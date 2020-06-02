На второй день работы камер видеофиксации количество случаев превышения скорости сократилось на 40%, - Геращенко
Количество нарушений скоростного режима на украинских дорогах сократилось на 40% уже на второй день использования системы видеофиксации.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды! Так, в понедельник, за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало - 10 469 или на 40% меньше! Это означает, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась", - рассказал он.
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Вот что штрафы животворящие делают.
Если так будет и в других сферах, то и порядка в стране будет больше.
(если успеешь до 10 дневного срока можешь платить половину))) или их это не интересует?)))
Рюкзаков вчера обещал бубочке трехкратное выполнение бюджета на одних штрафах без всякой экономики!