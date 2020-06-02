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Полицейские Сулима и Кузив занимались насилием и ранее, но их спасал принцип "свои прикрывают своих", - Маси Найем

Полицейские Сулима и Кузив занимались насилием и ранее, но их спасал принцип

На полицейских Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, ранее поступали жалобы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Более десяти заявлений от разных людей было написано на подозреваемых. В заявлениях говорилось о насилии", - написал Найем.

Он отмечает, что виновны в случившемся также сотрудники внутренней безопасности, которые могли предотвратить изнасилование жительницы Кагарлыка.

"Если бы Департамент внутренней безопасности выполнял свои функции - события с изнасилованием можно было бы избежать. Но этот Департамент фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: свои прикрывают своих. Поэтому подозреваемых точно должно быть больше. В том числе по личному составу Департамента внутренней безопасности", - считает адвокат.

Читайте также: По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Полицейские Сулима и Кузив занимались насилием и ранее, но их спасал принцип свои прикрывают своих, - Маси Найем 01

изнасилование (915) Нацполиция (16427) Найем Маси (138)


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Топ комментарии
+19
Не смішіть мої тапочки. Вони будуть сидіти в елітній зоні для мусорів та інших держчиновників. Там всі свої і такі самі.
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02.06.2020 10:53
+15
Я не против полиции, я её просто боюсь ©
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02.06.2020 10:52
+10
Такие психопатические принципы прикрытия "своих" бандитов и преступников в полиции нужно немедленно прекращать и уволить всех психически ненормальных. Такие как эти два конченых ублюдка в полиции сейчас много. Реформа и переаттестация ничего не дали.
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02.06.2020 10:54
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На зоне с таким диагнозом, тоже принципы действуют. Знаете каккие?
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02.06.2020 10:51 Ответить
Не смішіть мої тапочки. Вони будуть сидіти в елітній зоні для мусорів та інших держчиновників. Там всі свої і такі самі.
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02.06.2020 10:53 Ответить
если будут.
ибо женщина изнасиловала их, а потом постреляла из табельного. Аваков отвечает за базар
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02.06.2020 10:59 Ответить
Такие психопатические принципы прикрытия "своих" бандитов и преступников в полиции нужно немедленно прекращать и уволить всех психически ненормальных. Такие как эти два конченых ублюдка в полиции сейчас много. Реформа и переаттестация ничего не дали.
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02.06.2020 10:54 Ответить
Там практически все такие ((
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02.06.2020 11:02 Ответить
Ну, практіческі має свій відсоток. Просто адекватним нема куди навіть поскаржитися. Багато у нас вийде на захист адекватного мєнта, який піде проти системи? І що йому робити потім?
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02.06.2020 11:07 Ответить
А що робити пересічним громадянам? Куди скаржитися цій бідній жінці? А іншим жінкам??
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02.06.2020 11:10 Ответить
думать, а не голосовать по приколу
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02.06.2020 11:26 Ответить
Ой, да ладно. Кто привел квакава на этот пост? С какого года он министр всех силовых ведомств ??
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02.06.2020 11:28 Ответить
юля его выдвинула... но при Порохе менты борзели меньше.
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02.06.2020 11:29 Ответить
Но назначил барыга. Такой же беспредел был. И предупреждали, чем это все может закончиться.
Сейчас обнародуют факты, чтобы снять его
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02.06.2020 11:32 Ответить
"при Порохе менты борзели меньше" я патсталом. Вони й не переставали, просто Чурчхєла з Аваковим кричали "ета наші мальчікі!"
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02.06.2020 11:43 Ответить
При порохе даже сахар слаще был ))
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02.06.2020 12:52 Ответить
Так керівництво там все психічно нормальне і пройшло атистацію та комісію благовірних...
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02.06.2020 11:05 Ответить
Так "реформа" ж по грузинским лекалам! Почитайте грузинских правозащитников о том что вытворяли грузинские полицейские при Михе в Грузии. По сравнению с ними у нас не менты а чисто "гуманисты"... Вот поэтому все эти "грузинские реформаторы" сбежали в гастарбайтеры к нам и бояться вернуться в Грузию...
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02.06.2020 11:06 Ответить
Я не против полиции, я её просто боюсь ©
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02.06.2020 10:52 Ответить
Це, тому що у них зарплата маленька.
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02.06.2020 10:52 Ответить
Психопат одинаков при любой зарплате, его мозг от нее не зависит и не меняется.Это глубокий маразм думать, что можно взрослому человеку изменить мозг.
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02.06.2020 10:56 Ответить
То, ви не довіряєте Чурчхелі? А як же з самою успішною рехвормою, а "наші мальчікі", а Дейдей?
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02.06.2020 11:03 Ответить
капитан очевидность, а не Маси....
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02.06.2020 10:55 Ответить
В Штатах при залете полицейского лишат пенсии! Это не просто увольнение, это бедность и нищета без пенсионного обеспечения. Нормальная статья в законе пытается выровнять подобные прецеденты. Почему у нас такого нет?
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02.06.2020 10:56 Ответить
было шо в Н.Й. - полисмены "брали таксу" с торговцев, в т.ч. и даже шапками и прочими копейками.
выгнали, но просто то шо они потеряли, если подсчитать - где-то по миллиону(выплаты, бенефиты, пенсия), так шо да, тупые дураки.
но в Макдак пойдут если припрет.
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02.06.2020 11:03 Ответить
https://censor.net/user/363687 А у нас что, при залете и после увольнения, пенсию оставляют?
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02.06.2020 14:05 Ответить
а есть закон про "потерю пенсии"? Раз нет, то все.
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02.06.2020 14:41 Ответить
Поліцейські Сулима і Кузів чинили насильство і раніше, але їх рятував принцип "свої прикривають своїх", - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 3927 https://censor.net/user/363687 Были случаи, когда увольняли за 2 недели, до пенсии, после 20 лет работы и никакой пенсии. Причем здесь закон-то? Нельзя все регулировать законами. Там сложная процедура, считают вплоть до одного дня. А если увольняют - то все, тема закрыта.
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02.06.2020 14:55 Ответить
Жесть. Это даже хуже чем в США.
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02.06.2020 11:11 Ответить
Что то не слышно главной защитницы гендерного равенства и прав женщин Ирины Геращенко .Или у неё вся деятельность заключается в том, что бы посветиться на очередной международной конференции ?
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02.06.2020 11:12 Ответить
Ірка - всього лиш лялька на волохатій руці Петра
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02.06.2020 11:34 Ответить
Прикольный пуштун Маси... А почему б Маси не вспомнить о том что продавшийся с потрохами Пете его родственник Мустафа Найем и став депутатом ввез в страну под видом беженцев ... 92 родственника из Афганистана. Целый клан! Это ж когда украинцы своих покрывают это "преступление", а когда Мустафа трахнул налогоплательщиков-украинцев во имя клана своих родственников и они вдруг резко повсплывали "генералами", "адвокатами", "депутатами", "начальчальничками" то так и должно быть ибо это "угодно Аллаху"! Теперь осталось только купить телеканал и выпустить на улицы Киева машины с громкоговорителями и камлать "Афганские пуштуны - самый честный народ в мире! Аллах Акбар!"
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02.06.2020 11:16 Ответить
Что-то 92 родственника из Афгана не помешали Мустафе отгрести в хлебало от гордого чеченского овцейопа прямо посреди Киева .
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02.06.2020 11:37 Ответить
Ну так от украинцев его защищало депутство, а овцейопам корочка по-барабану.
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02.06.2020 11:48 Ответить
А вот тут я не согласен. Почему депутатство не защитило Шуфрича от украинцев? Или Киву? У них бракованные депутатства?
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02.06.2020 11:52 Ответить
Ох и пострадали, болезные... Один миллионер и другой уже на хорошем "подсосе"...
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02.06.2020 12:00 Ответить
да?
может Мустафа высрал быкам: "мат тфою и*ал"? они и не выдержали и так сломали челюсть, правда так шо Мустафа потом смело разговаривал и даже не опух.
а за киву и шуфрича - знали что они депутаты, ну и результат немного более того. впечатл.
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02.06.2020 12:16 Ответить
Хз чё там Мустафа им высрал. Я свечку не держал. Но не думаю, что стая шакалов против одного щуплого афганца себя сильно сдерживала. В той ситуации для получения в репу и "Привет, пацаны" было бы достаточно
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02.06.2020 14:24 Ответить
они его подрезАли, а он видимо высрал шо депутат и наразился на "да я и сам дэпутат ф Дагэстане"
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02.06.2020 15:08 Ответить
типовий перевод стрілок
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02.06.2020 11:44 Ответить
Семен Скрепецкий для российских силовиков придумал термин "изнасиловики". Мы недалеко от россиянцев ушли.
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02.06.2020 11:19 Ответить
Ну, видно "изнасиловики" і є #адиннарот
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02.06.2020 11:45 Ответить
Опа, это случайно не тот Ivan Sulima, который тут за ВОНУ топил?
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02.06.2020 11:36 Ответить
Да, тут сидит вся Украина и общается с вами
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02.06.2020 12:15 Ответить
тогда надо валить
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02.06.2020 12:17 Ответить
давно пора. все патриоты давно уже в Польше.
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02.06.2020 14:25 Ответить
Это ( круговая порука в МВД ) не прекратится никогда . Нужно создавать отдел внутренних расследований не из числа полицейских , а из общественников и правозащитников , никак не связанных с полицией . Наделять их функциями следователей с доступом к полицейской документации , иным материалам и так далее . Но главное , повторяю , - они не должны входить в структуры полиции .!! Иначе всё будет бесполезно . .

То же самое и по других силовиках , их должно контролировать гражданскoе общество ,, а не они сами себя , как сейчас .!
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02.06.2020 11:41 Ответить
є Конституція і закони де розписані всі функції. Кожна ліва організація може бути визнана нікчемною в суді.
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02.06.2020 11:47 Ответить
красиве українське ім'я Масі... так от, Масі - ***** не захоче - кобель не вскоче... коротше, потрібно розбиратись конкретно...
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02.06.2020 11:55 Ответить
Дивно, що при цій системі свідомого відбору лайна від чесних кандидатів вони ці виродки, ще не в ГУ МВС України. Вся система призначень заточена на знаходження таких осіб у яких є кримінальні косяки, і досьє з якими їх начальник використовує як чарівну палочку для управління такими суб'єктами. Це ми бачимо з часів всіх президентів де існує ліфт для бандитів з низу до самих верхів влади як приклад "орли"Кравченка і Гонгадзе. Тому ця ситуація буде і далі розростатись і знищувати країну. Потрібна системна зміна у законах про конкурси, звання, призначення начальників за певні заслуги і їх відкриті вибори громадянами принаймні у райвідділ, письмові конкурси для оцінки рівня освіти кандидата, а не п'янка з міністром у лісополосі з наступним призначенням особи з підмоченою репутацією але вовчою відданістю хазяїну згарї.
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02.06.2020 12:13 Ответить
Дело галаголит Наем!
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02.06.2020 12:14 Ответить
Безнаказанность- порождает вседозволенность!
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02.06.2020 13:01 Ответить
можно подумать они вдвоём это всё делали,
мусора мрази
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02.06.2020 14:34 Ответить
Что бы работал внутренний департамент нада кидать командировки по областям.Тогда фиг будет кумовство.Наказание полицейских должно быть двократное учитывая что они имеют власть.Вот по закону их наказывать двойными а то и тройными сроками.
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02.06.2020 15:24 Ответить
 
 