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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в РФ 8,8 тыс. случаев COVID-19, 182 человека скончались, всего 423,7 тыс. инфицированных

За сутки в РФ 8,8 тыс. случаев COVID-19, 182 человека скончались, всего 423,7 тыс. инфицированных

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 863 случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 41,9% новых пациентов не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в РФ зарегистрирован 423 741 случай коронавирусной инфекции

Суточный прирост в России с 18 мая держится примерно на одном уровне: от 8,3 тыс. до 9,2 - 9,4 тыс. Накануне в России было 9 тыс., до этого в воскресенье - 9,2 тыс., в субботу - 8,9 тыс. Темп прироста во вторник составил +2,14% - этот показатель стабильно снижается по мере роста общего числа заболевших.

Умерли в России за сутки 182 человека, общее число летальных исходов достигло 5 037. Если не считать 29 мая, когда показатель смертности был рекордным за все время (232), данные во вторник чуть выше средних значений за последнюю неделю (181 - 138). Смертность в России ожидаемо выросла после пиковых значений прироста новых случаев, которые пришлись на 3-13 мая (с самой высокой точкой 11 мая - 11 656).

Выписаны за сутки 11 108 человек, всего вылечившихся 186 985 человек. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 719. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по общему числу заболевших. На первом месте остаются США (1,81 млн, +21,2 тыс.), на втором - Бразилия (526 тыс., +11,6 тыс.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны РФ объявили о начале испытаний российской вакцины от коронавируса на военных

Автор: 

карантин (16729) россия (95372) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
24 июня - ВСЕ НА ПАРАД, дарагие расссияне!!! ветераны младше 65 лет тоже приглашаются на красную площадь!!!
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02.06.2020 10:59
+2
В Твиттере ролик был как "лечат" в московской(!) больнице.

Это просто можно воспринимать как "статистику" Рашки.
Столетиями от этого говна кроме лжи и проблем - не было. Так что.... нехай щастить
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02.06.2020 10:56
+2
Вот недотепы! такими темпами Америгу не догнать! Поднажмите в получении коллективного иммунитета! что это за безобразие? хоть парад какой проведите, что-ли.....
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02.06.2020 10:56
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В Твиттере ролик был как "лечат" в московской(!) больнице.

Это просто можно воспринимать как "статистику" Рашки.
Столетиями от этого говна кроме лжи и проблем - не было. Так что.... нехай щастить
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02.06.2020 10:56 Ответить
Вот недотепы! такими темпами Америгу не догнать! Поднажмите в получении коллективного иммунитета! что это за безобразие? хоть парад какой проведите, что-ли.....
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02.06.2020 10:56 Ответить
Так в Украине то же самое порохосрань визжит что нужно снять карантин и маски и заработать коллективный иммунитет
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02.06.2020 11:13 Ответить
24 июня - ВСЕ НА ПАРАД, дарагие расссияне!!! ветераны младше 65 лет тоже приглашаются на красную площадь!!!
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02.06.2020 10:59 Ответить
На россии тоже бывают, ряженые...
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02.06.2020 11:09 Ответить
Статистика (ЛЮБАЯ!) в рашке - это политический инструмент. А после того как пукин объявил даты парада и плебисцита ... ваще можно не смотреть не на какие цифры по КОВИД. Дураку понятно, что даже если они там все вымрут, статистика будет показывать "плавное снижение кол-ва инфицированных"
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02.06.2020 11:26 Ответить
только в Москве по даним риа новости умерло 71 человек - поетому 180 человек на всю россию ето чушь
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02.06.2020 12:09 Ответить
Почему так мало? Ждём увеличения количества смертей до тех пор пока вы забудете об Украине.
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02.06.2020 12:47 Ответить
Сущая мелочь, но как радует!!!
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02.06.2020 14:51 Ответить
 
 