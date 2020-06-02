Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта, "слуга народа" Ткаченко
Народный депутат от "Слуги народа", кандидат на должность министра культуры Александр Ткаченко заявил, что его первой задачей на посту будет помощь культуре выжить во время пандемии коронавируса.
Об этом он сказал журналистам перед началом заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На сегодня мы видим необходимость помощи культуре и креативным индустриям. Секвестр бюджета состоялся. К сожалению, индустрия и культура в целом находятся в не лучшем положении. И самое главное сейчас для нас - это вопрос выживания и возможности поставить культуру и культурные индустрии на ноги из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом", - сказал Ткаченко.
Он рассказал, что ситуации, когда облэнерго отключают музеи за "копеечные" долги – недопустимы.
"И, очевидно, что это на повестке дня в первую очередь. Решим этот вопрос - будем дальше говорить и о следующих", - сказал Ткаченко.
Он сообщил, что парламент рассмотрит вопрос о его назначении на должность министра культуры после того, как ВР получит представление от Кабмина и рассмотрит его на комитете.
31 мая Александр Ткаченко объявил о намерении участвовать в праймериз "Слуги народа" к выборам мэра Киева. О таких же планах сообщили его коллеги Александр Дубинский и Александр Качура.
1 июня Качура сообшил, что фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.
Напомним, до выборов в Верховную Раду 2019 года Ткаченко был гендиректором группы телеканалов "1+1 Media", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
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самое интересное, что все актеры театров, который с радостью голосовали за зелебобу, даже не могут понять почему будут выживать.. у них "государство ущемляет культуру", а то что они это и выбали - они как-то не могут смекнуть.. к сожалению..
Какой культуре? Культуре-73 - сватов, 95 квартала и и сериала про голобородька? О да, он таки поможет!
Последствия такой расстановки приоритетов: третий год больше всего валюты Украины дает экспорт и сдача в лизинг укр гастарбайтеров. Вопрос: зачем гастарбайтерам эти приоритеты мова, релігія, історія.
Не будет нормальной экономики - макс что останется от ""мова, релігія, історія" - это экспозиция в чьем-то этнографическом музее. Потому что "чью водочку пьем, того и песенки поем". Селяви, чтоб её.
Гастарбайтеры - это граждане Украины, которые понимают, что гражданину Украины на Украине на жизнь семье граждан Украине не заработать. Многие - не все - проходят этапы:
- 1. Временный выезд на заработки за бугор,
- 2. Устройство на постоянную работу за бугром.
- 3. Получение ПМЖ за бугром и обустройство на постоянку.
- 4. Получение забугорного гражданства.
- 5. Перетаскивание за бугор семьи, родителей...