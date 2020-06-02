В ВСУ зафиксировано 10 новых случаев COVID-19, всего болеют 124 человека, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за сутки выявлено 10 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Командование Медсил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10.00 2 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели - 115 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 448 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 137 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится два человека (Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

Восемь человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ривненская - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания