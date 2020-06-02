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Новости
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Второе за сутки землетрясение магнитудой 2,7 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине. КАРТА

Второе за сутки землетрясение магнитудой 2,7 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине. КАРТА

Вчера, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло второе за сутки землетрясение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Подземные толчки произошли вчера, 1 июня, в 21:05.

Источник землетрясения находился в районе с. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км.

Данное землетрясение по энергетическим параметрам несколько меньше предыдущего, но может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы для населения.

 Напомним, 1 июня землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Ивано-Франковска оштрафовал на 34 тыс. грн священника УПЦ МП за нарушение карантина

Автор: 

землетрясение (659) Ивано-Франковская область (916)


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Топ комментарии
+1
Природа страхивает лесорубов которые вырезают леса и продают в Европу за айфоны
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02.06.2020 11:16
+1
2.7 балла - это когда на соседней улице чугунного Ильича с постамента скинули!
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02.06.2020 11:48
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Природа страхивает лесорубов которые вырезают леса и продают в Европу за айфоны
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02.06.2020 11:16 Ответить
Мэр Долины Владимир Гаразд уточнил, что эпицентр землетрясения пришелся на зону активной нефтегазодобычи (Якубив, Солукив, Пидбережье, Тяпче, Гошев, Яворив) на глубине около 2 км, где и происходит активная добыча нефти и газа.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/208541_1591011031
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02.06.2020 11:32 Ответить
природа плодить дятлів таких як ти, що "контужені працею" від народження ... Тебе як гною в болоті по всім гілкам, та з такою же невнятною позицією.
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02.06.2020 11:40 Ответить
Непревычно, да? Никогда такого не было и вот опять. А этотути работает мода Н21. медленно и уверено. Это провалы и оползни на дорогах , частые!!! подчеркну частые хаотичные землетрясения, и самое важное, протекание воды из источников в образуемые трещины.
Все как на ладони, все как на рисунке в манускрипте Войнича. А вы ждете???? Ну ждите, ждите......скоро дождетесь....
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02.06.2020 11:31 Ответить
Да что вы им рассказываете? Они ж не читали Биборан!
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02.06.2020 11:40 Ответить
Что указано на том манускрипте?
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02.06.2020 12:18 Ответить
Его ещё никто не смог расшифровать, так что не стоит обращать внимания на "умничания"
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02.06.2020 13:26 Ответить
То гуцулы куй на карантин ложили...
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02.06.2020 11:39 Ответить
2.7 балла - это когда на соседней улице чугунного Ильича с постамента скинули!
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02.06.2020 11:48 Ответить
Землетрясение может иметь ТЕХНОГЕННІЙ характер - из-за добычи нефти и газа, и, соответственно, нарушения/ изменения гравитационного баланса на локальной территории.
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02.06.2020 12:16 Ответить
Срочно надо снимать Авакова😁
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02.06.2020 13:28 Ответить
может, у сейсмолога руки трясутся второй раз поутру.
слегка, всего на 2,7 балла.
опохмелись, потом измеряй.
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02.06.2020 16:44 Ответить
 
 