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"Европейская Солидарность" требует уволить руководство ГБР и инициирует выражение недоверия всему Кабмину, - Герасимов

Фракция "Европейская Солидарность" призывает коллег по парламенту выразить недоверие нынешнему правительству. Кроме того из-за событий в Музее Гончара нардепы требуют уволить руководство Госбюро расследований.

Об этом заявил с трибуны ВР нардеп "ЕС" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе режим Зеленского показал свое истинное лицо, натравив ГБР на национальный Музей Гончара. Они преступно штурмовали музей, ломали имущество, били журналистов, препятствовали деятельности народных депутатов, нарушив не менее 5 статей Уголовного Кодекса. И все это, как оказалось, по прямым приказам Зеленского. Даже Печерский суд отказался предоставить индульгенцию этому беспределу. Действия правоохранителей уже признаны противоправными.

Штурм Музея Гончара - сигнал тревоги для всех. Если сегодня закрыть глаза на этот беспредел - завтра они будут незаконно врываться в дома кого-либо из наших граждан. Поэтому "Европейская Солидарность" требует увольнения руководства ГБР. А все должностные лица, причастные к преступному захвату музея без решения суда, должны быть наказаны", - отметил Герасимов.

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Он подчеркнул, что за последний месяц правительство Зеленского потерял контроль над криминогенной ситуацией, что доказывают преступления в Житомире, Кагарлыке, Броварах. Герасимов напомнил при этом, что именно Зеленский взял под личную ответственность улучшение криминогенной ситуации в стране.

Также нардеп раскритиковал работу Кабмина и призвал коллег выразить недоверие всему его составу.

"Посмотрите на медицинскую сферу, где обеспечение больниц всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты врачей легло главным образом на плечи меценатов и волонтеров - это несмотря на выделенные правительства почти 65 млрд грн.

Рекордный дефицит бюджета в 300 млрд грн, тотальное падение промышленности и остановка блоков АЭС в энергетике - все это началось задолго до эпидемии. А печальная так называемая программа действий правительства? А ложь о 500 000 новых рабочих мест?

Все эти провалы свидетельствуют, что второе правительство Зеленского только углубляет кризис, который начало первое правительство Зеленского.

Именно поэтому "Европейская Солидарность" инициирует выражение недоверия всему правительству. Вопрос не в конкретных министрах. Система управленческого хаоса и непрофессионализма, создана Зеленским, может производить только проблемы. Призываем всех парламентариев присоединиться, иначе их некомпетентность окончательно добьет страну. Коллеги, время исправлять их ошибки!" - сказал Герасимов.

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Герасимов также заявил, что "ЕС" предлагает парламенту принять законопроект №3533 о страховании медиков.

"Напомню, Зеленский сначала вообще не хотел их страховать. Затем "Европейская Солидарность" заставила власть застраховать жизнь медицинских работников. Сегодня время восстановить справедливость в отношении всех врачей, которых монобольшинство банально обмануло. Наше предложение: в случае заболевания медика коронавирусом - он должен получить около 200 000 грн страховки", - сказал нардеп.

"Наконец, призываем всех неравнодушных присоединиться к ВСК по расследованию фактов ненадлежащей подготовки медицинской отрасли к эпидемии. Где 10 млн обещанных Зеленским тестов? Украли по дороге или просто солгали? Почему использование государственных средств было неэффективным? Все эти вопросы требуют тщательного парламентского контроля", - резюмировал Герасимов.

Кабмин (14025) недоверие (38) Герасимов Артур (312) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+30
"Европейская Солидарность" требует уволить руководство ГБР и инициирует выражение недоверия всему Кабмину, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2838
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02.06.2020 11:44
+20
Зелень потрібно гнати звідти сраною мітлою.
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02.06.2020 11:44
+14
Нереально , бубочка и так в растерянности, а тут еще ГБР разогнать. Тут глядишь, мудрый нарид от таких покращень, начнет бить слуг народа на улицах, да еще и ногами...
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02.06.2020 11:43
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А Зєлька адин! Ка пёрст адин!!! І нєту у Зєлькі кишенькової партії...
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02.06.2020 12:50 Ответить
Зе уже практически стал такой как Пе. Всему своё время.
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02.06.2020 13:25 Ответить
ЗЄ ні коли не стане таким як Пє, воно відрізняється - "фізіологічєскі"! Маленьке пухнасте звірятко невідомого походження.
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02.06.2020 14:36 Ответить
Как Зеленский скрывает свои деньги и имущество от налогообложения и контроля народа:
После выхода в свет декларации преЗедента стало понятно зачем были манипуляции с Форбсом. Да-да.Отвлечь внимание от очень странной декларации четырежды уклониста и дважды потерпевшего величайшего лидера современности.
А потому что мальчик наш, из народа который, не так прост, как казался.
Зеленский - миллионер. У него в декларации 28,5 миллионов гривен даже в легальной части, без офшоров.
А есть ведь и нелегальная. Это та, где доходы компаний из офшорок, которые не попали в декларацию.
Например. В 2018 году Зеленский владел акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, которые зарегистрированы на Кипре. И Film Heritage inc, которая в офшоре Белиз.
А в декларации за 2019 год компании Aldorante Limited, GREEN FAMILY LTD и Film Heritage inc этих компаний нет, они переоформлены.
Жена Зеленского до сих пор владеет двумя офшорами на Кипре, одну из которых купила у мужа за два дня до выборов. 19 апреля 2019 года. И никто, заметьте, не кричал про кипрскую фабрику.
Декларация Зеленского - очень интересна для изучения. Но, к сожалению, наше НАЗК не объективно и считает, что преЗедент - тушка неприкасаемая.
Но у нас и свой антирекорд. У нас первый керманыч в Европе, у которого офшорный бизнес на жене. Это в цивилизованных странах не принято. А у нас некоторым можно.
В Европе такого нарванного президента уже отправили бы в отставку. Там принято платить налоги своей стране. Вроде правил хорошего тона и примера для граждан.
Мы посмотрели чуть глубже в прошлое. В военный и кризисный 2014 год.
Так вот, пользуясь падением цен и ростом доллара, семейство Зеленских скупало недвижимость. Более чем на 130 миллионов гривен. Кое чего прикупили и за границей. На всякий случай, вдруг пришлось бы когти рвать.
Да. Когда страна скидывалась на броники и тепловизоры, Порошенко восстанавливал ПВО и покупал винтовки за свои, Зеленские думали о своих жопах. Что бы в тепле и комфорте.
Виллу в Форте-дей-Марми Зеленский купил летом 2015-го. Стоила она примерно $3.500.000. Это в то время, когда Порошенко отдал сумму в 10 раз большую на обеспечение армии. На защиту всех нас от российской агрессии.
Про эту виллу на 15 спален в итальянском городке Форте-дей-Марми в декларации преЗедента нынче ни слова.
Скорее всего вилла зарегистрирована тоже на офшорную компанию. Или записана на одну из украинских компаний, которые Зеленский переоформил за символические 250 тысяч гривен на родню своего первого помощника Шефира.
Кстати, я напомню, что наш "народный преЗедент" в 2015 году был в сплошных убытках и прибыли или не показывал вообще, или показывал 3 копейки. То есть, официальных доходов на покупку имения в Италии у него не было.
Голобородько нам достался с золотой ложкой во рту. (Гусары! Молчите!). Выбирали простого учителя, как в сериале, а выбрали... Миллионера с кучей офшоров, с мутными схемами, неуплатой налогов, бизнесом в стране-агрессоре.
Вместо "своего в доску пацыка" на велике выбрали быдло на Рейнж Ровере с маленьким писюном, комплекс от которого оно компенсирует длинным кортежем из Мерседесов.
Особенно доставила его коллекция часов, прям как у путина. Часы дорогие. Там суммы в десятки тысяч долларов за штуку.
Насмеялись с мятых костюмов Порошенко? Ну так это тело в мятом ходить не будет. Он себя холит и лелеет. А на людей он страть хотел.
И не важно ему про ваши пенсии и зарплаты. 5 тысяч гривен хватит, что бы с голоду не сдохнуть. А кому не хватит - ваши проблемы. И у кого 5 не выходит - тоже сами решайте, как вам выжить.
Главное, что у Зе жопа в тепле и роскоши.
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02.06.2020 12:47 Ответить
Мне тоже у избирателей Зе хочется спросить, как в их одной голове, уживается две мысли, что Порошенко не хотел снизить тарифы, а Зе-не может? Как можно не понимать, что природные ресурсы не могут стоить дешево, что это не кладовка с безлимитным доступом? Как можно год, с надежной, наблюдать за тараканими бегеми по смене кадров? Как может "соска" со слуги народа, заявлять, что на 37000 ребенка обеспечить невозможно, а потом приходит весь такой гарант и заявляет, мол 5000 - это не бедность, а очень даже норм? Как можно тыкать и давить хамством избравшим тебя людям, проявляя не то, что неуважение, а гопничество и презрение? Как можно идти во власть с лозунгами равенства, а потом по-тихому прикрывать работу ресторанов Тищенко? Как можно говорить, что разгрузили самолет с гуманитаркой, а на деле-купили с наших же налогов? Как можно гнать на Порошенко, который создал свои фабрики, наладил технологии, обеспечить рабочие места, производство и логистику- это огромная работа, ведь для кого-то ларек с фруктами открыть - подвиг вселенского масштаба. Как можно гнать на Порошенко, который принял разворованную страну с умирающей армией? Как можно гнать на Порошенко, который добился независимости церкви, в то время как Зе шутит про термос и что с митингующих, если их беркут полупит дубинками, можно электроэнергию генерировать? Мне стыдно, что мой президент Зе. И лично мне, избиратели Зе, напоминают Хатико, долго и безнадежно ждущие перемен.
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02.06.2020 13:40 Ответить
Мне стыдно, что мой президент Зе. И лично мне, избиратели Зе, напоминают Хатико, долго и безнадежно ждущие перемен. -------А вот не надо оскорблять собачку такими сравнениями!
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03.06.2020 10:08 Ответить
Герасимов - рыговский ублюдок.
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02.06.2020 13:05 Ответить
главное - закон о земле и банках
остальное мелочи
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02.06.2020 14:27 Ответить
А я вимагаю пустити Хряка на ковбасу.
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02.06.2020 17:01 Ответить
А Зє на тебе сцить...
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03.06.2020 08:27 Ответить
А ми, українці, не довіряємо Вашій партії ЄС, Вам, пан Герасимов і Вашему босу, пану Порошенку. Ви все перекручуєте, пересмикуєте і брешете.
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02.06.2020 22:07 Ответить
"ми, українці"--- с какого перепугу? брысь под лавку, ботяра кацапоидная!
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03.06.2020 00:09 Ответить
Пішла в дупу, шмаркля ЗЄльоная! Так як брешуть зелені піарасти в Україні 30 років ні хто не брехав!!!
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03.06.2020 08:28 Ответить
херАсимов засунь свои "требовалки" в дупу....вы НИКТО.
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03.06.2020 10:52 Ответить
скоро Порох будет премьером, вот увидите........
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03.06.2020 11:29 Ответить
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