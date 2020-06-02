Будем разбираться в ситуации с Довженко-Центром, важно, чтобы он работал, - "слуга народа" Ткаченко

Кандидат на должность министра культуры, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что в вопросе нефинансирования Довженко-Центра будут разбираться.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы будем разбираться в этой ситуации. Также пообщаемся с госпожой Кудерчук (глава Госкино. – Ред.) и госпожой Фоменко (и. о. министра культуры). Я вижу там недоразумение с прохождением финансовых документов. Нам важно, чтобы Довженко-Центр также работал", - сказал Ткаченко.

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Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.