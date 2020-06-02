Интерпол объявил в розыск Абуева, подозреваемого в организации покушения на депутата Соболева

Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева. Его подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Интерпола.

Указано, что 26-летний уроженец Московской области разыскивается Украиной. Он подозревается в осуществлении заказного убийства по предварительному сговору.

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Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?