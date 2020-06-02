Житель Мукачево пожаловался на действия копов и покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Прокуратура проводит проверку

Полиция Закарпатья устанавливает обстоятельства самоубийства жителя Мукачево.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Закарпатской области в Facebook.

По данным правоохранителей, около 19:00 в полицию поступило сообщение от соседей о смерти жителя Мукачево, 1992 года рождения.

Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети.

Правоохранители выясняют мотивы и причины поступка мужчины.

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Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области в Facebook, Мукачевской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту возможного доведения мужчины до самоубийства.

"Данная информация обнаружена в ходе мониторинга социальной сети. Так, мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем, кончает жизнь самоубийством", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства.

Досудебное расследование осуществлять следственные ТУ ГБР в г. Львове.

Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Как пишет местное издание "Мукачево.NET", во время прямого эфира в Facebook мужчина обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели, надел на шею петлю и совершил самоубийство, через несколько секунд трансляция остановилась.

"Я проклинаю ... в особенности му***ов Мукачевского отдела, которые ... мне жизни не дают", - говорит мужчина на видео перед самоубийством.



Фото: сайт Мукачево.NET







