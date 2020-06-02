Житель Мукачево пожаловался на действия копов и покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Прокуратура проводит проверку
Полиция Закарпатья устанавливает обстоятельства самоубийства жителя Мукачево.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Закарпатской области в Facebook.
По данным правоохранителей, около 19:00 в полицию поступило сообщение от соседей о смерти жителя Мукачево, 1992 года рождения.
Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети.
Правоохранители выясняют мотивы и причины поступка мужчины.
Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области в Facebook, Мукачевской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту возможного доведения мужчины до самоубийства.
"Данная информация обнаружена в ходе мониторинга социальной сети. Так, мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем, кончает жизнь самоубийством", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства.
Досудебное расследование осуществлять следственные ТУ ГБР в г. Львове.
Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).
Как пишет местное издание "Мукачево.NET", во время прямого эфира в Facebook мужчина обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели, надел на шею петлю и совершил самоубийство, через несколько секунд трансляция остановилась.
"Я проклинаю ... в особенности му***ов Мукачевского отдела, которые ... мне жизни не дают", - говорит мужчина на видео перед самоубийством.
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В стране полицейский беспредел. Чего ж его увольнять?!
А уж тем более, чтобы снимать лучшего вечного министра МВД твоего Порошенко.
Благодари Зеленского, что не выгнал его на...
ИМХО - дело скорее в системе, чем в отдельных личностях, тем более если речь про Авакова, под которым силовики и несколько отдельных тусовок "патриотов". А еще у него наверняка есть компромат на обоих. Ясен, что Пе и Зе ссут с ним бодаться.
Таким образом, ничего из предполагаемого не имеет связи с украинскими до- и пост-реформированными мусорами - нижайшей, хапужной, необразованной, неряшливой морально и физически кастой. Мусора не люди...
Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
Возможно появится информация от его знакомых о взаимоотношениях покойного с полицаями.
1) Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Может похлеще, а может и нет.
Одно дело, когда мент удавил коленом негра при всех на улице, когда его снимает несколько человек на телефон.
И другое дело, когда какой-то дебил убивает себя в прямом эфире, проклиная всех, и в особенности мусоров из Мукачевского отдела.
2) Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
И вы зачем-то пишите (такое ощущение, что даже с сожалением), что никаких погромов, как в случае с негром, у нас не произойдет.
Темнокожий реальный рецидивист с несколькими тюремными отсидками, задержан полицией за попытку расплатиться фальшивыми денежными знаками.
От чего именно он умер ходят разные версии.
Задушить такого амбала не так просто. Шея ведь не сломана?
Наступали ему не на кадык, а сбоку на шею.
https://pbs.twimg.com/card_img/1266105956678504448/HKtQlpQx?format=jpg&name=small
Какие слова в моих постах отдают одобрением погромов?
Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
Когда писали свое "но" - вы сожалели, что продолжение будет не такое громкое (погромы, поджоги). Или наоборот радовались? Или что?
В данном случае смерть явно наступила не в момент совершения правонарушения.
Может у него действительно долгая, тяжелая история-травля со стороны местных ментов...
Я сожалею, что преступления наших ментов не получают достойной их медийной огласки и, главное, реакции правоохранительных органов.
Вот на реакцию правоохранительных органов - посмотрим.
Если и сообщат, то вскользь, и забудут об этом завтра.
я не буду говорить шо он мог сделать, если мусора там реально злые и не хотят "в рай", но возможно у него не было бабла на ствол. или не смотрел первого "Терминатора". либо просто православный
я написал - может человек был православным, то есть.... и так "в рай" не попа.дет
что не день, то очередной мусарский зашквар. членограй, когда говнособакова отправишь на цугундер?))))
Мусорню нужно полностью менять.
И даже запретить брать в органы их родственников.
Ибо сгнило все...
Как бы тяжело не было-нужно бороться,в жизни все меняеться.
А самоубийство-прямая дорога в ад без шансов
Жалко,что люди не думают об этом.
По перше, він раніше судимий за наркоту. По друге, в нього провели санкціонований судом обшук майже тиждень тому, а не як пише преса - напередодні. І саме головне - нічого не знайшли і нічого йому не пред'явили. Що саме його так збурило? Те, що прийшли із обшуком? Ну так ти раніше судимий за наркоту, чому дивуєшся?
дурня якась, якщо відверто...