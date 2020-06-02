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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 2 июня, Киев и семь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Пока не готовы к смягчению карантина г. Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Ривненская, Харьковская и Черновицкая области.

В частности, в Киеве показатель инцидентности 12,17 при необходимых менее 12,00.

В Волынской области показатель инцидентности 13,29 при необходимых менее 12,00.

В Донецкой области количество тестов на 100 тыс. человек 8,51 при необходимых более 12,00. А в Днепропетровской - 9,88.

Во Львовской области показатель инцидентности 13,10 при необходимых менее 12,00. А Ривненской - 30,19.

В Харьковской области количество тестов на 100 тыс. человек 11,63 при необходимых более 12,00.

А в Черновицкой области показатель инцидентности 32,62 при необходимых менее 12,00.

Также читайте: В ВСУ зафиксировано 10 новых случаев COVID-19, всего болеют 124 человека, - Командование Медсил

Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантинных мер, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Так сделайте, бестолочи, так, как сделали в 1986-м: поменяйте требования.
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02.06.2020 11:36 Ответить
Перевод:
занесите ещё денег, чтоб мы еще подправили статистику
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02.06.2020 11:42 Ответить
)) улыбнула сказочность названия. "волк и семеро козлят", "белоснежка и семь гномов",.... совпаденіє?
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02.06.2020 11:47 Ответить
Кто-то еще интересуется ежедневным бредом про "страшный вирус"
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02.06.2020 12:02 Ответить
Блин, три области не получают тесты, потому, что там мало болеют - не готовы!
Да вы совсем темячком ударились!
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02.06.2020 12:34 Ответить
Не темечком, а филеем.
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02.06.2020 16:28 Ответить
 
 