Украинская делегация прибыла в Берлин. В повестке дня деоккупация ОРДЛО и Крыма, евроинтеграция и исторические вопросы

Украинская делегация прибыла с официальным визитом в Берлин. Это первая иностранная делегация, которую принимают в Германии после введения карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Знаковый момент: украинская делегация является первой иностранной делегацией, которую принимают в Германии после начала коронавирусного карантина.

Я благодарен своему коллеге, главе МИД Германии Гайко Маасу, и другим собеседникам в Берлине за такой активный подход к Украине. Это у нас взаимно", - написал он.

По словам Кулебы, все дисциплинированно придерживаются социальной дистанции: "Это не помешает нам сегодня поговорить с глазу на глаз делегациями - глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вице-премьер Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран обладают всей информацией из первых рук о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и Черном море".

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На повестке дня политической визита:

- деоккупация ОРДЛО и Крыма;

- поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы;

- предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО,

- европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 г .;

- исторические вопросы: перспектива признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведение памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне;

- торговля и инвестиции между странами.





