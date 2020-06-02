Украинская делегация прибыла в Берлин. В повестке дня деоккупация ОРДЛО и Крыма, евроинтеграция и исторические вопросы
Украинская делегация прибыла с официальным визитом в Берлин. Это первая иностранная делегация, которую принимают в Германии после введения карантина из-за пандемии коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Знаковый момент: украинская делегация является первой иностранной делегацией, которую принимают в Германии после начала коронавирусного карантина.
Я благодарен своему коллеге, главе МИД Германии Гайко Маасу, и другим собеседникам в Берлине за такой активный подход к Украине. Это у нас взаимно", - написал он.
По словам Кулебы, все дисциплинированно придерживаются социальной дистанции: "Это не помешает нам сегодня поговорить с глазу на глаз делегациями - глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вице-премьер Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран обладают всей информацией из первых рук о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и Черном море".
На повестке дня политической визита:
- деоккупация ОРДЛО и Крыма;
- поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы;
- предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО,
- европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 г .;
- исторические вопросы: перспектива признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведение памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне;
- торговля и инвестиции между странами.
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"Росія була виключена з "Великої сімки "після того, як вона вторглася в Крим кілька років тому,і вона залишається поза межами "Великої сімки", і вона продовжуватиме залишатися поза межами", - сказав Трюдо.
"Лондон будет ветировать возврат РФ в "Большую семерку".
Правительство Великобритании не будет поддерживать возвращение России в G7, поскольку Москва не изменила свое поведение после незаконной аннексии Крыма в 2014 году."
- деоккупация ОРДЛО и Крыма"
Перший етап стратегії "деокупації" Криму - відновлення водопостачання.
- деокупіровать Крим з ДІЛДОМ, якшо члєни української ділігації хотят окупації всієї України?
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