ФСБ сообщает о задержании в оккупированном Крыму украинского воина за "нарушение государственной границы России"

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РИА", об этом сообщили в ФСБ.

По информации спецслужбы государства-оккупанта, украинский воин был без документов и его зовут Добринский Е.В.

"У него, предположительно, нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы", - сообщает издание.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

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