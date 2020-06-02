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К законопроекту об игорном бизнесе с 3,5 тыс. поправок не планируют применять спецпроцедуру рассмотрения, - "слуга народа" Верещук

К законопроекту об игорном бизнесе с 3,5 тыс. поправок не планируют применять спецпроцедуру рассмотрения, -

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что голосование за законопроект об игорном бизнесе во втором чтении может состояться уже на этой пленарной неделе.

Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Говорил вчера на фракции Арахамия, что может даже на этой неделе (будут рассматривать законопроект об игорном бизнесе во втором чтении. - Ред). В среду состоится заседание комитета, там должны сгруппировать те 3,5 тысячи правок. Есть, как я понимаю, люди, которые внесли много поправок и готовы их отозвать. Я спросила, будет ли специальная процедура применена, сказали, что постараются избежать этой специальной процедуры, а затем - какой-то консенсус уже есть", - рассказала Верещук.

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Автор: 

ВР (29228) игорный бизнес (408) Верещук Ирина (504)


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Деньги в цирке закончились . Факт . Ищут варианты . Хорошо , что о земле пока забыли .
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02.06.2020 12:29 Ответить
А ты уверен? Закон о двойном гражданстве, закон о референдуме. Они сейчас готовят лазейки.
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02.06.2020 12:44 Ответить
то-то смотрю,рыгаловки игровые по городу аврально в порядок приводят - а оно вот оно чё,Михалыч - пацыки "иканомику" делать задумали..
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02.06.2020 12:34 Ответить
Идет ВОЙНА, а эти выродки беспокоятся об игорном бизнесе. Сейчас кучу гавна наложат о том, что Украина разбогатеет от игорного бизнеса.
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02.06.2020 12:35 Ответить
вот оказывается где будет создано 500 тыс. рабочих мест - УРА товарищи
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02.06.2020 13:36 Ответить
 
 