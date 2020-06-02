Второе за сутки землетрясение магнитудой 2,7 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине. КАРТА

Вчера, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло второе за сутки землетрясение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Подземные толчки произошли вчера, 1 июня, в 21:05.

Источник землетрясения находился в районе с. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км.

Данное землетрясение по энергетическим параметрам несколько меньше предыдущего, но может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы для населения.

Напомним, 1 июня землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали на Ивано-Франковщине.

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