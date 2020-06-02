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На второй день работы камер видеофиксации количество случаев превышения скорости сократилось на 40%, - Геращенко

На второй день работы камер видеофиксации количество случаев превышения скорости сократилось на 40%, - Геращенко

Количество нарушений скоростного режима на украинских дорогах сократилось на 40% уже на второй день использования системы видеофиксации.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды! Так, в понедельник, за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало - 10 469 или на 40% меньше! Это означает, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась", - рассказал он.

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На второй день работы камер видеофиксации количество случаев превышения скорости сократилось на 40%, - Геращенко 01

Автор: 

видеофиксация (140) МВД (9316) нарушения (947) ПДД (532) камера (73) Геращенко Антон (1438)


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На второй день работы камер видеофиксации количество случаев превышения скорости сократилось на 40%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8443
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02.06.2020 12:19 Ответить
На второй день работы камер видеофиксации количество случаев превышения скорости сократилось на 40%, - Геращенко

Вот что штрафы животворящие делают.
Если так будет и в других сферах, то и порядка в стране будет больше.
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02.06.2020 12:25 Ответить
ты главное верь, верь Антошке, я вот тоже православный, и тоже верю в комиксы
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02.06.2020 12:30 Ответить
Да Княжжичский сказочник Антонина вам еще не таких сказок нарассказывает.
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02.06.2020 12:30 Ответить
Если нарушения снизятся до 0,как отбивать стоимость камер будут?
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02.06.2020 12:31 Ответить
интересно, а хоть кто-то из тех тысяч уже платил штраф
(если успеешь до 10 дневного срока можешь платить половину))) или их это не интересует?)))
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02.06.2020 12:32 Ответить
Вы сначала разберитесь в том а можно ли платить половину)))) платить нужно минимум 255 или 510, а если на заплатить в течении 10 дней - то он удваивается))
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02.06.2020 13:20 Ответить
так ото ж я и смеюсь!...такая замануха - плати до 10 дней - скостят)))) фиг там! такого нет в Законодавсте - сумма 800 грн - плати 800...
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02.06.2020 13:24 Ответить
Тоня, не пали контору!
Рюкзаков вчера обещал бубочке трехкратное выполнение бюджета на одних штрафах без всякой экономики!
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02.06.2020 12:38 Ответить
 
 