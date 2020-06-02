За сутки в РФ 8,8 тыс. случаев COVID-19, 182 человека скончались, всего 423,7 тыс. инфицированных

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 863 случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 41,9% новых пациентов не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в РФ зарегистрирован 423 741 случай коронавирусной инфекции

Суточный прирост в России с 18 мая держится примерно на одном уровне: от 8,3 тыс. до 9,2 - 9,4 тыс. Накануне в России было 9 тыс., до этого в воскресенье - 9,2 тыс., в субботу - 8,9 тыс. Темп прироста во вторник составил +2,14% - этот показатель стабильно снижается по мере роста общего числа заболевших.

Умерли в России за сутки 182 человека, общее число летальных исходов достигло 5 037. Если не считать 29 мая, когда показатель смертности был рекордным за все время (232), данные во вторник чуть выше средних значений за последнюю неделю (181 - 138). Смертность в России ожидаемо выросла после пиковых значений прироста новых случаев, которые пришлись на 3-13 мая (с самой высокой точкой 11 мая - 11 656).

Выписаны за сутки 11 108 человек, всего вылечившихся 186 985 человек. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 719. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по общему числу заболевших. На первом месте остаются США (1,81 млн, +21,2 тыс.), на втором - Бразилия (526 тыс., +11,6 тыс.).

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