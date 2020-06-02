"Европейская Солидарность" требует уволить руководство ГБР и инициирует выражение недоверия всему Кабмину, - Герасимов

Фракция "Европейская Солидарность" призывает коллег по парламенту выразить недоверие нынешнему правительству. Кроме того из-за событий в Музее Гончара нардепы требуют уволить руководство Госбюро расследований.

Об этом заявил с трибуны ВР нардеп "ЕС" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе режим Зеленского показал свое истинное лицо, натравив ГБР на национальный Музей Гончара. Они преступно штурмовали музей, ломали имущество, били журналистов, препятствовали деятельности народных депутатов, нарушив не менее 5 статей Уголовного Кодекса. И все это, как оказалось, по прямым приказам Зеленского. Даже Печерский суд отказался предоставить индульгенцию этому беспределу. Действия правоохранителей уже признаны противоправными.

Штурм Музея Гончара - сигнал тревоги для всех. Если сегодня закрыть глаза на этот беспредел - завтра они будут незаконно врываться в дома кого-либо из наших граждан. Поэтому "Европейская Солидарность" требует увольнения руководства ГБР. А все должностные лица, причастные к преступному захвату музея без решения суда, должны быть наказаны", - отметил Герасимов.

Читайте также: Рада на этой неделе рассмотрит программу действий Кабмина, - Разумков

Он подчеркнул, что за последний месяц правительство Зеленского потерял контроль над криминогенной ситуацией, что доказывают преступления в Житомире, Кагарлыке, Броварах. Герасимов напомнил при этом, что именно Зеленский взял под личную ответственность улучшение криминогенной ситуации в стране.

Также нардеп раскритиковал работу Кабмина и призвал коллег выразить недоверие всему его составу.

"Посмотрите на медицинскую сферу, где обеспечение больниц всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты врачей легло главным образом на плечи меценатов и волонтеров - это несмотря на выделенные правительства почти 65 млрд грн.

Рекордный дефицит бюджета в 300 млрд грн, тотальное падение промышленности и остановка блоков АЭС в энергетике - все это началось задолго до эпидемии. А печальная так называемая программа действий правительства? А ложь о 500 000 новых рабочих мест?

Все эти провалы свидетельствуют, что второе правительство Зеленского только углубляет кризис, который начало первое правительство Зеленского.

Именно поэтому "Европейская Солидарность" инициирует выражение недоверия всему правительству. Вопрос не в конкретных министрах. Система управленческого хаоса и непрофессионализма, создана Зеленским, может производить только проблемы. Призываем всех парламентариев присоединиться, иначе их некомпетентность окончательно добьет страну. Коллеги, время исправлять их ошибки!" - сказал Герасимов.

Читайте также: Программа нынешнего Кабмина - это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему, - нардеп "Голоса" Рахманин

Герасимов также заявил, что "ЕС" предлагает парламенту принять законопроект №3533 о страховании медиков.

"Напомню, Зеленский сначала вообще не хотел их страховать. Затем "Европейская Солидарность" заставила власть застраховать жизнь медицинских работников. Сегодня время восстановить справедливость в отношении всех врачей, которых монобольшинство банально обмануло. Наше предложение: в случае заболевания медика коронавирусом - он должен получить около 200 000 грн страховки", - сказал нардеп.

"Наконец, призываем всех неравнодушных присоединиться к ВСК по расследованию фактов ненадлежащей подготовки медицинской отрасли к эпидемии. Где 10 млн обещанных Зеленским тестов? Украли по дороге или просто солгали? Почему использование государственных средств было неэффективным? Все эти вопросы требуют тщательного парламентского контроля", - резюмировал Герасимов.