, - слуга народа Лерос 01
Ермак подал незаконное распоряжение о назначении главы Печерской РГА на подпись Зеленскому, нарушив Конституцию, - слуга народа Лерос 02
Ермак подал незаконное распоряжение о назначении главы Печерской РГА на подпись Зеленскому, нарушив Конституцию, - слуга народа Лерос 03
Ермак подал незаконное распоряжение о назначении главы Печерской РГА на подпись Зеленскому, нарушив Конституцию, - слуга народа Лерос 04

Автор: 

Кабмин (14025) назначение (2165) РГА (250) Ермак Андрей (1256) Лерос Гео (378) Кондрашова (2)


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Топ комментарии
+31
Помнится кто-то говорил, что если нарушит Конституцию, то свалит. Самое время. А если серьезно, то это уголовщиной попахивает!!!
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02.06.2020 10:32
+24
Ермаку место в тюрьме, он предатель Украины, агент Путина и почему он трется во власти непонятно.Конченый Зеля не может себе нормального помощника завести? Все его помощники - советники полное лайно. Только лайно может иметь в советниках лайно.
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02.06.2020 10:37
+15
Жирный наглый боров
И депутаты молча все глотают . Тьфу !!!!

Раду пора закрывать
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02.06.2020 10:33
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ФСЕ нормально он же презЕдент ему можно все
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02.06.2020 10:29 Ответить
Ермаку место в тюрьме, он предатель Украины, агент Путина и почему он трется во власти непонятно.Конченый Зеля не может себе нормального помощника завести? Все его помощники - советники полное лайно. Только лайно может иметь в советниках лайно.
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02.06.2020 10:37 Ответить
зЕленая кукла назначит того кого скажут хозяева, а откуда хозяева куклу волновать не должно
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02.06.2020 10:43 Ответить
Да. Печально наблюдат тупую куклу на самой высокой должности в стране. Такое впечатление что не человек президент, а тупорылый биоробот без мозгов, что ему прикажут то он и делает, что напишут, то и говорит, мыслить и думать вообще не умеет.
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02.06.2020 10:48 Ответить
Помнится кто-то говорил, что если нарушит Конституцию, то свалит. Самое время. А если серьезно, то это уголовщиной попахивает!!!
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02.06.2020 10:32 Ответить
И кто его посадит?Карманный суд?)
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02.06.2020 10:37 Ответить
"Вышел кто-то из тумана, вынул ножик из кармана ........." - старая детская считалочка.
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02.06.2020 10:40 Ответить
"самое время", это уже 100500 раз что насрал в глаза избирателям.
ну и пофиг, кушает хорошо, так шо глаза мона и не протирать то))
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02.06.2020 10:47 Ответить
Жирный наглый боров
И депутаты молча все глотают . Тьфу !!!!

Раду пора закрывать
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02.06.2020 10:33 Ответить
Плісняву монобільшість влаштовує повнота їх влади. Дали свиням роги. А фуйла влаштовує стадо монобільшості, допоки воно робить те, що велено
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02.06.2020 10:47 Ответить
Жирный наглы ПРОКАЦАПСКИЙ боров
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02.06.2020 11:02 Ответить
Лерос -разоблачитель,не удосужился прочитать даже первой строки своего доноса.
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02.06.2020 10:34 Ответить
пропущено слово "листа" в цитаті листа Кабміну? Це несуттєво, оскільки його ксерокопія додається.
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02.06.2020 10:49 Ответить
Что, Михо, приступил к работе над реформами?!
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02.06.2020 11:15 Ответить
"у меркель відкрито заявили, що єрмак працює на російські спецслужби". погоняло на лубянкє цього чючєла-"козирь".
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02.06.2020 10:36 Ответить
Дэу Ланос.
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02.06.2020 10:37 Ответить
ну хоть такой
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02.06.2020 10:47 Ответить
Это погоняло у Лероса. Он в курсе
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02.06.2020 10:54 Ответить
Головне, щоб Бубочка не встиг злиняти в Ростов. Другий термін Півшостий повинен провести на нарах.
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02.06.2020 10:39 Ответить
Півшостий. не чув. дякую
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02.06.2020 10:55 Ответить
У Меркель відкрито заявили, що Єрмак працює на російські спецслужби .....
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02.06.2020 10:39 Ответить
Скільки разів казать: читайте Євгенія Наумова, "Коралове місто". Там описана ситуація, максимально схожа на сьогоднішню Україну... Чи вже не тільки серйозні книги читать розучилися, але і дитячі казки не сприймаються?
Зеленський остаточно став "Великим Трьоххвостом", а Аваков з Єрмаком - "Лупибєєм"
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02.06.2020 10:39 Ответить
та конституцию уже растоптали зе-мрази, сейчас идет эпоха беззакония от зе-мафии
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02.06.2020 10:43 Ответить
бульв. "дружбы уродов".....
декоммунизация, она такая.
у нас как всегда - полусовок, полупрезидент, полуглаварь администрации, полукарантин.
с.ка, угораздило же бл. родиться то
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02.06.2020 10:45 Ответить
Чхати хотіли Зеленський і Єрмак на Консультацію... Сподіваюся з часом ці двоє опиняться за гратами.
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02.06.2020 10:51 Ответить
Нарушил, не нарушил...
Какая разница!
Правда, зебилоиды?!
Главное, что не Порох!
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02.06.2020 11:13 Ответить
Если рада промолчит значит они подельники. Узурпация власти и покушение на государственый строй.
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02.06.2020 11:17 Ответить
Дык, деньги за должность были уже уплачену его брату.
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02.06.2020 11:39 Ответить
да уж, не лох оманский при главе администрации дерьмака. что дерьмак скажет, то осел оманский и делает))))
вопрос, кто страной управляет? ну точно не зеленая шмаркля. оно только видосики для лорхов снимает))))
пора внеочередные.
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02.06.2020 12:15 Ответить
лерос - пнутая под зад обиженка, гадит.
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02.06.2020 16:41 Ответить
Поки народ не отямиться, беззаконня буде продовжуватись.
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02.06.2020 21:26 Ответить
Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 5278
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03.06.2020 00:38 Ответить
 
 