Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 2 июня, Киев и семь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Пока не готовы к смягчению карантина г. Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Ривненская, Харьковская и Черновицкая области.

В частности, в Киеве показатель инцидентности 12,17 при необходимых менее 12,00.

В Волынской области показатель инцидентности 13,29 при необходимых менее 12,00.

В Донецкой области количество тестов на 100 тыс. человек 8,51 при необходимых более 12,00. А в Днепропетровской - 9,88.

Во Львовской области показатель инцидентности 13,10 при необходимых менее 12,00. А Ривненской - 30,19.

В Харьковской области количество тестов на 100 тыс. человек 11,63 при необходимых более 12,00.

А в Черновицкой области показатель инцидентности 32,62 при необходимых менее 12,00.

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