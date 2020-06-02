РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8498 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
874 1

В ВСУ зафиксировано 10 новых случаев COVID-19, всего болеют 124 человека, - Командование Медсил

В ВСУ зафиксировано 10 новых случаев COVID-19, всего болеют 124 человека, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за сутки выявлено 10 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Командование Медсил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10.00 2 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели - 115 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 448 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 137 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится два человека (Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

Восемь человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ривненская - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания

Автор: 

армия (8492) карантин (16729) ВСУ (6547) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То жодного, то 10. Дивно. Швидкого одужання воїнам
показать весь комментарий
02.06.2020 10:50 Ответить
 
 