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Будем разбираться в ситуации с Довженко-Центром, важно, чтобы он работал, - "слуга народа" Ткаченко

Будем разбираться в ситуации с Довженко-Центром, важно, чтобы он работал, -

Кандидат на должность министра культуры, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что в вопросе нефинансирования Довженко-Центра будут разбираться.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы будем разбираться в этой ситуации. Также пообщаемся с госпожой Кудерчук (глава Госкино. – Ред.) и госпожой Фоменко (и. о. министра культуры). Я вижу там недоразумение с прохождением финансовых документов. Нам важно, чтобы Довженко-Центр также работал", - сказал Ткаченко.

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Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.

Автор: 

Ткаченко Александр (429) финансирование (1794) Госкино (188) Довженко Центр (19)


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Топ комментарии
+6
Розберешся? Так само, як і з одеською кіностудією?
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02.06.2020 11:11
+5
Сами создали "проблему" теперь героически ее будут решать.
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02.06.2020 11:09
+5
Будем разбираться в ситуации с Довженко-Центром, важно чтобы он работал, - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7052
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02.06.2020 11:13
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Сами создали "проблему" теперь героически ее будут решать.
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02.06.2020 11:09 Ответить
В цьому і є сенс дій влади , створити проблему ,а потім її героїчно здолати !!! ))))
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02.06.2020 11:26 Ответить
водій з такою ж кленпкою, як і зе виборецьБудемо розбиратися в ситуації з Довженко-Центром, важливо щоб він працював, - "слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 2473
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02.06.2020 11:35 Ответить
Розберешся? Так само, як і з одеською кіностудією?
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02.06.2020 11:11 Ответить
ога, пєрєвод: "важно, шоб он работал на нас"...
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02.06.2020 13:16 Ответить
ЗЕбилы с упорством баранов прыгают на грабли
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02.06.2020 11:12 Ответить
Не такі вони і барани, скоріше злодії з великої букви Зе.
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02.06.2020 11:18 Ответить
Будем разбираться в ситуации с Довженко-Центром, важно чтобы он работал, - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7052
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02.06.2020 11:13 Ответить
Застройщик под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве и уничтожил памятник археологии периода Киевской Руси.
В течение последних нескольких лет застройщик ООО "Валяр" под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве. При строительстве были повреждены несущие стены здания, в котором живут люди. При этом работы проходили в буферной зоне объекта всемирного наследия UNESCO - национального заповедника "София Киевская". В Институте археологии говорят о миллионах гривен ущерба, однако точная цифра пока неизвестна.
Данный дом расположен в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия UNESCO Национального заповедника "София Киевская" (приказ Министерства культуры молодежи и спорта Украины от 31.01.2020 № 412), на территории памятника археологии национального значения - культурный слой "Города Ярослава" IX-XII вв., XI-Xll ст. (постановление КМУ от 03.09.2009, № 928, охранный номер 260028-H).
"Таким образом, бандой Маргулиса (Артур Маргулис - столичный предприниматель - http://kievvlast.com.ua/ KV ) был уничтожен один из самых ценных участков древнерусского города, чем был нанесен значительный материальный ущерб государству", - говорится в сообщении.
ФОТО, ВИДЕО http://kievvlast.com.ua/news/zastrojshhik-pod-vidom-protivoavarijnyh-rabot-dostroil-5-e-tazhej-pod-zhilym-domom-na-ulitse-yaroslavov-val-v-kieve-video-dokumenty
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02.06.2020 11:16 Ответить
Этот Ткаченко - Табачник-2
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02.06.2020 11:33 Ответить
а табачнік-раз ув Крисму чалітса

В аннексированном Россией Крыму заметили экс-министра образования Украины времен Януковича Дмитрия Табачника. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Бывшего украинского политика заметили 5 февраля у здания налоговой службы в Симферополе.

Журналисты пытались связаться с Табачником, но его украинские телефонные номера не обслуживаются. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zhurnalisty-nashli-eks-ministra-obrazovaniya-tabachnika-na-okkupirovannoy-territorii-foto-657804.html
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02.06.2020 13:18 Ответить
значить залишуть ріжки і ніжки
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02.06.2020 11:39 Ответить
Напыщенная ****.
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02.06.2020 11:54 Ответить
Теперь там будут снимать Сватов.
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02.06.2020 12:40 Ответить
Не бреши, у вас завдання геть протилежне.
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02.06.2020 19:26 Ответить
 
 