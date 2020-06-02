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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украинская делегация прибыла в Берлин. В повестке дня деоккупация ОРДЛО и Крыма, евроинтеграция и исторические вопросы

Украинская делегация прибыла в Берлин. В повестке дня деоккупация ОРДЛО и Крыма, евроинтеграция и исторические вопросы

Украинская делегация прибыла с официальным визитом в Берлин. Это первая иностранная делегация, которую принимают в Германии после введения карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Знаковый момент: украинская делегация является первой иностранной делегацией, которую принимают в Германии после начала коронавирусного карантина.

Я благодарен своему коллеге, главе МИД Германии Гайко Маасу, и другим собеседникам в Берлине за такой активный подход к Украине. Это у нас взаимно", - написал он.

По словам Кулебы, все дисциплинированно придерживаются социальной дистанции: "Это не помешает нам сегодня поговорить с глазу на глаз делегациями - глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вице-премьер Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран обладают всей информацией из первых рук о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и Черном море".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба, Ермак, Резников и Таран завтра посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму, - МИД Украины

На повестке дня политической визита:

- деоккупация ОРДЛО и Крыма;
- поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы;
- предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО,
- европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 г .;
- исторические вопросы: перспектива признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведение памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне;
- торговля и инвестиции между странами.

Украинская делегация прибыла в Берлин. В повестке дня деоккупация ОРДЛО и Крыма, евроинтеграция и исторические вопросы 01

Германия (6930) МИД (6935) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+13
Канада, Британія та Німеччина виступили проти запрошення росії-пуйла на зустріч країн великої сімки, про яке мріє Трамп.

"Росія була виключена з "Великої сімки "після того, як вона вторглася в Крим кілька років тому,і вона залишається поза межами "Великої сімки", і вона продовжуватиме залишатися поза межами", - сказав Трюдо.


"Лондон будет ветировать возврат РФ в "Большую семерку".
Правительство Великобритании не будет поддерживать возвращение России в G7, поскольку Москва не изменила свое поведение после незаконной аннексии Крыма в 2014 году."
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02.06.2020 11:32
+12
Інтереси моєї Держави представляє падло-йермак???(((
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02.06.2020 11:40
+10
Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання - Цензор.НЕТ 3079
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02.06.2020 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Сліпий казав побачим !!))
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02.06.2020 11:30 Ответить
Як завжди, ППР(партполітробота),або попізд, попізд та розійдемось !!)))
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02.06.2020 11:37 Ответить
... и Крыма?....ничего себе! вот это уже интересно! надеюсь не пиз...ёж..
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02.06.2020 11:31 Ответить
Свежо предание !!)))
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02.06.2020 11:34 Ответить
Ну все конец эпохи....
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02.06.2020 11:31 Ответить
Підозрюю що буде як завжди - "бла-бла-бла" ні про що...
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02.06.2020 11:31 Ответить
100% !!)))
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02.06.2020 11:35 Ответить
Канада, Британія та Німеччина виступили проти запрошення росії-пуйла на зустріч країн великої сімки, про яке мріє Трамп.

"Росія була виключена з "Великої сімки "після того, як вона вторглася в Крим кілька років тому,і вона залишається поза межами "Великої сімки", і вона продовжуватиме залишатися поза межами", - сказав Трюдо.


"Лондон будет ветировать возврат РФ в "Большую семерку".
Правительство Великобритании не будет поддерживать возвращение России в G7, поскольку Москва не изменила свое поведение после незаконной аннексии Крыма в 2014 году."
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02.06.2020 11:32 Ответить
Респект Лондону и Берлину! Трампону - позор! Желаю ему продуть осенью!
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02.06.2020 11:40 Ответить
Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання - Цензор.НЕТ 6615
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02.06.2020 12:04 Ответить
Jüdische Maulkörbe
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02.06.2020 12:17 Ответить
С такими, как ты, не в Европу идут, а в московию.
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02.06.2020 12:31 Ответить
дай вгадаю: ти - із бохоізбранних
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02.06.2020 12:37 Ответить
а вокруг обрєзаної Зє!лупи зібралась кодла-мішпуха , шо тягне Україну в тайожний саюз в турборєжимє
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02.06.2020 12:39 Ответить
"ваші" розпродують Україну оптом і в рознітсу
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02.06.2020 12:41 Ответить
Підпишуть щось на кшталт "Берлинського меморандуму"?
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02.06.2020 11:33 Ответить
міморандум
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02.06.2020 12:05 Ответить
"На повестке дня политической визита:
- деоккупация ОРДЛО и Крыма"

Перший етап стратегії "деокупації" Криму - відновлення водопостачання.
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02.06.2020 11:37 Ответить
"Тамженашилюди" !!)))
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02.06.2020 11:39 Ответить
Якщо ви про Берлін, то літера л у слові є зайвою.
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02.06.2020 11:42 Ответить
это только одноглазые руцкие говорят с глазу на глаз. немцы - "unter vier Augen sprechen" )
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02.06.2020 11:37 Ответить
Інтереси моєї Держави представляє падло-йермак???(((
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02.06.2020 11:40 Ответить
ДЕРЬМак
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02.06.2020 12:00 Ответить
Повестку одобряю. Теперь утвердить и усилить санкции против московщины!
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02.06.2020 11:42 Ответить
Дойче велле пару дней назад передало слова Меркель дословно,или быдло Хмыря вапит из Крыма и Донбасса,или санкции останутся НАВЕЧНО для Кгбиста и его банды кооператива Озеро ...Обнуленные пля... Крысы позорные.
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02.06.2020 11:43 Ответить
***** наплевать на вашу повестку дня о деоккупации ОРДЛО и Крыма.
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02.06.2020 11:48 Ответить
Да не наплевать ,ватный длбб, вода камень точит ,а ***** не вечен...
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02.06.2020 12:39 Ответить
Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання - Цензор.НЕТ 3079
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02.06.2020 11:49 Ответить
Это будет типа " деоккупация"
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02.06.2020 11:49 Ответить
як же німці будуть:
- деокупіровать Крим з ДІЛДОМ, якшо члєни української ділігації хотят окупації всієї України?
- проводіть рєформи мідіціни, якшо Зє!льона плєсєнь повертає взад - до савєцкой сістєми?
- прєдоставлять статус, якшо рєжим Зє! сказал шо НАТО нє надо?
- прізнавать Голодомор, якшо гАнтони дробовичі кажуть нє?
- торгувати з нами, якшо нас тягнуть в тайожний саюз?
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02.06.2020 12:02 Ответить
мммм.... а не для внутриннего ли потребления этот вброс- пока что все переговрные процессы
Крым исключали вааабще.............
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02.06.2020 12:20 Ответить
Этот визит нужно использовать в гибридной войне против нашего врага - мокселей. Каждый слышал в новостях заголовки типа "лавров и меркель обсудили Украину" или "путин и макрон обсудили Украину". Это неприемлимо, когда две страны обсуждают третью страну, так как означает "объектность" вместо "субъектности". По-этому в ходе визита Кулебы в Германию нужно обязательно обсудить россию как "объект" и после визита в СМИ необходимо в новостях указать, что "в ходе визита Кулеба и Маас" Украина/Германия в том числе обсудили и россию или еще лучше проблему россии". Нужно подчеркивать при любой возможности, что россия это уже не субъект, а все лишь "объект" на международной арене. Надо бить врага точечно и больно.
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02.06.2020 12:22 Ответить
вот если бы Петро Алексеич туда поехал то дело было....да видать отъездился.
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02.06.2020 12:27 Ответить
Причём там Ермак? Это соавтор тайных договорённостей с Россией, это антиукраински настроенный человек, незаконно присвоивший себе функции президента. Это человек, скроментировавший себя.
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02.06.2020 12:33 Ответить
Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання - Цензор.НЕТ 9817
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02.06.2020 13:00 Ответить
он уже очухался после ДТП где чуть не убил водителя автобуса?
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02.06.2020 13:17 Ответить
кулеба - штемп, который хочет водой с русскими торговать ?
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02.06.2020 13:58 Ответить
 
 