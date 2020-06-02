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Новости Коронавирус и карантин
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Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта, "слуга народа" Ткаченко

Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта,

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат на должность министра культуры Александр Ткаченко заявил, что его первой задачей на посту будет помощь культуре выжить во время пандемии коронавируса.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы видим необходимость помощи культуре и креативным индустриям. Секвестр бюджета состоялся. К сожалению, индустрия и культура в целом находятся в не лучшем положении. И самое главное сейчас для нас - это вопрос выживания и возможности поставить культуру и культурные индустрии на ноги из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом", - сказал Ткаченко.

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Он рассказал, что ситуации, когда облэнерго отключают музеи за "копеечные" долги – недопустимы.

"И, очевидно, что это на повестке дня в первую очередь. Решим этот вопрос - будем дальше говорить и о следующих", - сказал Ткаченко.

Он сообщил, что парламент рассмотрит вопрос о его назначении на должность министра культуры после того, как ВР получит представление от Кабмина и рассмотрит его на комитете.

31 мая Александр Ткаченко объявил о намерении участвовать в праймериз "Слуги народа" к выборам мэра Киева. О таких же планах сообщили его коллеги Александр Дубинский и Александр Качура.

1 июня Качура сообшил, что фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.

Напомним, до выборов в Верховную Раду 2019 года Ткаченко был гендиректором группы телеканалов "1+1 Media", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

карантин (16729) культура (839) Ткаченко Александр (429) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
об 95м квартале и великом деятеле культуры олежике кошевом лысом полупокере - чё не ясно
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02.06.2020 11:00
+11
Чего он накурился? О какой культуре оно несет?
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02.06.2020 10:59
+10
Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта, "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 4837 Як хтось подумав, що мова, релігія, історія - це пріоритети, як було при Пороху - ні, це питання, які вони збираються "переглянути"!. А враховуючи позицію по цим питанням, встановлену минулою владою, переглянути можна тільки: мова - російська, релігія - рпцшна, історія - фсбшна.
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02.06.2020 11:01
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Чего он накурился? О какой культуре оно несет?
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02.06.2020 10:59 Ответить
об 95м квартале и великом деятеле культуры олежике кошевом лысом полупокере - чё не ясно
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02.06.2020 11:00 Ответить
Не олежик, а женік - олєжика в 43-му німці розстріляли.
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02.06.2020 11:02 Ответить
тьху один херн фейковый типочке из кошары да ещё и трусливый как и вава но понтов будто он Тарантино с Джони Депом
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02.06.2020 11:04 Ответить
Ок, Олега розстріляли, а Женю поки що ні.
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02.06.2020 11:23 Ответить
Це про Квартал-95 і нерухомість культурних центрів, включаючи музеї.
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02.06.2020 11:01 Ответить
Понял , что в Меры не Светит и решил подзаработать министром культуры. Слова твои ничего не значат , потому что с момента заступления в должность , все Кардинально Меняется.
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02.06.2020 11:00 Ответить
и тут "главное выжить"

самое интересное, что все актеры театров, который с радостью голосовали за зелебобу, даже не могут понять почему будут выживать.. у них "государство ущемляет культуру", а то что они это и выбали - они как-то не могут смекнуть.. к сожалению..
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02.06.2020 11:01 Ответить
Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта, "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 4837 Як хтось подумав, що мова, релігія, історія - це пріоритети, як було при Пороху - ні, це питання, які вони збираються "переглянути"!. А враховуючи позицію по цим питанням, встановлену минулою владою, переглянути можна тільки: мова - російська, релігія - рпцшна, історія - фсбшна.
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02.06.2020 11:01 Ответить
Генератор и создатель Г на Г+Г загаворил о выживании культурі. Столько лет этот коЗЕл её уничтожал разного рода сериалами аля "Скоты" и шоу для одебиливания людей типа "Подворотня 95", ложью от МРАЗИйчук с её борщевмм набором, а тут заговорил о віживании. ЗеДятлы, есть ли предел лецимерию и лжи ваших избранников? О ГРАБЕЖЕ ими страны я уже вас не спраши ваю.
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02.06.2020 11:05 Ответить
Пропал дом (с)
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02.06.2020 11:11 Ответить
Однозначно.
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02.06.2020 11:30 Ответить
Та шо ж це коїться? Не пройшло й року моновлади, як ця моновлада починає боротися за виживання то економіки, то медицини, то культури... Що ж ви, курви, зробили з країною за рік, що всюди виживати треба?
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02.06.2020 11:15 Ответить
Сумніваюсь, що у мене і чувака з Г+Г, який керував отупінням нації, спільне розуміння того, що таке культура
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02.06.2020 11:17 Ответить
Ключове слово "креативна індустрія" - тут по Фройду. Цей рогатий чорт прирівнює культуру, яка включає в себе ментальність, історію, тощо з банальним зароблянням бабок на тупості і поверхневості маргіналів, де він себе почуває як риба у воді.
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02.06.2020 11:22 Ответить
первой задачей на посту будет помощь культуре выжить во время пандемии коронавируса. Источник: https://censor.net/n3199434

Какой культуре? Культуре-73 - сватов, 95 квартала и и сериала про голобородька? О да, он таки поможет!
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02.06.2020 11:19 Ответить
Когда-то говорили: "Если в России заговорили о патриотизме - значит, что-то украли...". А сейчас можно говорить похоже: Если заговорили о прогрессивных инициативах, с использованием массы "иностранных" слов - значит, собираются красть и "пилить бюджетные деньги...".
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02.06.2020 11:23 Ответить
Як хтось подумав, що мова, релігія, історія - це пріоритети, як було при Пороху -
Последствия такой расстановки приоритетов: третий год больше всего валюты Украины дает экспорт и сдача в лизинг укр гастарбайтеров. Вопрос: зачем гастарбайтерам эти приоритеты мова, релігія, історія.
Не будет нормальной экономики - макс что останется от ""мова, релігія, історія" - это экспозиция в чьем-то этнографическом музее. Потому что "чью водочку пьем, того и песенки поем". Селяви, чтоб её.
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02.06.2020 11:25 Ответить
Гастарбайтери - громадяни, які вважають, що 5-6 тис грн на місяць - це бідність.
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02.06.2020 11:34 Ответить
Гастарбайтери - громадяни, які вважають, що 5-6 тис грн на місяць - це бідність.
Гастарбайтеры - это граждане Украины, которые понимают, что гражданину Украины на Украине на жизнь семье граждан Украине не заработать. Многие - не все - проходят этапы:
- 1. Временный выезд на заработки за бугор,
- 2. Устройство на постоянную работу за бугром.
- 3. Получение ПМЖ за бугром и обустройство на постоянку.
- 4. Получение забугорного гражданства.
- 5. Перетаскивание за бугор семьи, родителей...
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02.06.2020 13:12 Ответить
Поглядываем на захваченную и ставшую частной территорию с усадебкой в парковой зоне Киева Гидропарке! Уверен, что площадь имения уменьшаться не будет, а наоборот. ))))))
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02.06.2020 11:29 Ответить
Ось так приходить кінець культурі, як галузі
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02.06.2020 11:38 Ответить
"Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта, "слуга народа" Ткаченко" - https://zik.ua/ru/news/ludyna/seychas_glavnoe_vyzhit_a_togda_vyrulim_zelenskiy_965914 Сейчас главное выжить, а тогда "вырулим", - Зеленский - какая сволочь стремится уничтожить всё украинское?
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02.06.2020 11:41 Ответить
а если не выживут или не переживут люди ?
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02.06.2020 11:43 Ответить
а если не выживут или не переживут люди ?
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02.06.2020 11:45 Ответить
Ну раз "выживание культуры", то ясно какие планы.
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02.06.2020 12:16 Ответить
А зупинити знищення української мови для цього кандидата не в приорітеті?
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02.06.2020 17:40 Ответить
Приорітет для нього як раз посилити знищення української мови.
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02.06.2020 20:58 Ответить
" Нам не нужны творцы, нам нужны криэйторы!" (с) Пелевин, Дженерейшен Пи...
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03.06.2020 00:14 Ответить
 
 