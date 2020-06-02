Полицейские Сулима и Кузив занимались насилием и ранее, но их спасал принцип "свои прикрывают своих", - Маси Найем

На полицейских Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, ранее поступали жалобы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Более десяти заявлений от разных людей было написано на подозреваемых. В заявлениях говорилось о насилии", - написал Найем.

Он отмечает, что виновны в случившемся также сотрудники внутренней безопасности, которые могли предотвратить изнасилование жительницы Кагарлыка.

"Если бы Департамент внутренней безопасности выполнял свои функции - события с изнасилованием можно было бы избежать. Но этот Департамент фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: свои прикрывают своих. Поэтому подозреваемых точно должно быть больше. В том числе по личному составу Департамента внутренней безопасности", - считает адвокат.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.