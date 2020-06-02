Автофиксация нарушений ПДД: за сутки зарегистрировано 57,8 тыс. случаев превышения скорости
В Киеве и области за первые сутки (1 июня) работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения было зарегистрировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.
Отметим, сейчас видеокамеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
"Есть первые сравнения. Так, с начала суток 1 июня, по состоянию на 9:00 утра, количество случаев превышения скорости, зафиксированных в автоматическом режиме, составило 17477 случаев.
Сегодня же имеем несколько иную картину - с начала суток 2 июня, по состоянию на 9:00 утра, количество таких случаев составило 10 469", - говорится в сообщении патрульной полиции.
Напомним, что закон, которым вводится автоматическая фото- и видеофиксация нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.
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Плюс презумпцию невиновности никто не отменял.
Закон нужный и правильный, но недоработанный и скоро будет отменен, к сожалению...
Или лучше сделать нормальные дороги? Если трасса Киев- Одесса с разрешенной скоростью 110км/ч, то эта скорость разрешена на всем протяжении дороги, а не с участниками с разрешенной скоростью 50км/ч обозначенными спрятанными в кустах знаками?