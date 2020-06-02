К законопроекту об игорном бизнесе с 3,5 тыс. поправок не планируют применять спецпроцедуру рассмотрения, - "слуга народа" Верещук
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что голосование за законопроект об игорном бизнесе во втором чтении может состояться уже на этой пленарной неделе.
Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Говорил вчера на фракции Арахамия, что может даже на этой неделе (будут рассматривать законопроект об игорном бизнесе во втором чтении. - Ред). В среду состоится заседание комитета, там должны сгруппировать те 3,5 тысячи правок. Есть, как я понимаю, люди, которые внесли много поправок и готовы их отозвать. Я спросила, будет ли специальная процедура применена, сказали, что постараются избежать этой специальной процедуры, а затем - какой-то консенсус уже есть", - рассказала Верещук.
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