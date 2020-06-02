РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8390 посетителей онлайн
Новости Силовики
27 613 84

Житель Мукачево пожаловался на действия копов и покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Прокуратура проводит проверку

Житель Мукачево пожаловался на действия копов и покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Прокуратура проводит проверку

Полиция Закарпатья устанавливает обстоятельства самоубийства жителя Мукачево.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Закарпатской области в Facebook.

По данным правоохранителей, около 19:00 в полицию поступило сообщение от соседей о смерти жителя Мукачево, 1992 года рождения.

Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети.

Правоохранители выясняют мотивы и причины поступка мужчины. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские устанавливают обстоятельства гибели матери и 6-месячного ребенка, выпавших из окна 19 этажа в Харькове. ВИДЕО

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области в Facebook, Мукачевской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту возможного доведения мужчины до самоубийства.

"Данная информация обнаружена в ходе мониторинга социальной сети. Так, мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем, кончает жизнь самоубийством", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства.

Досудебное расследование осуществлять следственные ТУ ГБР в г. Львове.

Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Как пишет местное издание "Мукачево.NET", во время прямого эфира в Facebook мужчина обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели, надел на шею петлю и совершил самоубийство, через несколько секунд трансляция остановилась.

"Я проклинаю ... в особенности му***ов Мукачевского отдела, которые ... мне жизни не дают", - говорит мужчина на видео перед самоубийством.

Житель Мукачево пожаловался на действия копов и покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Прокуратура проводит проверку 01
Фото: сайт Мукачево.NET

Житель Мукачево пожаловался на действия копов и покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Прокуратура проводит проверку 02
Житель Мукачево пожаловался на действия копов и покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Прокуратура проводит проверку 03

Мукачево (345) Нацполиция (16427) правоохранительные органы (2968) прокуратура (5005) самоубийство (995) силовики (2797)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
А вот Геращенко утверждает, что даже если все копы изнасилуют всё население Украины, все равно Авакова нельзя увольнять и как-либо наказывать. Бо насилие копов - это не от злости, а от избытка любви к гражданам.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:05
+36
Действительно... кто?! Каждый день перестрелки, убийства, изнасилования с участием полиции. А в тюрьме сидит детский кардио-хирург и тд
В стране полицейский беспредел. Чего ж его увольнять?!
показать весь комментарий
02.06.2020 11:16
+18
Когда, наконец, уволят авакава ???
показать весь комментарий
02.06.2020 11:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пересмотрел фильм Телесеть что ли?Сила искусства это конечно...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:01 Ответить
не одобряю... подписал бы контракт с ЗСУ, пошел бы в окоп, убил бы москаля или кацапа какого - лишнехромосомного слопатоеда под боярой... нет, категорически осуждаю...
показать весь комментарий
02.06.2020 12:35 Ответить
А ля гер ком а ля гер, равновероятны два варианта-дерись или беги. Он выбрал второй, бывает.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:38 Ответить
Когда, наконец, уволят авакава ???
показать весь комментарий
02.06.2020 11:03 Ответить
Что значит наконец? А кто должен был уволить? И когда?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:13 Ответить
Действительно... кто?! Каждый день перестрелки, убийства, изнасилования с участием полиции. А в тюрьме сидит детский кардио-хирург и тд
В стране полицейский беспредел. Чего ж его увольнять?!
показать весь комментарий
02.06.2020 11:16 Ответить
Вот не было не было 30 лет и вчера началось
показать весь комментарий
02.06.2020 14:09 Ответить
вааще-то бубочка обещал... через полгода... после избрания... не помнишь?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:19 Ответить
Тебе, свинарчук, никто ничего не обещал.
А уж тем более, чтобы снимать лучшего вечного министра МВД твоего Порошенко.
Благодари Зеленского, что не выгнал его на...
показать весь комментарий
02.06.2020 14:07 Ответить
Президент Петя, после Княжичей, когда менты лутали дома, а спецназ стрелял госохрану.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:18 Ответить
Нет Порошенка- 73% не довольны им были ... Сейчас год уже правления Зе- так в чем проблема?! В руках у него вся власть без коалиций ... Его же для порядка выбирали и изменений все государство в смартфоне)
показать весь комментарий
02.06.2020 12:22 Ответить
Вопрос не по адресу, я ни за Пе, ни за Зе не голосовал.
ИМХО - дело скорее в системе, чем в отдельных личностях, тем более если речь про Авакова, под которым силовики и несколько отдельных тусовок "патриотов". А еще у него наверняка есть компромат на обоих. Ясен, что Пе и Зе ссут с ним бодаться.
показать весь комментарий
02.06.2020 16:47 Ответить
Скорее Аваков уводит Зе-клована, чем наоборот.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:15 Ответить
Надеюсь, что нет
показать весь комментарий
02.06.2020 11:17 Ответить
Самый мощный министр ВАЗика....
показать весь комментарий
02.06.2020 11:04 Ответить
А вот Геращенко утверждает, что даже если все копы изнасилуют всё население Украины, все равно Авакова нельзя увольнять и как-либо наказывать. Бо насилие копов - это не от злости, а от избытка любви к гражданам.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:05 Ответить
патчиняйся, а патом абжалуй.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:12 Ответить
Бьют,значит - любят.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:37 Ответить
Аваков,пора устраивать очередную перестрелку
показать весь комментарий
02.06.2020 11:08 Ответить
Ну, мусора підримують Авакова, можуть влаштувати.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:15 Ответить
или пару мостов разминировать
показать весь комментарий
02.06.2020 11:31 Ответить
Он не жаловался на действия копов, он жаловался на мусоров Мукачевского отдела...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:13 Ответить
Та ти шо, а хто такі копи?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:16 Ответить
Хто такі??? До сих пор спорят... одни утверждают, шо это - аббревиатура от constable on patrol... тогда МУСОР как, возможно, аббревиатура - наиболее близкий по значению аналог (мацковский уголовный розыск)... другие говорят, что "сор" происходит от надраенных медных пуговиц и жетонов американских полицейских из позапрошлого века (cooper)... третьи говорят, что от глагола поймать, схватить и т.д. (сор)...
Таким образом, ничего из предполагаемого не имеет связи с украинскими до- и пост-реформированными мусорами - нижайшей, хапужной, необразованной, неряшливой морально и физически кастой. Мусора не люди...
показать весь комментарий
02.06.2020 12:30 Ответить
Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:20 Ответить
Тут явное самоубийство, даже доказывать ничего не надо. А полицейские скажут, что его высказывания это циничный поклеп.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:35 Ответить
В том, что так скажут ментокрылы, я даже не сомневаюсь.
Возможно появится информация от его знакомых о взаимоотношениях покойного с полицаями.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:38 Ответить
Кто будет расследовать? Вот оно (sic)...
показать весь комментарий
02.06.2020 12:31 Ответить
А вы хотите, чтоб украинские белые негры, приехавшие на цивилизованные территории из гетто, также начали бомбить магазины и палить тачки?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:49 Ответить
Дивне питання-стрибок з попідвипідвертом.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:51 Ответить
Не менее "дывное", чем ваш вброс.

1) Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Может похлеще, а может и нет.
Одно дело, когда мент удавил коленом негра при всех на улице, когда его снимает несколько человек на телефон.
И другое дело, когда какой-то дебил убивает себя в прямом эфире, проклиная всех, и в особенности мусоров из Мукачевского отдела.

2) Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
И вы зачем-то пишите (такое ощущение, что даже с сожалением), что никаких погромов, как в случае с негром, у нас не произойдет.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:55 Ответить
Какой вброс, Пирожков?
Темнокожий реальный рецидивист с несколькими тюремными отсидками, задержан полицией за попытку расплатиться фальшивыми денежными знаками.
От чего именно он умер ходят разные версии.
Задушить такого амбала не так просто. Шея ведь не сломана?
Наступали ему не на кадык, а сбоку на шею.
https://pbs.twimg.com/card_img/1266105956678504448/HKtQlpQx?format=jpg&name=small

Какие слова в моих постах отдают одобрением погромов?
показать весь комментарий
02.06.2020 12:04 Ответить
Может я, действительно, уже что-то не понимаю в русском языке, но тогда поясните, какую мысль вы пытались донести своим коротким сообщением:

Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.

Когда писали свое "но" - вы сожалели, что продолжение будет не такое громкое (погромы, поджоги). Или наоборот радовались? Или что?
показать весь комментарий
02.06.2020 12:09 Ответить
Темнокожий совершил преступление, пишут, что оказывал сопротивление полиции.
В данном случае смерть явно наступила не в момент совершения правонарушения.
Может у него действительно долгая, тяжелая история-травля со стороны местных ментов...

Я сожалею, что преступления наших ментов не получают достойной их медийной огласки и, главное, реакции правоохранительных органов.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:15 Ответить
Если два сообщения от официальных экаунтов полиции и прокуратуры Закарпатской области (уже не считая других медиа, включая Цензор) недостойная медийная огласка, то я даже не знаю...

Вот на реакцию правоохранительных органов - посмотрим.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:19 Ответить
Умами населения правит зомбоящик. ТВ-каналы с наиболее массовым охватом аудитории, сообщат об этом так же эмоционально и надрывно, как делали это с другими преступлениями, преследуя политические цели?
Если и сообщат, то вскользь, и забудут об этом завтра.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:25 Ответить
Я об этом не узнаю, у меня телек по всем каналам показывает белый шум.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:33 Ответить
Но так далеко не у всех.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:34 Ответить
"мужик"
я не буду говорить шо он мог сделать, если мусора там реально злые и не хотят "в рай", но возможно у него не было бабла на ствол. или не смотрел первого "Терминатора". либо просто православный
показать весь комментарий
02.06.2020 11:20 Ответить
мне нравится ход вашей мысли...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:23 Ответить
Им ничего не было за расстрел безоружного добровольца, за это тем более ничего не будет
показать весь комментарий
02.06.2020 11:21 Ответить
Почему даже не попробовал забрать с собой своих обидчиков, если уже решил умирать? Почему решил умереть, а не мстить?.. А властолюбивые ублюдки - радуются, что довели человека до такого состояния. Так вот, у человека есть не только неотъемлемое право на жизнь, а также право защищать свои жизнь, честь и достоинство любыми доступными средствами. Хватит поставлять щёки и самим себя бичевать в угоду мразям, пора бить первыми!
показать весь комментарий
02.06.2020 11:24 Ответить
ща, штаны сменю только....
я написал - может человек был православным, то есть.... и так "в рай" не попа.дет
показать весь комментарий
02.06.2020 11:29 Ответить
ідіот.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:24 Ответить
это перебор вот так вот поступать
показать весь комментарий
02.06.2020 11:26 Ответить
У мене сусід напився. Треба знімати Авакова
показать весь комментарий
02.06.2020 11:28 Ответить
Это ж как мусара прессовали пацана, что он в 28 лет решил уйти из жизни, протестуя против беспредела ментов! Какой бы не была деятельность погибшего, но то, что менты перегнули палку,- это факт.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:36 Ответить
Класичний тупий, деградований хохол - мрія зегенератів. Замість того щоб повісити мента він повісився сам... "Сдох Максим - ну і фуй з ним". А міг героїчно загинути перестрілявши все мукачівське відділення та стати Кармелюком 21 століття...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:42 Ответить
Ви пам'ятаєте Запорожця? Ну, ото ж то.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:52 Ответить
Ні. Не знаю хто такий. Але гинути марно на радість ворогу якось не правильно...
показать весь комментарий
02.06.2020 12:02 Ответить
https://tyzhden.ua/Society/105405 А не так давно все відбувалося .
показать весь комментарий
02.06.2020 12:13 Ответить
У авакяна пальцы горят от негодования в Фейсбуке.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:47 Ответить
хтось хоче наврєдіть іміджу полюції
показать весь комментарий
02.06.2020 11:48 Ответить
Это Порох подговорил, чтоб очернить Сабакова и Бубочку.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:49 Ответить
шо, опять собаковская банда шалит?))))
что не день, то очередной мусарский зашквар. членограй, когда говнособакова отправишь на цугундер?))))
показать весь комментарий
02.06.2020 12:03 Ответить
лутше бы толпу мусоров перестрелял .можно бы было понять .а так .зря
показать весь комментарий
02.06.2020 12:08 Ответить
А почему трансляция остановилась через несколько секунд после смерти???
показать весь комментарий
02.06.2020 12:13 Ответить
Чтобы помощники не попали в кадр😁
показать весь комментарий
02.06.2020 13:33 Ответить
когда аваков от обиды, что его уволили повесится?
показать весь комментарий
02.06.2020 12:46 Ответить
Кацапе, у тебе сьогодні аваковський день? Перегорни вже сторінку в методичці.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:36 Ответить
Мусорню нужно не аттестовать.
Мусорню нужно полностью менять.
И даже запретить брать в органы их родственников.
Ибо сгнило все...
показать весь комментарий
02.06.2020 13:02 Ответить
... а суди з прокуратурою... якщо навіть замінити всіх поліціянтів і залишити корумпованих суддів з прокурорами то все швидко повернеться взад... кіт не валявся...
показать весь комментарий
02.06.2020 14:50 Ответить
Це рецепт як їх знищити. На це розуму багато не має. Можемо паралельно замінити усіх лікарів, освітян і т.п. А ось рецепту як зробити ці органи якісними - я поки що не бачу.
показать весь комментарий
02.06.2020 15:24 Ответить
Я теж не бачу. Механізм складний - смикнеш в одному місці "посипеться" в другому... Нахрапом тут нічого не вийде. Знаю одне - доки існує безкарність правоохоронців і скоювати злочини їм вигідно під прикриттям "закону" вони це будуть робити. Корумпований мєнт це найгірше і найпідліше створіння бо прийнявши присягу на служіння народу він цей народ грабує і приводить націю в стан аномії.
показать весь комментарий
02.06.2020 15:32 Ответить
а інших не має і не скоро будуть. Що ж робити?
показать весь комментарий
02.06.2020 19:53 Ответить
Жити так щоб хоч за себе не було соромно.
показать весь комментарий
02.06.2020 22:25 Ответить
це не допоможе вирішити проблему
показать весь комментарий
03.06.2020 09:45 Ответить
Допоже. Чим бІльше людей відмовляються підтримувати, схвалювати, приймати участь і не помічати паскудство тим слабішою стає система.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:41 Ответить
проблема не в системі, проблема саме в цих людях... Їм не потрібен Закон для усіх, їм потрібне закон для ворогів і вседозволеність для себе та своїх близьких.
показать весь комментарий
05.06.2020 20:37 Ответить
Це як гра в карти - навІть тому кому хочеться виграти за будь яку ціну потрібно притримуватись узгоджених правил інакше з ним за його особистими правилами ніхто грати не буде. Для себе це питання давно вирішив. Мій дід який прожив 99 років казав що якщо доводиться мати справу з поганою людиною не варто її перевиховувати, а потрібно просто перейти на інший бік вулиці і викреслити зі свого життя. Не вірив, але з віком переконався що остракізм працює. Сьогодні всім поганим людям відверто, в обличчя, прилюдно кажу що я думаю стосовно їх дій і чому я так думаю. Роблю це в дуже вічливій формі, але всі розуміють про що йде мова. Всі негідники прагнуть визнання їх багатства (ефективності) і поваги за ті якості які дозволили хапнути. Іншими словами, прибуток вони помилково вважають індульгенцією за негідні дії - "Мета виправдовує засоби". Але ж по великому рахунку це не так! І мета включає в себе засоби їх досягнення. Збагатився підлотою і ти гівно по життю. Назавжди. І нікуди від цього не дітися. Для багатьох це "нежданчик". Вони не очікували що їм публічно перестануть тиснути руку і відмовлять в спілкуванні і повазі. Спробуйте. Оберіть об'єкт. У юриста таких чортів поряд багато... Але чи вистачить мужності?
показать весь комментарий
05.06.2020 22:24 Ответить
У кожного своє покликання. Ви знаєте, порядним та чесним людям, адвокати потрібні ну дуже... дуже... рідко. Так як лікарям не потрібні здорові, а вчителям, розумніші за них.
показать весь комментарий
06.06.2020 18:37 Ответить
Очередной шизик или торчок!
показать весь комментарий
02.06.2020 13:22 Ответить
скоріше за усе
показать весь комментарий
02.06.2020 15:22 Ответить
ваще чиканулся
показать весь комментарий
02.06.2020 13:29 Ответить
Каках "копов"? Или мужик в США ездил?
показать весь комментарий
02.06.2020 14:01 Ответить
мог бы пару мусоров прихватить, зря он так
показать весь комментарий
02.06.2020 14:33 Ответить
Сложно понять людей,когда их обижают,а они наказывают себя-обливают себя бензином и сгорают в страшных муках,или вешаються.Если б они отомстили обидчику,как то еще б поняла,или прежде чем самому уйти-его отправили туда (хотя не одобряю убийства и зло).Но мстить себе?
Как бы тяжело не было-нужно бороться,в жизни все меняеться.
А самоубийство-прямая дорога в ад без шансов
Жалко,что люди не думают об этом.
показать весь комментарий
02.06.2020 15:21 Ответить
усе дуже незрозуміло. Скоріше за усе проблеми у парня були із психікою.
По перше, він раніше судимий за наркоту. По друге, в нього провели санкціонований судом обшук майже тиждень тому, а не як пише преса - напередодні. І саме головне - нічого не знайшли і нічого йому не пред'явили. Що саме його так збурило? Те, що прийшли із обшуком? Ну так ти раніше судимий за наркоту, чому дивуєшся?
дурня якась, якщо відверто...
показать весь комментарий
02.06.2020 15:22 Ответить
Хай живе наш міністр, вірніше, монстр Авакян!
показать весь комментарий
02.06.2020 15:35 Ответить
Лучше бы он их
показать весь комментарий
02.06.2020 15:38 Ответить
Авакян, на вихід.
показать весь комментарий
02.06.2020 17:38 Ответить
Лучше бы с собой забрал нескольких, хоть не зазря, помирать, так с музыкой.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:34 Ответить
 
 