РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5548 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
18 329 104

ФСБ сообщает о задержании в оккупированном Крыму украинского воина за "нарушение государственной границы России"

ФСБ сообщает о задержании в оккупированном Крыму украинского воина за

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РИА", об этом сообщили в ФСБ.

По информации спецслужбы государства-оккупанта, украинский воин был без документов и его зовут Добринский Е.В.

"У него, предположительно, нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы", - сообщает издание.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Также читайте: ФСБ задержала крымского татарина Меметова на админгранице с оккупированным Крымом, - правозащитники

Автор: 

задержание (6673) Крым (26365) похищение (1684) ФСБ (1934)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+111
Третьи сутки "ищут" украинского десантника, похищенного с наблюдательного поста близ Крыма.
...и третьи сутки Верховный Главнокомандующий не реагирует на исчезновение своего солдата. Вторжение противника на территорию страны и похищение военнослужащего - повод если не для объявления войны, то хотя бы для демарша в ООН и проведения соответствующей контроперации. Но наш Верховный Уклонист воды в рот набрал - боится разгневать того, в чьих глазах увидел "стремление к миру".

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3153482.html отсюда
показать весь комментарий
02.06.2020 12:33
+59
наркотики ?
а томик "Майн кампф" и американскую жевачку не нашли ?
показать весь комментарий
02.06.2020 12:36
+42
Какая разница, откуда. Суть передана абсолютно верно... этот мягкотелый недоросток поц-и-фист заперт в своей скорлупе, и ему нет никакого дела до страны...
Йирмяк, есть повод запилить видосик... ну и пошутить на эту тему...
показать весь комментарий
02.06.2020 12:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Новые пленные для обмена не лоху Зе.
В армии бардак, ловят оккупанты расийские наших военных как цыплят на админ. границе Крыма.

Позор высшему руководству ВСУ. совка Тарана в отставку вместе с Хомчаком.
показать весь комментарий
02.06.2020 18:14 Ответить
АРЕСТУЙТЕ 10 РОССИЯН НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ЖЕСТКО ДОПРОСИТЕ ИХ И ОБМЕНЯЙТЕ НА НАШЕГО !)
показать весь комментарий
02.06.2020 18:39 Ответить
ГЛАВНОЕ СИЛЬНО ЖЕСТКО ДОПРОСИТЕ !!! С ТОКОМ И СЫВОРОТКОЙ ПРАВДЫ !!!
показать весь комментарий
03.06.2020 07:19 Ответить
На самом деле у него нашли гораздо более страшные вещи - кепку Правого сектора и визитку Яроша. Но это пока секрет!
показать весь комментарий
02.06.2020 19:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 