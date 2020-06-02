Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта, "слуга народа" Ткаченко

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат на должность министра культуры Александр Ткаченко заявил, что его первой задачей на посту будет помощь культуре выжить во время пандемии коронавируса.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы видим необходимость помощи культуре и креативным индустриям. Секвестр бюджета состоялся. К сожалению, индустрия и культура в целом находятся в не лучшем положении. И самое главное сейчас для нас - это вопрос выживания и возможности поставить культуру и культурные индустрии на ноги из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом", - сказал Ткаченко.

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Он рассказал, что ситуации, когда облэнерго отключают музеи за "копеечные" долги – недопустимы.

"И, очевидно, что это на повестке дня в первую очередь. Решим этот вопрос - будем дальше говорить и о следующих", - сказал Ткаченко.

Он сообщил, что парламент рассмотрит вопрос о его назначении на должность министра культуры после того, как ВР получит представление от Кабмина и рассмотрит его на комитете.

31 мая Александр Ткаченко объявил о намерении участвовать в праймериз "Слуги народа" к выборам мэра Киева. О таких же планах сообщили его коллеги Александр Дубинский и Александр Качура.

1 июня Качура сообшил, что фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.

Напомним, до выборов в Верховную Раду 2019 года Ткаченко был гендиректором группы телеканалов "1+1 Media", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.