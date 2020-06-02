"Европейская Солидарность" требует уволить руководство ГБР и инициирует выражение недоверия всему Кабмину, - Герасимов
Фракция "Европейская Солидарность" призывает коллег по парламенту выразить недоверие нынешнему правительству. Кроме того из-за событий в Музее Гончара нардепы требуют уволить руководство Госбюро расследований.
Об этом заявил с трибуны ВР нардеп "ЕС" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе режим Зеленского показал свое истинное лицо, натравив ГБР на национальный Музей Гончара. Они преступно штурмовали музей, ломали имущество, били журналистов, препятствовали деятельности народных депутатов, нарушив не менее 5 статей Уголовного Кодекса. И все это, как оказалось, по прямым приказам Зеленского. Даже Печерский суд отказался предоставить индульгенцию этому беспределу. Действия правоохранителей уже признаны противоправными.
Штурм Музея Гончара - сигнал тревоги для всех. Если сегодня закрыть глаза на этот беспредел - завтра они будут незаконно врываться в дома кого-либо из наших граждан. Поэтому "Европейская Солидарность" требует увольнения руководства ГБР. А все должностные лица, причастные к преступному захвату музея без решения суда, должны быть наказаны", - отметил Герасимов.
Он подчеркнул, что за последний месяц правительство Зеленского потерял контроль над криминогенной ситуацией, что доказывают преступления в Житомире, Кагарлыке, Броварах. Герасимов напомнил при этом, что именно Зеленский взял под личную ответственность улучшение криминогенной ситуации в стране.
Также нардеп раскритиковал работу Кабмина и призвал коллег выразить недоверие всему его составу.
"Посмотрите на медицинскую сферу, где обеспечение больниц всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты врачей легло главным образом на плечи меценатов и волонтеров - это несмотря на выделенные правительства почти 65 млрд грн.
Рекордный дефицит бюджета в 300 млрд грн, тотальное падение промышленности и остановка блоков АЭС в энергетике - все это началось задолго до эпидемии. А печальная так называемая программа действий правительства? А ложь о 500 000 новых рабочих мест?
Все эти провалы свидетельствуют, что второе правительство Зеленского только углубляет кризис, который начало первое правительство Зеленского.
Именно поэтому "Европейская Солидарность" инициирует выражение недоверия всему правительству. Вопрос не в конкретных министрах. Система управленческого хаоса и непрофессионализма, создана Зеленским, может производить только проблемы. Призываем всех парламентариев присоединиться, иначе их некомпетентность окончательно добьет страну. Коллеги, время исправлять их ошибки!" - сказал Герасимов.
Герасимов также заявил, что "ЕС" предлагает парламенту принять законопроект №3533 о страховании медиков.
"Напомню, Зеленский сначала вообще не хотел их страховать. Затем "Европейская Солидарность" заставила власть застраховать жизнь медицинских работников. Сегодня время восстановить справедливость в отношении всех врачей, которых монобольшинство банально обмануло. Наше предложение: в случае заболевания медика коронавирусом - он должен получить около 200 000 грн страховки", - сказал нардеп.
"Наконец, призываем всех неравнодушных присоединиться к ВСК по расследованию фактов ненадлежащей подготовки медицинской отрасли к эпидемии. Где 10 млн обещанных Зеленским тестов? Украли по дороге или просто солгали? Почему использование государственных средств было неэффективным? Все эти вопросы требуют тщательного парламентского контроля", - резюмировал Герасимов.
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После выхода в свет декларации преЗедента стало понятно зачем были манипуляции с Форбсом. Да-да.Отвлечь внимание от очень странной декларации четырежды уклониста и дважды потерпевшего величайшего лидера современности.
А потому что мальчик наш, из народа который, не так прост, как казался.
Зеленский - миллионер. У него в декларации 28,5 миллионов гривен даже в легальной части, без офшоров.
А есть ведь и нелегальная. Это та, где доходы компаний из офшорок, которые не попали в декларацию.
Например. В 2018 году Зеленский владел акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, которые зарегистрированы на Кипре. И Film Heritage inc, которая в офшоре Белиз.
А в декларации за 2019 год компании Aldorante Limited, GREEN FAMILY LTD и Film Heritage inc этих компаний нет, они переоформлены.
Жена Зеленского до сих пор владеет двумя офшорами на Кипре, одну из которых купила у мужа за два дня до выборов. 19 апреля 2019 года. И никто, заметьте, не кричал про кипрскую фабрику.
Декларация Зеленского - очень интересна для изучения. Но, к сожалению, наше НАЗК не объективно и считает, что преЗедент - тушка неприкасаемая.
Но у нас и свой антирекорд. У нас первый керманыч в Европе, у которого офшорный бизнес на жене. Это в цивилизованных странах не принято. А у нас некоторым можно.
В Европе такого нарванного президента уже отправили бы в отставку. Там принято платить налоги своей стране. Вроде правил хорошего тона и примера для граждан.
Мы посмотрели чуть глубже в прошлое. В военный и кризисный 2014 год.
Так вот, пользуясь падением цен и ростом доллара, семейство Зеленских скупало недвижимость. Более чем на 130 миллионов гривен. Кое чего прикупили и за границей. На всякий случай, вдруг пришлось бы когти рвать.
Да. Когда страна скидывалась на броники и тепловизоры, Порошенко восстанавливал ПВО и покупал винтовки за свои, Зеленские думали о своих жопах. Что бы в тепле и комфорте.
Виллу в Форте-дей-Марми Зеленский купил летом 2015-го. Стоила она примерно $3.500.000. Это в то время, когда Порошенко отдал сумму в 10 раз большую на обеспечение армии. На защиту всех нас от российской агрессии.
Про эту виллу на 15 спален в итальянском городке Форте-дей-Марми в декларации преЗедента нынче ни слова.
Скорее всего вилла зарегистрирована тоже на офшорную компанию. Или записана на одну из украинских компаний, которые Зеленский переоформил за символические 250 тысяч гривен на родню своего первого помощника Шефира.
Кстати, я напомню, что наш "народный преЗедент" в 2015 году был в сплошных убытках и прибыли или не показывал вообще, или показывал 3 копейки. То есть, официальных доходов на покупку имения в Италии у него не было.
Голобородько нам достался с золотой ложкой во рту. (Гусары! Молчите!). Выбирали простого учителя, как в сериале, а выбрали... Миллионера с кучей офшоров, с мутными схемами, неуплатой налогов, бизнесом в стране-агрессоре.
Вместо "своего в доску пацыка" на велике выбрали быдло на Рейнж Ровере с маленьким писюном, комплекс от которого оно компенсирует длинным кортежем из Мерседесов.
Особенно доставила его коллекция часов, прям как у путина. Часы дорогие. Там суммы в десятки тысяч долларов за штуку.
Насмеялись с мятых костюмов Порошенко? Ну так это тело в мятом ходить не будет. Он себя холит и лелеет. А на людей он страть хотел.
И не важно ему про ваши пенсии и зарплаты. 5 тысяч гривен хватит, что бы с голоду не сдохнуть. А кому не хватит - ваши проблемы. И у кого 5 не выходит - тоже сами решайте, как вам выжить.
Главное, что у Зе жопа в тепле и роскоши.
остальное мелочи