Полицейские Сулима и Кузив занимались насилием и ранее, но их спасал принцип "свои прикрывают своих", - Маси Найем
На полицейских Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, ранее поступали жалобы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.
"Более десяти заявлений от разных людей было написано на подозреваемых. В заявлениях говорилось о насилии", - написал Найем.
Он отмечает, что виновны в случившемся также сотрудники внутренней безопасности, которые могли предотвратить изнасилование жительницы Кагарлыка.
"Если бы Департамент внутренней безопасности выполнял свои функции - события с изнасилованием можно было бы избежать. Но этот Департамент фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: свои прикрывают своих. Поэтому подозреваемых точно должно быть больше. В том числе по личному составу Департамента внутренней безопасности", - считает адвокат.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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ибо женщина изнасиловала их, а потом постреляла из табельного. Аваков отвечает за базар
Сейчас обнародуют факты, чтобы снять его
выгнали, но просто то шо они потеряли, если подсчитать - где-то по миллиону(выплаты, бенефиты, пенсия), так шо да, тупые дураки.
но в Макдак пойдут если припрет.
может Мустафа высрал быкам: "мат тфою и*ал"? они и не выдержали и так сломали челюсть, правда так шо Мустафа потом смело разговаривал и даже не опух.
а за киву и шуфрича - знали что они депутаты, ну и результат немного более того. впечатл.
То же самое и по других силовиках , их должно контролировать гражданскoе общество ,, а не они сами себя , как сейчас .!
мусора мрази