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Автофиксация нарушений ПДД: за сутки зарегистрировано 57,8 тыс. случаев превышения скорости

Автофиксация нарушений ПДД: за сутки зарегистрировано 57,8 тыс. случаев превышения скорости

В Киеве и области за первые сутки (1 июня) работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения было зарегистрировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.

Отметим, сейчас видеокамеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Автофиксация нарушений ПДД: за сутки зарегистрировано 57,8 тыс. случаев превышения скорости 01

"Есть первые сравнения. Так, с начала суток 1 июня, по состоянию на 9:00 утра, количество случаев превышения скорости, зафиксированных в автоматическом режиме, составило 17477 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отработано 5600 нарушений. Среди лидеров - мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, - Аваков о первом дне работы камер на дорогах

Сегодня же имеем несколько иную картину - с начала суток 2 июня, по состоянию на 9:00 утра, количество таких случаев составило 10 469", - говорится в сообщении патрульной полиции.

Автофиксация нарушений ПДД: за сутки зарегистрировано 57,8 тыс. случаев превышения скорости 02

Напомним, что закон, которым вводится автоматическая фото- и видеофиксация нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

нарушения (947) ПДД (532) скорость (98) камера (73) патрульная полиция (1810)


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Топ комментарии
+2
Не удивительно. Народ булки расслабил.
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02.06.2020 12:34
+2
А ЗЕко на 40 автівках теж будуть з обмеженнями "літати"?
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02.06.2020 12:34
+1
Виновато железо или владелец ? Глупость . Это скоро закончится .
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02.06.2020 12:32
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Виновато железо или владелец ? Глупость . Это скоро закончится .
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02.06.2020 12:32 Ответить
Первый же иск в суд отменит штраф по данному, не соответствующему конституции закону. Не может железо либо владелец авто нести ответственность за нарушение, если он не был за рулем и его не совершал.
Плюс презумпцию невиновности никто не отменял.
Закон нужный и правильный, но недоработанный и скоро будет отменен, к сожалению...
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02.06.2020 12:59 Ответить
Скажите это в США или Германии ...
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02.06.2020 18:11 Ответить
Я что в США или Германии живу ? В Украине закон запрещает штрафовать человека, если он не совершал преступление.
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03.06.2020 05:16 Ответить
Не удивительно. Народ булки расслабил.
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02.06.2020 12:34 Ответить
А ЗЕко на 40 автівках теж будуть з обмеженнями "літати"?
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02.06.2020 12:34 Ответить
Подскажите, где можно GPS координаты этих камер найти, чтобы их в навигатор записать???
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02.06.2020 12:47 Ответить
В мозги себе пропиши,что ездить нужно согластно знаков. Пользы больше будет.
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02.06.2020 13:41 Ответить
- Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка©
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02.06.2020 12:59 Ответить
Такое количество нарушений связанно с тем что камеры установлены на отрезках дорги с ограничением 50км/ч, хотя и до и после этого участка разрешённая скорость 80км/ч) а этот участок дороги, с ограничением в 50км/ч, отмечен в лучшем случае одним знаком на обочине, который можно и не заметить двигаясь в крайней левой полосе)
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02.06.2020 13:23 Ответить
и штрафы поднять хотя бы втрое
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02.06.2020 15:19 Ответить
Может сразу расстрел?
Или лучше сделать нормальные дороги? Если трасса Киев- Одесса с разрешенной скоростью 110км/ч, то эта скорость разрешена на всем протяжении дороги, а не с участниками с разрешенной скоростью 50км/ч обозначенными спрятанными в кустах знаками?
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02.06.2020 15:45 Ответить
Замечательно. Умножаем на 200 грн, минимум, получаем миллион с хвостиком в день. Неплохое пополнение бюджета. Давайте, работайте, надо хоть камеры окупить. Чтобы не было как а Набу, дбр и прочим... когда вложили миллиарды, получили 14 тыс.)))
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02.06.2020 18:10 Ответить
 
 