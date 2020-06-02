Второе за сутки землетрясение магнитудой 2,7 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине. КАРТА
Вчера, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло второе за сутки землетрясение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
Подземные толчки произошли вчера, 1 июня, в 21:05.
Источник землетрясения находился в районе с. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км.
Данное землетрясение по энергетическим параметрам несколько меньше предыдущего, но может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы для населения.
Напомним, 1 июня землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине.
Топ комментарии
+1 ALEX SUROVV
показать весь комментарий02.06.2020 11:16
+1 амфаш
показать весь комментарий02.06.2020 11:48
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Все как на ладони, все как на рисунке в манускрипте Войнича. А вы ждете???? Ну ждите, ждите......скоро дождетесь....
слегка, всего на 2,7 балла.
опохмелись, потом измеряй.