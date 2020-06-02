На второй день работы камер видеофиксации количество случаев превышения скорости сократилось на 40%, - Геращенко

Количество нарушений скоростного режима на украинских дорогах сократилось на 40% уже на второй день использования системы видеофиксации.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды! Так, в понедельник, за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало - 10 469 или на 40% меньше! Это означает, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась", - рассказал он.

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